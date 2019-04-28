Этому не учат в автошколах: куда на самом деле надо смотреть за рулем

Львиная доля статей и пунктов Правил дорожного движения посвящена взаимодействию с другими автомобилистами. Отдельно выделены только трамваи, пользующиеся приоритетом в большинстве ситуаций. Из остального — только требование уступать дорогу пешеходам и в целом проявлять повышенную бдительность при проезде зебры.
При обучении в автошколе, что на теоретической части, что на вождении в городе, ученику вряд ли будут въедливо рассказывать азы безопасного поведения на дороге. У нынешней системы такой задачи нет. Цель другая — сделать так, чтобы будущий водитель сдал экзамен. Хорошо и последнему (результат достигнут), и автошколе (улучшается статистика). Вот только, к сожалению, реальная жизнь куда сложнее и многограннее, нежели ПДД.
Машины
Практически на каждом более-менее протяженном маршруте по мегаполису есть место, где нарушения правил стали обыденностью. Причин обычно две — дурная организация движения или гиблый затор, в котором сдают нервы. На таких участках тоже лучше забыть о слепом повторении мантры «Я прав!». Может, и прав, только времени на оформление аварии и ремонт машины уйдет немало.
Нестандартно могут себя вести не только трамваи. Так, автобусы и троллейбусы имеют приоритет при начале движения от остановки. В ПДД, конечно, сказано «убедиться, что им уступают», но не всегда водители общественного транспорта об этом помнят. Большегрузы часто не могут вписаться в поворот по «легковой» траектории и берут замах. Не лезьте под них по внутреннему радиусу. Водителю фуры вас не видно, а вот вам прочитать его маневр вполне по силам.
Пешеходы
Как и в случае с автомобилями, на любом маршруте могут быть «засады», где пешеходы массово пересекают проезжую часть в неположенном месте. Если вы замечаете такую ситуацию, и она явно ненормальна, требуйте ликвидации опасного места от ГИБДД и городских властей. Иначе рано или поздно случится трагедия.
Велосипедисты
Чаще «велобайкеры» игнорируют Правила и ездят по тротуарам. Для них так, пожалуй, действительно безопаснее. Тут, однако, возникает другой неприятный нюанс. При пересечении дороги по зебре они не всегда спешиваются, а проскакивают ходом. Водители, понятное дело, такой прыткости в зоне пересечения с пешеходами, не ожидают. Полностью встречу с беззаботным гонщиком никак не исключить. Просто будьте максимально внимательны в тех местах, где часто катаются на велосипедах. Главным образом, это парковые зоны.
Мотоциклисты
С наступлением теплых дней на дорогах появляются мотоциклисты. С ними основной риск аварии возникает при перестроении. Адекватные байкеры, хотя и ездят в так называемом «междурядье», осознают всю его опасность: двигаются не сильно быстрее машин, готовы в любой момент затормозить и понимают, что не все водители их видят. Для предотвращения ДТП достаточно самого малого — включить заранее указатель поворота и посмотреть в зеркало (желательно, не совсем вскользь). К сожалению, от неадекватов на двух колесах, перепутавших город с закрытым гоночным треком, никто не застрахован. Отрадно, что таких выделяющихся становится меньше с каждым сезоном.
И все-все-все
Ну и, конечно же, водитель должен не забывать смотреть на дорожные знаки, светофоры и разметку. Особенно это напоминание актуально для Москвы. В столице власть над дорогами захватил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), структура городской администрации. Излюбленным делом стали всевозможные эксперименты: альтернативные (читай: отсутствующие в ПДД) знаки и разметка, неожиданные изменения схемы движения.
Так что бдительность автомобилистов в мегаполисах должна быть еще более неустанной.
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