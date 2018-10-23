Платные парковки: теперь и за МКАДом. Местные жители протестуют

С сегодняшнего дня взимать плату за парковку автомобилей начали на десяти улицах района Новокосино, который целиком находится за пределами кольцевой автодороги.

Приказ за подписью главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова о введении платной парковки был подписан в начале октября этого года. Стоимость одного часа парковки составляет 40 рублей, в столичном Департаменте транспорта такой тариф называют пониженным.

Улицы, на которых с 23 октября введена плата за парковку:

  • Городецкая улица
  • Николо-Архангельский проезд
  • Новокосинская улица
  • Носовихинское шоссе (в пределах границ города Москва)
  • Проектируемый проезд № 326
  • Салтыковская улица (от пересечения с ул. Николая Старостина до пересечения с Николо-Архангельским проездом)
  • Суздальская улица
  • Суздальский проезд
  • улица Галины Вишневской
  • улица Николая Старостина.

В департаменте транспорта утверждают, что решение о взимании платы за парковку в Новокосино было принято по итогам опроса местных жителей, который поручал провести мэр Москвы Сергей Собянин. За платную парковку на всех улицах района высказались 5074 человека, около станции метро «Новокосино» — 4283 тыс. человек, против введения платных парковок — 4277 человек. Впрочем, сами местные жители говорят, что они против взимания платы на всех улицах района, и обратились с соответствующей петицией к Собянину и в прокуратуру. Активисты утверждают, что жителей спрашивали исключительно о введении платы за парковку у метро «Новокосино».

Фото: АГН «Москва»

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