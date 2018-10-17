Бизнес попросил сделать въезд в Москву платным

С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей «Аванти». Плату предлагают взимать в том числе и с москвичей.

Бизнес-ассоциация «Аванти» предложила для снижения транспортной загруженности Москвы сделать платным въезд в город, причем стоимость должна зависеть от городской зоны. По мнению членов ассоциации, целесообразно установить следующую ценовую градацию: въезд в пределы Московской кольцевой автодороги — 50 рублей; в пределы Третьего транспортного кольца — 100 рублей; в пределы Садового кольца — 200 рублей; в пределы Бульварного кольца — 300 рублей.

Бизнесмены опираются на данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 год, согласно которым Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог.

«Особую важность данный вопрос приобретает с учетом высокой доли транспортной составляющей в конечной цене товара. По мнению экспертов, транспортные издержки могут достигать до 40% от розничной цены товара в зависимости от его категории. А постоянные перекрытия дорог и замкнутые заторы каждодневно разрушают устоявшиеся производственные цепочки, приводя к нарушению договорных обязательств и, как следствие, созданию предпосылок для банкротства индивидуальных предпринимателей», — говорится в письме (есть в распоряжении «За рулем»).

Платить, согласно этой инициативе, придется всем, и москвичам в том числе, исключение предприниматели готовы сделать только для машин спецназначения и общественного транспорта. Что касается столичных жителей, то данная мера «не скажется на уровне их комфорта», ведь в Москве можно быстро и удобно перемещаться общественным транспортом.

Мэру Собянину предлагают сделать Москву пилотным регионом, а в дальнейшем ввести платный въезд для личного автотранспорта на территории всех российских городов с населением более 5 миллионов человек, а въезд грузовиков и вовсе запретить.

Вот еще одна выдержка из письма:

«Практика организации платного въезда на территорию мегаполиса не является новаторской, широко используется и приносит реальные практические результаты во многих успешных странах Европы, Азии и Америки. Так, например, одним из первых городов с платным въездом стал Сингапур. Данная система начала работать в 1998 году и вводила плату за въезд от 1 до 3 долларов США. Учитывая дополнительные ограничения для автовладельцев, сегодня количество автомобилей на 1000 жителей данной страны достигло 200 штук, а сам Сингапур славится развитой дорожной сетью и наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. Также платный въезд применяется в Лондоне, Сан-Франциско, Стокгольме, Милане, некоторых городах Норвегии и других мегаполисах мира. Учитывая особую государственную и социальную значимость данного вопроса, наши эксперты окажут любую теоретическую и методологическую помощь, а „Аванти“ готова выступить в качестве площадки по сбору средств, необходимых для реализации предлагаемых инициатив».

«За рулем» обратился за комментарием к главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутату от ЛДПР Ярославу Нилову: «Мы в ЛДПР категорически против этой инициативы и выступали против, когда принимался закон, позволяющий это сделать. Не надо превращать Москву в город для богачей и чиновников! И так отсутствие парковок и беспредел эвакуаторов многих заставили отказаться от руля».