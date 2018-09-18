Новая разметка, новые правила: и как теперь быть на перекрестке?

Правила постоянно изменяются. Казалось бы, что может быть нового в проезде перекрестков? Есть регулируемые перекрестки, есть нерегулируемые, а еще перекрестки с пересечением неравнозначных и равнозначных дорог. Только мы все это заучили, как очередная напасть — новая разметка в Правилах. Давайте проверим, как вы с ней поступите.

Вы подъезжаете к перекрестку (автомобиль 1) и видите такую ситуацию, какая изображена на картинке. Отмечайте в опросе ниже свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

В каком из указанных для автомобиля 1 направлений в этой ситуации можно продолжить движение, не нарушая ПДД?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (11)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые