В ГИБДД решили «притормозить» с поправками в ПДД

Поправок стало так много, что автомобилисты начинают путаться. Процесс ставят на паузу, заявили в ведомстве.

О том, что Госавтоинспекция ввела мораторий на внесение изменений в Правила дорожного движения, сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — передает его слова ТАСС.

Это решение одного ведомства. За другие, например за Министерство транспорта, в МВД не отвечают. Но в МВД настроены на то, чтобы притормозить данную деятельность, возможно, к этому прислушаются и в других местах.

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал коллегу, отметив, что «не надо баловаться этими изменениями», и сказал, что население не всегда информировано о нововведениях в ПДД, некоторые граждане, обучаясь в автошколах, даже просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, какие приняты изменения.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать удобную систему оспаривания штрафов, потому что сейчас автовладельцы вынуждены бегать по кабинетам, доказывая свою правоту.



Возможно, водительские права через некоторое время будут «вшивать» в универсальное удостоверение личности. Разговоры о создании электронного паспорта гражданина ведутся уже давно.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС