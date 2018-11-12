9 нарушений, за которые уже штрафуют камеры

Живых инспекторов ГИБДД постепенно заменяют камеры фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме. И с каждым днем они учатся ловить нарушителей за новые нарушения ПДД. Вот что при этом важно знать каждому водителю...

Изначально комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД планировалось устанавливать в местах повышенной аварийности для «успокоения» движения, но регионы очень быстро поняли, что такой способ пополнения бюджета достаточно эффективен, потому стационарные камеры начали устанавливать по принципу «вот здесь водитель может нарушить». Постепенно комплексы учатся фиксировать все новые и новые нарушения, дисциплинируя водителей.

Необходимо помнить, что при фиксации нарушений автоматическими камерами действует «презумпция виновности», то есть водителю приходится доказывать свою невиновность или то, что комплекс работает с ошибками.

Нарушение скоростного режима

Первые камеры умели фиксировать только превышение водителями разрешенной скорости, их устанавливали на границах населенных пунктов, сегодня же такие комплексы ставят и в черте города, и на загородных трассах. Самыми спорными считаются комплексы, которые фиксируют среднюю скорость на определенном участке. В ПДД нет понятия «средняя скорость», но использование комплексов «Автодория», «Кордон-Темп» и других признанно законным, как и штрафы с них.

Согласно ст. 12.9 КоАП России превышение разрешенной скорости на 20–40 км/ч, зафиксированное автоматическими комплексами фиксации нарушений, наказывается штрафом в размере 500 руб., на 40–60 км/ч — в размере 1000 руб., на 60–80 км/ч — в размере 2500 руб., при превышении разрешенной скорости на более чем 80 км/ч — штрафом в 5000 руб.

Комплексы фиксации нарушений уже давно умеют «стрелять» и в спину

Для последних двух нарушений введено понятие «повторное нарушение»: в обоих случаяхПовторным считается нарушение, совершенное в течение 12 месяцев с момента первого. На штрафы за скорость предусмотрена 50-процентная скидка в случае добровольной оплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления. На повторные нарушения скоростного режима она не распространяется.

Стоит помнить, что при нарушении скоростного режима на скорости свыше 60 км/ч, зафиксированном инспектором с радаром, предусмотрено и лишение водительских прав. В Москве против лихачей активно внедряют систему «Пит-Стоп»: нарушение фиксируется комплексом, передающим информацию на планшет инспектора ГИБДД, который составляет протокол о нарушении ПДД, после чего материалы направляются в суд, где и принимается решение оштрафовать водителя или лишить его водительских прав на срок до 6 месяцев.

Выезд на выделенную полосу для общественного транспорта

Пионером здесь стала Москва, власти которой решили давать приоритет общественному транспорту, выделяя для него отдельные полосы движения. Позднее к столице начали присоединяться и другие города. Причем дни, в которые можно выезжать на выделенку (в Москве это суббота и воскресенье), а также перечень транспорта, которому разрешено, так же как и автобусам с маршрутками, двигаться по этим полосам (в Москве к общественному транспорту приравнены и таксомоторы), региональные власти определяют сами.

Некоторое время власти Москвы устанавливали камеры и на общественный транспорт, потом от этой идеи отказались

В Москве и Санкт-Петербурге за выезд на полосу для общественного транспорта в нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 3000 руб., по всей остальной России — 1500 руб. (ст. 12.17 КоАП). Действует 50-процентная скидка. Кстати, многие камеры, фиксирующие выезд на выделенку, могут «штрафовать» и за следующее нарушение.

Нарушение разметки (пересечение сплошной линии)

Изначально такие комплексы должны были отучить любителей поворачивать и съезжать с трасс вторым (а иногда третьим и четвертым) рядом. Кроме съездов и поворотов такие комплексы стали ставить в туннелях и на въезде в них.

В постановлении будут приложены фотографии, причем камера проследит траекторию движения машины, прежде чем зафиксировать нарушение ПДД

Штраф выписывают согласно части первой ст. 12.16 КоАП России, он составляет 500 руб., при этом действует 50-процентная скидка.

Езда по обочине

Камеры уже довольно давно «выписывают» штрафы и за езду по обочине, причем не важно, какая она — грунтовая или асфальтовая. Так власти борются с торопыгами, которые не хотят стоять в пробках, а затем создают еще большие заторы, вклиниваясь обратно на проезжую часть.

Часть первая ст. 12.15 КоАП предусматривает за такое нарушение штраф в размере 1500 руб. Действует 50-процентная скидка.

