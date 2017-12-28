Камеру-ловушку отключат после общественного резонанса

Московский ЦОДД планирует отключить одну из камер, которая фиксирует проезд через стоп-линию.

Скандал вокруг камеры, фиксирующей нарушителей на ул. Нижняя Масловка при повороте на ул. Расковой, разгорелся несколько недель назад. Там установлена камера, фиксирующая невыполнение требований знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Водители обвинили столичные власти в том, что камера фиксирует нарушение даже в том случае, если машина останавливается перед стоп-линией и знаком. Штраф за нарушение составляет 500 руб. (действует 50-процентная скидка), водители утверждали, что с помощью этой камеры Москва лишь пополняет собственный бюджет. В ряде СМИ вышли сюжеты о камере-ловушке, которые только еще больше запутали возникшую ситуацию: водителям предлагалось и считать до пяти перед стоп-линией, и даже махать руками.

Нарушением считается проезд стоп-линии и знака на любой, даже самой низкой скорости, но без остановки

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обвинения в том, что камера штрафует всех вне зависимости от того, останавливалась ли машина перед стоп-линией или нет, отвергли. ЦОДД даже провел собственный эксперимент. В ведомстве отметили, что для того, чтобы штраф не выписывался, нужно именно остановиться перед знаком и стоп-линией, а не сбрасывать скорость до минимальной.

Однако, как написал в своем Фейсбуке начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, данная камера не повышает безопасность дорожного движения: водители и так аккуратно поворачивают из-за того, что в том же направлении осуществляется поворот с ТТК.

По данным ЦОДД, камера за сутки зафиксировала чуть более 250 нарушений

В итоге, по словам Евсина, камеру планируется отключить, по крайней мере на этом будет настаивать ситуационный центр ЦОДД. Кроме того, чиновник намерен предложить пересмотреть стратегию использования камер фиксации нарушений в Москве.

Фото: из архива «За рулем», Facebook / Александр Евсин