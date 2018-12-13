В ГИБДД решили «притормозить» с поправками в ПДД

Поправок стало так много, что автомобилисты начинают путаться. Процесс ставят на паузу, заявили в ведомстве.

О том, что Госавтоинспекция ввела мораторий на внесение изменений в Правила дорожного движения, сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — передает его слова ТАСС.

Это решение одного ведомства. За другие, например за Министерство транспорта, в МВД не отвечают. Но в МВД настроены на то, чтобы притормозить данную деятельность, возможно, к этому прислушаются и в других местах.

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал коллегу, отметив, что «не надо баловаться этими изменениями», и сказал, что население не всегда информировано о нововведениях в ПДД, некоторые граждане, обучаясь в автошколах, даже просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, какие приняты изменения.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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