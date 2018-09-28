Читатель журнала «За рулем» интересуется, каков штраф за нарушение правил проезда дорожной разметки-«вафельницы», которая недавно появилась на дорогах России. Ответ дает глава ГИБДД.

ДОРОГИЕ ВАФЛИ

Каков штраф за нарушение правил проезда «вафельницы»?

Кирилл, Пермь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Новая дорожная разметка 1.26 обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Данный запрет согласно пункту 13.2 Правил дорожного движения распространяется на любой перекресток, его участок или пересечение проезжих частей, в том числе не обозначенные указанной разметкой.

Таким образом, ответственность наступает не за нарушение требований разметки как таковой, а за выезд на перекресток при указанном условии. Данное деяние наказывается наложением штрафа в размере 1000 рублей по части 1 статьи 12.13 КоАП РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС