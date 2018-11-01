В Москве станет еще больше камер

Количество камер видеофиксации на дорогах столицы в 2019 году увеличится до двух с лишним тысяч штук. Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), в ближайшие месяцы появится еще 400 новых видеокамер.
«В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года. Таким образом, общее количество камер составит более 2000. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями Правил дорожного движения», — приводит слова пресс-службы ЦОДД Агентство городских новостей «Москва».
Новые видеокамеры будут не закупаться, а браться в аренду на 5 лет. В течение этого времени контрагент должен обслуживать видеокамеры, заниматься их ремонтом и, при необходимости, заменой. Через пять лет камеры станут собственностью ЦОДД. По словам работников Центра организации дорожного движения, эта схема выгодна для бюджета города, так как отсутствие расходов на обслуживание камер позволяет экономить деньги. Кроме того, в ЦОДД уверены, что стороннее обслуживание новых видеокамер будет качественнее и оперативнее.
«Цель установки камер в Москве — не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения. Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция. Благодаря нашим совместным действиям Москва занимает первое место по безопасности движения в стране. Результаты эти достигнуты, во многом, благодаря работе камер. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 5% за девять месяцев. С 2010 года же удалось сократить количество погибших — на 36%, а это реально спасенные жизни», — приводит статистику пресс-центр ЦОДД.
- Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков уверен, что новые московские камеры видеофиксации используются незаконно.
- Установка видеокамер на федеральных трассах поспособствовала сокращению числа ДТП на 12%.
Фото: Jake Blucker on Unsplash
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