Кто должен уступить? Проверь себя на знание ПДД

Данная задача не выдумана, а взята из жизни. Нам ее прислал житель города Бердска Новосибирской области, который постоянно сталкивается с подобной ситуацией на одном из перекрестков своего города (ул. Боровая и ул. Толстого).
Многие из вас наверняка вспомнят, что в Общих положениях Правил дорожного движения сказано, что дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой является главной. Но в данном случае обе дороги являются второстепенными, так как перед въездами на круг и там и там имеется знак «Уступи дорогу». Задача усложняется. Так у кого приоритет?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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