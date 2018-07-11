ГИБДД не будет выдавать автономера. И нам придется платить больше

И выбрать «красивый» не получится. Российский парламент примет новый закон «О регистрации транспортных средств».

Законопроект, в который по дороге ко второму чтению в Госдуме внесли ряд поправок, будет рассмотрен парламентариями в ближайшее время. Сам документ в первом чтении был принят в далеком 2013 году.

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Самое важное изменение, которому подвергся проект: ГИБДД перестанет регистрировать новые автомобили. Этим будут заниматься дилеры, правда, только официальные и имеющие подготовленный персонал.

Они будут проверять необходимые для регистрации документы, передавать их в ГИБДД, изготавливать номера, и, получив разрешение от Госавтоинспекции, — передавать весь комплект покупателю автомобиля. Причем услуга будет платной: предельные тарифы установит ФАС.

Есть нововведения, касающиеся и самих автомобильных номеров. Согласно поправкам, появляются два термина: «регистрационные государственные номера» (сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина, на которую наносятся символы), пишет «КоммерсантЪ». Связано это с тем, что сами таблички ГИБДД выдавать перестанет: она будет лишь назначать сочетание букв и цифр, а делать номера автовладелец будет в специализированной организации. Здесь ФАС также предстоит установить предельные тарифы.

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Последние изменения связаны с тем, что МВД хочет начать значительно экономить средства: при закупке средняя цена госномера составляет 400–500 руб. Сколько будет стоить номер при первичной регистрации транспортного средства, при его изготовлении в коммерческой компании, еще предстоит узнать: ФАС и здесь установит предельные цены. Но, например, в Москве за изготовление дубликатов просят 1800–2000 руб. за комплект из двух автомобильных номеров.

Из законопроекта исчезла та часть, которая касалась официальной продажи «красивых» номеров с особым сочетанием букв и цифр. Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, который и рекомендовал принять поправки, заявил изданию: «А нам не хочется рыночных отношений».

Законопроект также закроет некоторые лазейки, которые оставляет его действующая редакция. Так, больше не получится регистрировать транспортные средства на несовершеннолетних (и так избегать штрафов с камер). После принятия поправок лицо, на которое регистрируется транспортное средство, должно быть не младше 16 лет.

Остальные поправки носят технический характер. Если идентификационные номера на кузове или раме проржавели, то будет наноситься дополнительная маркировка. Другие поправки касаются электронных ПТС: если он есть, то иметь для регистрации обычный бумажный больше не нужно.

Фото: АГН «Москва»