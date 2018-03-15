Собянин: платный въезд в центр Москвы «пока не планируется»

Выступая на форуме, Сергей Собянин отметил, что нынешних инструментов для организации дорожного движения в столице вполне достаточно.
«По поводу платного въезда — мы пока не планируем, введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно», — передает слова Собянина ТАСС.
Ранее на заседании Президиума Правительства Москвы отмечалось, что за последние несколько лет выросла популярность общественного транспорта, а скорость движения на столичных дорогах выросла с 45 до 52 км/ч.
Благодаря платным парковкам и новой организации движения в центре движение стало быстрее, а машин, проезжающих через центр транзитом, больше.
- Напомним, вопрос платного въезда в центр городов будоражит общественность с тех пор, как в Госдуме начали обсуждать закон об организации дорожного движения. Правда, за время обсуждения, а внесен он был правительством 16 апреля 2016 года, самое спорное положение из него исчезло. Речь шла о том, что местные власти получат разрешение «вводить временное ограничение движения транспортных средств посредством взимания платы».
- Одобрили резонансный закон в декабре 2017 года, но многие считают его по-прежнему сырым. Кроме того, прямые ссылки на возможность введения платного въезда в городах убрали, но в завуалированной форме они остались.
Фото: АГН «Москва»
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