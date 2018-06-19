Кто должен уступить? Проверь себя на знание ПДД

Новые правила проезда перекрестков с круговым движением действуют уже больше семи месяцев. Но вопросы по-прежнему остаются. Разбираем очередную дорожную ситуацию.

Данная задача не выдумана, а взята из жизни. Нам ее прислал житель города Бердска Новосибирской области, который постоянно сталкивается с подобной ситуацией на одном из перекрестков своего города (ул. Боровая и ул. Толстого).

Материалы по теме 7 вопросов, после которых не страшна ни одна круговая развязка. Тест ЗР

Легковой автомобиль красного цвета по асфальтированной дороге подъезжает к перекрестку с круговым движением. Одновременно по грунтовой дороге к перекрестку подъезжает легковой автомобиль зеленого цвета. Кто должен уступить дорогу?

Многие из вас наверняка вспомнят, что в Общих положениях Правил дорожного движения сказано, что дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой является главной. Но в данном случае обе дороги являются второстепенными, так как перед въездами на круг и там и там имеется знак «Уступи дорогу». Задача усложняется. Так у кого приоритет?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.