В Госдуме предлагают использовать камеры для борьбы с пробками

С помощью камер фиксации нарушений можно управлять трафиком, считают депутаты.

Расширить область применения камер, предназначенных для фиксации нарушений ПДД, предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его мнению, эти камеры могут также фиксировать появляющиеся дорожные заторы, которые затем можно развести при помощи управляемых дистанционно светофоров.

«Куда важнее, чтобы собираемые камерами данные позволяли регулировать движение в городе, оптимизируя потоки для уменьшения протяженности пробок. Чтобы камеры фиксировали заторы и имели связь с системой светофоров. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы хотел сделать это с помощью коптеров», — приводит слова Васильева АГН «Москва».

Депутат высказался и в поддержку новой инициативы ЦОДД по созданию программы, при помощи которой камеры смогут определять не только госномера автомобилей, но и их марку. Это позволит вывести на чистую воду тех нарушителей, которые видоизменяют символы на номерных знаках, чтобы избежать штрафов за совершаемые нарушения ПДД. Нововведение должно усложнить жизнь и автоугонщикам.

«Ошибок должно быть меньше после данного решения. Главное, чтобы эти камеры не нарушали право на личную жизнь граждан. Так они проследят, кто и с кем куда с дороги сворачивал, и количество семей в Москве станет меньше. Думаю, это не тот эффект, о котором задумывались строители нейросети», — высказался Александр Васильев.

Напомним, что автоматическое определение марок автомобилей видеокамерами должно стартовать в Москве уже в конце этого года.

Фото: Jeremy Yap on Unsplash