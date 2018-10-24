И снова разводка ГИБДД: старая песня на новый лад

Госавтоинспекция и органы, отвечающие за камеры фиксации нарушений ПДД, нашли новый способ выписывать побольше штрафов водителям.

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Использование коммунальной техники в качестве помехи, заставляющей водителей нарушать правила дорожного движения и попадать в ловушку ГИБДД, известно еще с советских времен. Тогда выбирался очень длинный участок дороги, где был запрещен обгон, трактор ехал очень медленно, водители не выдерживали и обгоняли его по встречке. А дальше дело техники — тракторист передавал по рации номера обогнавших его автомобилей либо же гаишники стояли чуть поодаль и сами фиксировали нарушение. Конечно же, большинство водителей, понимая, что нарушили, соглашались «решить вопрос на месте».

Сегодня живых инспекторов постепенно заменяют камеры, которые мзду не берут. Да, они порой тоже сбоят и глючат, фиксируя нарушения там, где их нет, но это скорее исключение из правил. Водители тоже стали гораздо дисциплинированнее — с камерой не договоришься. Но, как выяснилось, ГИБДД по-прежнему надо отчитываться о росте взимания штрафов с водителей, потому они придумали новую хитрость. И снова с использованием коммунальной техники.

В Москве и ряде других городов камеры фиксируют пересечение сплошной линии. Чаще всего такие комплексы установлены на съездах и проблемных перекрестках, где водители пытаются совершить маневр едва ли не со всех рядов сразу. На фотографиях, приложенных к постановлению, видно, что автомобиль вынужден пересекать сплошную, чтобы объехать трактор (по словам водителя, трактор в тот момент стоял).

Единичный случай? Но на следующий день точно такая же «поливалка» вновь стояла на съезде и перекрывала единственную полосу для съезда с Третьего транспортного кольца. И не только там.

Конечно, штраф, выписанный по ст. КоАП 12.6.1 («Несоблюдение требований знаков или разметки»), можно было оспорить. Но сам штраф составляет 500 руб., на него предоставляется 50-процентная скидка, а для того, чтобы добиться правды, приходится тратить много времени и усилий.

Как действовать по закону? Стоять и ждать, пока трактор начнет движение либо же потом опротестовывать постановление. Ведь при штрафах с камер действует «презумпция виновности»: водитель должен доказывать, что он не совершал правонарушение или же совершил его вынужденно.