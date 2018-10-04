Платные парковки вышли за пределы МКАДа. Список улиц

Департамент транспорта расширил перечень улиц в городе, на которых будет взиматься плата за стоянку автомобилей.

Когда в столице только появились платные парковки, власти Москвы обещали ограничиться Садовым кольцом, затем — границами Третьего транспортного кольца, но в итоге платные парковки появились даже в спальных районах, таких как, например, Тушино или Измайлово.

Теперь же зона платной парковки выходит за пределы Московской кольцевой автодороги. В базе документов столичного Дептранса появился приказ, дополняющий перечень улиц, на которых за стоянку будет взиматься плата. Все они находятся в районе Новокосино.

Улицы, на которых будет введена плата за парковку:

Городецкая улица

Николо-Архангельский проезд

Новокосинская улица

Носовихинское шоссе (в пределах границ города Москва)

Проектируемый проезд № 326

Салтыковская улица (от пересечения с ул. Николая Старостина до пересечения с Николо-Архангельским проездом)

Суздальская улица

Суздальский проезд

улица Галины Вишневской

улица Николая Старостина.

При этом на данных улицах будет введен «пониженный суточный тариф». В пресс-службе Департамента транспорта Москвы «За рулем» отказались предоставить оперативный комментарий относительно нововведений.

Так как минимальный тариф на парковку в Москве сегодня составляет 40 руб./ч, то мы можем предположить, что пониженный тариф будет уменьшен вдвое. С какой даты появятся новые платные парковки, пока неизвестно. «За рулем» направил в ведомство письменный запрос.

Платные парковки за пределами границ МКАДа существовали и до сегодняшнего дня, все они сосредоточены на западе города в районах Солнцево и Ново-Переделкино. Но там это либо небольшие участки улиц вблизи железнодорожных станций, либо плоскостные парковки со шлагбаумами (50 руб./ч). В Новокосино же платные парковки будут расположены как в непосредственной близости от метро «Новокосино», так и на довольно приличном расстоянии от него.

Вероятнее всего, с открытием метро «Некрасовка» зона платной парковки распространится и на улицы вокруг нее после анализа дорожной ситуации. Станцию метро «Некрасовка» планируется открыть до конца этого года.

Власти Омска пошли даже дальше московских: они решили обложить налогом автовладельцев, паркующихся во дворах домов, где они проживают.

В августе глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов пообещал не повышать цены на парковку в городе.

Фото: АГН «Москва»