В ГИБДД решили «притормозить» с поправками в ПДД

О том, что Госавтоинспекция ввела мораторий на внесение изменений в Правила дорожного движения, сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе.
«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — передает его слова ТАСС.
Это решение одного ведомства. За другие, например за Министерство транспорта, в МВД не отвечают. Но в МВД настроены на то, чтобы притормозить данную деятельность, возможно, к этому прислушаются и в других местах.
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал коллегу, отметив, что «не надо баловаться этими изменениями», и сказал, что население не всегда информировано о нововведениях в ПДД, некоторые граждане, обучаясь в автошколах, даже просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, какие приняты изменения.
- Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать удобную систему оспаривания штрафов, потому что сейчас автовладельцы вынуждены бегать по кабинетам, доказывая свою правоту.
- Возможно, водительские права через некоторое время будут «вшивать» в универсальное удостоверение личности. Разговоры о создании электронного паспорта гражданина ведутся уже давно.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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