За пять лет аварий на федеральных трассах стало меньше на 12%

Об этом глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк рассказал в ходе встречи с коллегами из Швеции.

На совещании со шведами по обмену опытом в сфере обеспечения безопасности на дорогах, которое прошло в Калининграде, Андрей Костюк напомнил, что безопасность дорожного движения одна из основных задач Росавтодора. Благодаря ряду принятых мер, например, совершенствованию дорожной инфраструктуры, пропаганде безопасности на дорогах, контролю за соблюдением ПДД, установке камер фото- и видеофиксации на всей сети федеральных автодорог, удалось сократить количество аварий с 2013 года более чем на 12%.

Но присутствовавшего на совещании посла Швеции в России Петера Эриксона этим показателем он не удивил. Тот рассказал о национальной программе «нулевой смертности» (Vision Zero) в его стране, которая позволила за короткий срок сократить уровень смертности на дорогах Швеции на 70%. В России нечто подобное также разрабатывается, причем наша страна изучает опыт стран Северной Америки и Европы, где смертность на дорогах не превышает 50–60 человек на 1 млн населения.

На совещании напомнили, что 10% ДТП происходит из-за усталости водителей, поэтому к 2020 году на федеральных трассах появится не менее 100 новых площадок для отдыха водителей. Кроме того, увеличение межремонтных сроков до 12 лет позволит в три раза сократить необходимость ограничения движения во время выполнения дорожных работ, что как минимум на 15% сократит время в пути на федеральных трассах.

В президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин поручил достичь показателя нулевой смертности на дорогах к 2024 году.

Федеральное дорожное агентство планирует создать опытно-экспериментальные полигоны в трех климатических зонах России: подбирать составы покрытия будут в зависимости от климатических условий региона, что позволит в дальнейшем экономить на ремонте.

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