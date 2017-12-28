Камеру-ловушку отключат после общественного резонанса

Скандал вокруг камеры, фиксирующей нарушителей на ул. Нижняя Масловка при повороте на ул. Расковой, разгорелся несколько недель назад. Там установлена камера, фиксирующая невыполнение требований знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».
Водители обвинили столичные власти в том, что камера фиксирует нарушение даже в том случае, если машина останавливается перед стоп-линией и знаком. Штраф за нарушение составляет 500 руб. (действует 50-процентная скидка), водители утверждали, что с помощью этой камеры Москва лишь пополняет собственный бюджет. В ряде СМИ вышли сюжеты о камере-ловушке, которые только еще больше запутали возникшую ситуацию: водителям предлагалось и считать до пяти перед стоп-линией, и даже махать руками.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обвинения в том, что камера штрафует всех вне зависимости от того, останавливалась ли машина перед стоп-линией или нет, отвергли. ЦОДД даже провел собственный эксперимент. В ведомстве отметили, что для того, чтобы штраф не выписывался, нужно именно остановиться перед знаком и стоп-линией, а не сбрасывать скорость до минимальной.
Однако, как написал в своем Фейсбуке начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, данная камера не повышает безопасность дорожного движения: водители и так аккуратно поворачивают из-за того, что в том же направлении осуществляется поворот с ТТК.
В итоге, по словам Евсина, камеру планируется отключить, по крайней мере на этом будет настаивать ситуационный центр ЦОДД. Кроме того, чиновник намерен предложить пересмотреть стратегию использования камер фиксации нарушений в Москве.
- За что еще штрафуют камеры на российских дорогах, можно узнать из этого материала «За рулем».
- В 2019 году количество камер в Москве планируется увеличить до более чем двух тысяч.
Фото: из архива «За рулем», Facebook / Александр Евсин
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