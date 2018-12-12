Матвиенко призвала создать удобную систему оспаривания штрафов

Глава Совфеда отметила, что видеофиксация нарушений правил дорожного движения нужна и важна, но при этом гражданину сложно оспорить незаконно выписанный штраф, и вот с этим следует поработать.

Видеотехника — это аппаратура, и бывает, она выходит из строя, ведь располагается она на улице, на нее влияют различные природные условия, отметила спикер Совфеда в большом интервью «Российской газете». Тем не менее штрафы рассылаются автоматически, и водителям порой сложно оспорить ошибки, допущенные видеокамерами. Удобного механизма автоматического оспаривания таких штрафов до сих пор нет, отметила спикер.

Существуют какие-то сервисы на сайтах ГИБДД и госуслуг по оспариванию штрафов, но на поверку выходит, что они не работают. Люди туда обращаются, заполняют электронные формы, а потом все равно вынуждены бегать по кабинетам с бумажками и доказывать свою правоту. А многие просто вздыхают, платят, чтобы отвязаться. Матвиенко предложила создать «реально работающую кнопку на сайте ГИБДД», чтобы людям стало удобно.

«...мы же цифровую экономику строим, надо дать действительную, не фиктивную возможность автоматически в электронном виде оспаривать неверно выписанный штраф. Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — отметила Матвиенко.

Доходы от штрафов идут в местные бюджеты, поэтому региональным властям выгодно, чтобы штрафов становилось как можно больше, посетовала спикер и призвала чиновников не допускать злоупотреблений и не раздражать граждан.

Депутаты планируют расширить область применения камер, предназначенных для фиксации нарушений ПДД, в частности, их можно использовать для борьбы с пробками.

Видеокамеру, установленную на ул. Нижняя Масловка, фиксирующую проезд через стоп-линию, решили отключить после многочисленных жалоб граждан на ее некорректную работу. Камера фиксировала нарушение даже в том случае, если машина останавливалась перед стоп-линией и знаком, а автовладельцы получали штрафы, которые не заслужили.



Фото: АГН «Москва»