Выезд на загруженный перекресток

Большинство серьезных дорожных заторов в крупных городах происходит из-за того, что водители, стремясь побыстрее пересечь перекресток, фактически закупоривают его. Они не успевают проехать на разрешающий сигнал, потом начинают двигаться машины в перпендикулярном направлении, в итоге движение встает во всех направлениях.

Вначале в качестве эксперимента водителей, выехавших на загруженный перекресток, штрафовали в паре мест Москвы. А в этом году понятие «вафельной разметки» было введено и в ПДД. Достаточно оказаться внутри нее после того, как загорится запрещающий сигнал светофора, и камера тут же зафиксирует нарушение.

Вафельная разметка на перекрестках появилась в ПДД в этом году и тут же начала массово внедряться в крупных городах

Штраф придет за нарушение пункта 13.2 ПДД России. Вероятнее всего, выпишут его по части 1 ст.12.13 КоАП России. Он составляет 1000 руб. Но теоретически штраф могут выписать и за нарушение предписаний разметки (часть первая ст. 12.16 КоАП РФ). Он составляет 500 руб. В обоих случаях действует 50-процентная скидка.

Нарушения на пешеходных переходах

Из-за высокой смертности пешеходов штраф за непропуск пешехода в России был увеличен: сегодня он составляет от 1500 до 2500 руб. (ст. 12.18 КоАП РФ). Камеры «выписывают» штрафы на 2500 руб. Если инспектор практически всегда трактует ситуацию в пользу пешехода, то автоматический комплекс начинает «вести» пешехода, только как тот ступит на переход. Одновременно фиксируются транспортные средства. Если траектории пешехода и транспортных средств не пересекаются, то штраф не придет.

Пересечение стоп-линии

В этом году начали внедрять комплексы, фиксирующие проезд стоп-линии. На перекрестках достаточно пересечь ее двумя передними колесами, и комплекс зафиксирует нарушение, после чего владелец автомобиля получит штраф по части 2 ст. 12.12 КоАП России — 800 руб. Действует 50-процентная скидка. В случае же, если перед линией установлен соответствующий знак, то штраф составит 500 руб., 50-процентная скидка также действует (ч. 1 ст. 12.16 КоАП).

При проезде без остановки стоп-линии с соответствующим знаком камера «ведет» транспортное средство, фиксируя его скорость

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Камеры начали фиксировать это нарушение относительно недавно. Причем проездом считается и выезд автомобиля за стоп-линию. Статья 12.12 КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере 1000 руб., а за повторное — 5000 руб. Стоит помнить, что запрещающим является и желтый сигнал светофора. Кроме того, некоторые комплексы фиксируют и поворот на запрещающий сигнал (когда погашена дополнительная секция светофора).

С недавних пор на железнодорожных переездах стали появляться камеры, которые также фиксируют проезд на запрещающий сигнал (даже если шлагбаум поднят, надо дождаться, пока красные огни погаснут). Штраф здесь такой же — 1000 руб. и 5000 руб. при повторном нарушении.

Остановка в запрещенном месте

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Власти Москвы активно ратуют за развитие велосипедного транспорта. Не важно, что в городе сильная загазованность и полгода стоит зима. Для двухколесных участников движения проложили велосипедные дорожки даже в самом центре, по Бульварному кольцу. Естественно, чтобы максимально снизить возможность столкновения машины и велосипедиста, вдоль дорожек висят запрещающие остановку и стоянку знаки (3.27).

А чтобы у водителей не возникало соблазна нарушить, весь центр увешали умными камерами «Стрит Фалькон». Они имеют угол обзора в 360 градусов, отличают остановившуюся в пробке машину от той, что причалила к бордюру, фиксируют остановку транспорта даже на 10 секунд и т.д. Штраф выписывают по части 4 ст. 12.19 («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи»). За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 руб., за исключением Москвы и Санкт-Петербурга — здесь он составляет 3000 руб. Действует 50-процентная скидка.

«Стрит-Фалькон» можно спутать с уличным фонарем

С комплексами «Стрит Фалькон» связан скандал: выяснилось, что они не сертифицированы соответствующим образом. Депутат Лысаков даже потребовал проверить законность постановлений с таких камер. Но, вспоминая аналогичную ситуацию вокруг комплексов «Автодория», думается, работу «Стрит Фальконов» признают законной.

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com, скриншот видео телеканала «Россия 1», Mapcam.info, из архива «За рулем»