Увидели синюю разметку на дороге? Следите за дорожными щитами!

На форуме «За рулем» обсуждаются все вопросы автомобильной жизни, а особенно горячо — изменения в правилах дорожного движения. Однако про новую разметку, которую уже можно встретить на улицах, — синего цвета, — в ПДД ничего не сказано. Сомнения водителей развеивает эксперт ЗР.

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В материале «Белая, желтая, а теперь и синяя:какая разметка главнее?» сказано, что ГОСТ на новые цвета уже принят, однако в ПДД ничего такого не упомянуто. Так обязан ли водитель реагировать на синюю разметку, если он имеет право не знать, что это такое?

Никакой ГОСТ водитель знать не обязан, и в автошколах этот документ не изучают. Основа для поведения на дороге — ПДД. Пока в них не прописаны «альтернативные» виды разметки, действуют только белая, желтая и оранжевая.

Разметка и дорожные знаки новых типов могут применяться на дорогах общего пользования в качестве эксперимента. В этом случае водитель должен быть проинформирован об их назначении. Например, с помощью ­временных дорожных щитов.

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