Платные парковки во дворах стали реальностью

Омичи начнут платить налоги за место на парковке у дома. Депутаты местного горсовета одобрили поправки в закон о налогах для физических лиц.

Предполагается, если парковка у дома является собственностью жильцов, то место на ней должно облагаться налогом. Ранее соответствующие изменения появились в федеральном законодательстве.

Депутат от КПРФ Дмитрий Петренко выразил опасение, не столкнутся ли омичи с двойным налогообложением, ведь налог на квартиру они и так платят!

Однако мэр Омска Оксана Фадина пояснила депутату, что его опасения напрасны. Когда физлицо приобретает квартиру, свидетельство на право собственности отражает только квадратные метры общей жилой площади на правах долевой собственности в многоквартирном доме. Парковка при этом не является объектом налогообложения. Если же собственники дома признают близлежащую придомовую территорию входящей в состав собственности и это будет документально оформлено, то в этом случае будет налог и на землю. Двойного налогообложения не возникает, передает слова Фадиной НГС.Омск.

Размер налога, которым будет облагаться машиноместо, пока не определен.

По этому решению возникает ряд вопросов. Налог платится на собственность, которую можно продать, завещать, подарить, наконец, сдать в аренду. Интересно, в случае с клочком земли возле дома смогут ли на этом нажиться «безлошадные» жители?

Напомним, в декабре 2017 года был одобрен законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», согласно которому расширяются полномочия местных властей, в том числе по организации платных парковок даже на придомовых территориях.

Фото: Алла Бюрючкова/ Unsplash