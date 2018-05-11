Решение принято: все автономера оснастят чипами. За водителями будут следить

В Министерстве внутренних дел приняли принципиальное решение об оснащении всех автомобильных номеров специальными чипами. Сейчас прорабатывается механизм по их установке.

Речь идет об RFID-чипах, которые будут содержать всю информацию об автомобиле и его владельце. Впервые об этом заговорили еще в 2013 году, но об идее благополучно забыли. Однако недавно было принято решение вернуться к ее обсуждению.

Сейчас МВД вместе со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывает механизм установки таких чипов в автомобили.

«Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон», — цитирует ТАСС ответ, поступивший в агентство из МВД.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее говорил о том, что оснащение автомобильных номеров чипами поможет системам видеофиксации нарушений ПДД.

Впрочем, данные с чипов могут считываться специальными приемниками, которые могут быть установлены и отдельно от камер. Таким образом, можно будет проследить за передвижениями на автомобиле практически любого россиянина. Хотя и это, говорит Михаил Черников, только во благо: благодаря чипам проще искать угнанные автомобили.

В прошлом году Росстандарт подготовил новый стандарт госномеров. Их формат не изменился, но появятся новые номера для автомобилей из Японии и Америки, а также специальные для классических и спортивных автомобилей.

Глава ГИБДД Михаил Черников пообещал устраивать аукционы по продаже «красивых» номеров еще прошлым летом.

Фото: АГН «Москва»