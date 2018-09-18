Вы подъезжаете к перекрестку (автомобиль 1) и видите такую ситуацию, какая изображена на картинке. Отмечайте в опросе ниже свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Новая разметка, новые правила: и как теперь быть на перекрестке?
Правила постоянно изменяются. Казалось бы, что может быть нового в проезде перекрестков? Есть регулируемые перекрестки, есть нерегулируемые, а еще перекрестки с пересечением неравнозначных и равнозначных дорог. Только мы все это заучили, как очередная напасть — новая разметка в Правилах. Давайте проверим, как вы с ней поступите.
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