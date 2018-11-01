В Москве станет еще больше камер

Тест нового Kia Cerato — без турбо и без робота Kia Cerato четвертого поколения обделили турбомоторами и преселективным роботом. И это прекрасно! Обновленный Mitsubishi Outlander: скалолаз Мицубиси Аутлендер 2019 пробрался к скалам Томской области по легкому оффроуду без единого контакта с грунтом. Пишем в блокноте: геометрическая проходимость — хорошая. Обновленный Kia Sportage: первый тест-драйв Четвертое поколение кроссовера Kia Sportage показали в России в 2016 году, в нынешнем пришла пора рестайлинга. «За рулем» протестировал машину в разных версиях: и с новым для модели двигателем 2.4 GDI, и с знакомым дизелем в паре с недоступным ранее 8-ступенчатым автоматом.