Скандал с новыми камерами в Москве. Их используют незаконно!

Это утверждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность установки таких комплексов.

Новые комплексы фотовидеофиксации, которые еще в мае появились на столичных улицах, сразу же привлекли внимание общественности своим необычным видом — внешне они похожи на уличные фонари, но при этом не горят. Зато могут поворачиваться, а их обзор составляет 360 градусов. На основании съемки с таких камер выносят постановления по целому комплексу нарушений: за стоянку машины в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» (нельзя стоять дольше чем 5 минут) и «Платная парковка» (при неоплаченной стоянке дольше чем 15 минут).

Однако первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Вячеслав Лысаков обращает внимание генпрокурора Юрия Чайки, что комплекс «Стрит Фалькон» не прошел всех необходимых испытаний и не является сертифицированным измерительным прибором. Он просит разобраться в сложившейся ситуации.

На своей страничке в Фейсбуке Вячеслав Лысаков высказывается еще резче:

«Это реальный обман и скандал. Аппарат предназначен для наружного наблюдения и фиксации времени, а его используют как систему автоматической фотовидеофиксации и дерут штрафы. Другими словами, тотальная коммерциализация московского пространства продолжается любыми способами».

Всего в Москве установлено 100 таких комплексов. Больше всего их в центре Москвы, в том числе на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте, Новинском бульваре, на Покровке, Лесной улице и Большой Дорогомиловской улице.

Поскольку данный комплекс не прошел всех необходимых испытаний и не является сертифицированным прибором, достоверно определяющим координаты фиксируемого транспортного средства, использовать его недопустимо, а он применяется и массово выписывает штрафы.

«Жажда бюджетных средств не в первый раз ставит интересы коммерческих организаций выше интересов безопасной организации дорожного движения», — говорится в запросе депутата.

С 23 октября взимать плату за парковку стали на 10 улицах Новокосино, который целиком находится за пределами кольцевой автодороги.

В настоящее время в Москве действует более 1500 камер фото- и видеофиксации, среди них есть активные муляжи — они способны считывать и распознавать номера автомобилей, но не фиксируют правонарушения.

Фото: скриншот видео телеканала «Россия 1»