Новая разметка, новые правила: и как теперь быть на перекрестке?

Двигаться можно в любом направлении. Это перекресток равнозначных дорог, и никаких ограничений для движения здесь нет. Главное — при повороте налево и развороте пропустить встречную машину, а при повороте направо — пешехода.

Дорожная разметка говорит, что перед нами — перекресток равнозначных дорог. Она же запрещает выезжать на перекресток, если за ним образовался затор. Но такое ограничение действует только при движении прямо. Остальные направления — вне запретов. Так что можно повернуть налево или направо, а также развернуться.

Эта разметка на перекрестке устанавливает определенные ограничения, но в обязательном порядке непосредственно перед перекрестком должны быть специальные дорожные знаки. Здесь их нет, поэтому двигаться в этой ситуации можно во всех направлениях. При поворотах и разворотах пропустить встречные машины и пешеходов. А при движении прямо выехать на перекресток и продолжить движение по мере возможности.

Единственный возможный вариант — поворот направо. Остальные направления под запретом.