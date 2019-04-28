Этому не учат в автошколах: куда на самом деле надо смотреть за рулем

Многоступенчатая и многострадальная реформа автошкол идет в России уже несколько лет. А улучшений не видно: молодые водители — и то не все! — умеют следить только за другими машинами. Такой подход таит опасность и для них, и для окружающих.

Львиная доля статей и пунктов Правил дорожного движения посвящена взаимодействию с другими автомобилистами. Отдельно выделены только трамваи, пользующиеся приоритетом в большинстве ситуаций. Из остального — только требование уступать дорогу пешеходам и в целом проявлять повышенную бдительность при проезде зебры.

При обучении в автошколе, что на теоретической части, что на вождении в городе, ученику вряд ли будут въедливо рассказывать азы безопасного поведения на дороге. У нынешней системы такой задачи нет. Цель другая — сделать так, чтобы будущий водитель сдал экзамен. Хорошо и последнему (результат достигнут), и автошколе (улучшается статистика). Вот только, к сожалению, реальная жизнь куда сложнее и многограннее, нежели ПДД.

Машины

Трамваи имеют на ряде перекрестков полным приоритет перед автомобилями. Помнят об этом не все, хотя в автошколах этому учат.

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Учитесь распознавать в потоке тех, кто собирается перестраиваться. По ПДД они тоже должны вас пропустить, но кто знает, посмотрел ли ваш коллега в зеркало? Безопаснее заранее приготовиться к возможной нештатной ситуации.

Начнем все-таки с других автомобилей. Смотреть нужно не только на тех, кому вы должны уступить дорогу. Даже если приоритет на вашей стороне, убедитесь, что второй водитель вас видит

Практически на каждом более-менее протяженном маршруте по мегаполису есть место, где нарушения правил стали обыденностью. Причин обычно две — дурная организация движения или гиблый затор, в котором сдают нервы. На таких участках тоже лучше забыть о слепом повторении мантры «Я прав!». Может, и прав, только времени на оформление аварии и ремонт машины уйдет немало.

Нестандартно могут себя вести не только трамваи. Так, автобусы и троллейбусы имеют приоритет при начале движения от остановки. В ПДД, конечно, сказано «убедиться, что им уступают», но не всегда водители общественного транспорта об этом помнят. Большегрузы часто не могут вписаться в поворот по «легковой» траектории и берут замах. Не лезьте под них по внутреннему радиусу. Водителю фуры вас не видно, а вот вам прочитать его маневр вполне по силам.

Пешеходы

С пешеходной культурой в России пока все плохо. Но тут водителям остается только терпеть: беззащитных надо жалеть.

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Пешеходы — самые незащищенные участники дорожного движения. И самые неосведомленные о правилах поведения на проезжей части. Учтите это, ведь юридические и финансовые последствия от столкновения с человеком могут быть крайне неприятными. В зоне пешеходных переходов проявляйте максимум внимания. То же самое, если видите дорожные знаки, предупреждающие о детях. Участки улиц вдоль школ особенно опасны в первые дни после летних каникул. Проведя три месяца на даче, многие дети забывают об особенностях жизни в мегаполисе.

Как и в случае с автомобилями, на любом маршруте могут быть «засады», где пешеходы массово пересекают проезжую часть в неположенном месте. Если вы замечаете такую ситуацию, и она явно ненормальна, требуйте ликвидации опасного места от ГИБДД и городских властей. Иначе рано или поздно случится трагедия.

Велосипедисты

Велосипед для нашей страны остается транспортом экзотическим, однако на дорогах их с каждым годом все больше. Ездят на них и зимой.

Изо всех СМИ льется в массы пропаганда езды на велосипеде: удобно, экологично, полезно для здоровья. Согласно ПДД, педальный транспорт, равно как и мопеды со скутерами, должны двигаться вдоль правого края проезжей части. Для автомобилистов это означает потенциальную опасность столкновения при повороте направо. Даже если выполнять маневр из крайнего положения, как того требуют Правила, не слишком внимательный (или не самый думающий) велосипедист имеет все шансы оказаться правее вашей машины. А уж поворот через пересечение автобусной полосы требует еще большей бдительности.

Чаще «велобайкеры» игнорируют Правила и ездят по тротуарам. Для них так, пожалуй, действительно безопаснее. Тут, однако, возникает другой неприятный нюанс. При пересечении дороги по зебре они не всегда спешиваются, а проскакивают ходом. Водители, понятное дело, такой прыткости в зоне пересечения с пешеходами, не ожидают. Полностью встречу с беззаботным гонщиком никак не исключить. Просто будьте максимально внимательны в тех местах, где часто катаются на велосипедах. Главным образом, это парковые зоны.

Мотоциклисты

Среда обитания мотоциклистов — между рядами машин. При перестроениях не забывайте о зеркалах и поворотниках.

С наступлением теплых дней на дорогах появляются мотоциклисты. С ними основной риск аварии возникает при перестроении. Адекватные байкеры, хотя и ездят в так называемом «междурядье», осознают всю его опасность: двигаются не сильно быстрее машин, готовы в любой момент затормозить и понимают, что не все водители их видят. Для предотвращения ДТП достаточно самого малого — включить заранее указатель поворота и посмотреть в зеркало (желательно, не совсем вскользь). К сожалению, от неадекватов на двух колесах, перепутавших город с закрытым гоночным треком, никто не застрахован. Отрадно, что таких выделяющихся становится меньше с каждым сезоном.

И все-все-все

Если чего-то нет в ПДД и госстандарте, это все равно должен знать столичный водитель. Таков девиз ЦОДД.

Ну и, конечно же, водитель должен не забывать смотреть на дорожные знаки, светофоры и разметку. Особенно это напоминание актуально для Москвы. В столице власть над дорогами захватил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), структура городской администрации. Излюбленным делом стали всевозможные эксперименты: альтернативные (читай: отсутствующие в ПДД) знаки и разметка, неожиданные изменения схемы движения.

Так что бдительность автомобилистов в мегаполисах должна быть еще более неустанной.