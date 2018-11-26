Нейросеть будет ловить нарушителей ПДД с помощью камер

После 25 декабря этого года в столице заработает нейросеть, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Нейросеть не будет принимать решений. Ее задача — указывать на несоответствия

Решение о запуске нейронной сети в Москве было принято давно, а сегодня стали известны сроки запуска проекта, которые огласили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). «Умный» помощник ЦОДД должен заработать после 25 декабря 2018 года.

«Контракт с подрядчиком для разработки необходимого программного обеспечения заключен. Соответственно, в течение 50 дней, то есть после 25 декабря, планируется систему запустить», — цитирует АГН «Москва» заявление пресс-служб ы ЦОДД .

Нейронная сеть способна различать по силуэтам тип, марку и модель транспортных средств. Таким образом, замена номерных знаков или исправление на них букв и цифр не пройдут незамеченными и будут моментально зафиксированы нейросетью. Это разгрузит тех сотрудников ЦОДД, которые сегодня занимаются сверкой номерных знаков на сомнительных автомобилях.

Практика исправлений номерных знаков, например, буквы «В» на «Р», достаточно распространена в России. Так некоторые автомобилисты пытаются избежать штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. В итоге штраф приходит совсем другому человеку, но после недолгих разбирательств он переадресовывается настоящему нарушителю. Схема разбирательств проста. Человек, получивший штраф, в своей жалобе просто указывает на несоответствие марки и модели транспортного средства номерному знаку: «У меня Lada, а на фотографии Lexus». После этого снимок, сделанный в момент фиксации нарушения, отправляется в специальный отдел ЦОДД, где работник быстро вычисляет настоящий номер автомобиля нарушителя, так как вариантов исправлений существует не так уж много.

Нейросети планируется использовать также для борьбы с пробками. Разработчик — концерн «Калашников».

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