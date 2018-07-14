Можно ли за руль, если не вписан в полис ОСАГО?

В жизни складываются разные ситуации, и бывает, что приходится сесть за руль незнакомой машины. Переделывать полис ОСАГО времени нет. Как быть?

В российском КоАП содержится три статьи о нарушениях, касающихся полиса ОСАГО. По ст. 12.3.2 можно получить 500-рублевый штраф, если страховка у вас есть, но полиса при себе не оказалось. Этот пункт, очевидно, скоро перефразируют в связи с распространением электронных полисов, возить которые с собой не нужно. Ст. 12.37.2 наказывает на 800 рублей, если договор вы не заключали в принципе.

Еще есть ст. 12.37.1. По ней штраф в 500 рублей предусмотрен за управление транспортным средством, будучи не вписанным в полис, и в период, им не предусмотренный. Именно по этой статье наказывают водителей, чьей фамилии на заветном розовом бланке не окажется. Отстранения от управления и задержания машины не предусмотрено: получили на руки постановление — и езжайте дальше. Но в случае аварии по вашей вине компенсировать ущерб придется из своего кармана.

А что делать, если единственному вписанному в полис водителю вдруг стало плохо в дороге и за руль был вынужден сесть пассажир, чтобы доехать до больницы? Строго формально закон никаких поблажек не предусматривает. Плевать на форс-мажор, нарушение налицо. Но в такой ситуации остановивший вас автоинспектор, скорее всего, поймет и наказывать не станет. А то и сопроводит до медучреждения с мигалками.

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Бывают варианты, когда перечень конкретных водителей в полисе ОСАГО не указан. Страховку без ограничений может оформить частный владелец. Коэффициент в этом случае будет 1,8 — такой же, как для новичка возрастом до 22 лет и стажем до трех лет. А вот для опытного автомобилиста коэффициент равен единице, так что переплата существенная. Но зато за руль можно сесть любому.

Для юридических лиц возможность прописать конкретные фамилии не предусмотрена в принципе. Так что казенной машиной в разрезе ОСАГО может управлять абсолютно любой. Другое дело, что в ряде случаев на право управления потребуются иные документы, но это уже отдельная история.

После покупки автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы приобрести полис ОСАГО и зарегистрировать машину в ГАИ. В этот период можно ездить без страховки вообще. Если вы приобрели подержанный экземпляр и вместе с ним вам достался договор прежнего владельца, его можно смело выбросить. Страхователем и владельцем в нем выступает старый собственник, а договор купли-продажи и подпись в ПТС говорят о том, что владельцем уже стал другой человек. Если даже при проверке документов вы случайно передали старый полис автоинспектору, никакого наказания последовать не должно: документ к вам не относится, а в первые 10 дней после покупки штрафовать нельзя.

И все же, несмотря на разные жизненные ситуации, настоятельно не рекомендуем искушать судьбу ездой без страховки. Даже, казалось бы, мелкая авария легко может обойтись виновнику в несколько сотен тысяч рублей.