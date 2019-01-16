Этому не учат в автошколах. И зря!

Камеры фотовидеофиксации хороши для пополнения бюджета. Но они не снизят смертность на дорогах в три раза к 2024 году, как того требует федеральная Стратегия безопасности дорожного движения. Придется делать что-то еще.
Сама Стратегия (документ на 19 страницах) признаёт, что безопасность движения «во многом определяется дисциплиной и уровнем мастерства водителей». Свыше 85% аварий происходит из-за нарушений ПДД. Допустим, дисциплину действительно можно немного повысить камерами. А как нарастить уровень мастерства?
Первое, что приходит на ум, - поголовно-принудительные курсы контраварийной подготовки. Естественно, платные. Надеемся, что до этого не дойдет. Да и зачем открывать новые школы? У нас же есть огромная сеть обычных автошкол. Может, в «консерватории» что-то поправить?
Слабые места
Автошколы реформировали не раз, но как-то не в ту сторону. Программа обучения по-прежнему базируется на канонах времен СССР и скоростях до 60 км/ч. Тогда как интенсивность дорожного движения неуклонно растет: за последние десять лет машин в стране стало в полтора раза больше, «достигнуто значение 57,1 млн». И появились магистрали, где разрешена скорость 130 км/ч (плюс ненаказуемые 19 км/ч по доброте премьер-министра).
А выпускники автошкол остаются недоучками. Они досконально освоили парковку «задом в гараж», но ни разу не обгоняли фуру в дождь на двухполосном шоссе (большинство дорог в России — такие). Те, кто обучался вождению летом, не имеют представления о специфике зимней езды. Они, конечно, получат это представление, но в «боевых» условиях, когда рядом не будет инструктора-хранителя с дублирующими педалями.
Что неплохо бы добавить в программу обучения, подсказывает статистика аварийности. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, например, 77% всех ДТП происходит в населенных пунктах. Но при этом около 52% погибших приходится на загородные аварии.
Наивысшую тяжесть последствий ДТП (индекс определяется как отношение числа погибших к числу пострадавших) дает выезд на полосу встречного движения — обычно это обгоны на двухполосках. Самые большие неприятности приносит сочетание «загород + ночь»: 28,7% аварий происходит в темное время, с жизнью в них расстаются 43,8% общего числа погибших.
Мы так и продолжим обучать водителей только в светлое время суток да на тихих улицах с низким трафиком, а несчастных мотоциклистов — только на закрытых площадках? Это всё равно что учить плавать в бассейне без воды.
Самообучение
Знания, недополученные в автошколах, водители приобретают глядя на соседей по потоку. И учатся друг у друга не только хорошему. Например, парковаться вторым рядом. Сигналить на светофорах — давай, мол, быстрее! Объезжать пробки по тротуарам. Включать аварийку во всех случаях остановки — вне зависимости от того, запрещена остановка или нет. Не пользоваться поворотниками при маневрах. Игнорировать знаки «Уступи дорогу» — выруливать с примыкания, вынуждая кого-то снизить скорость или поменять полосу. Или ехать ночью в тумане с прицепом со скоростью 120 км/ч.
Два вида нарушений, из-за которых происходит почти треть всех ДТП: несоблюдение очередности проезда перекрестков и неправильный выбор дистанции. Очередности в автошколах обучают тщательно, но, как видим, это не работает. Дистанции тоже учат, но сразу после сдачи экзамена, в типичных для горожан условиях плотного потока, про эти уроки быстро забывают. Дистанцию вообще никто не держит: ни в городе, ни за его пределами. Это же касается и скорости. Большинство стойко следует режиму «60 (+ 19)» или «90 (+ 19)» и не собирается учитывать «интенсивность» и всякие там «дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», как того требуют ПДД. Иначе до дачи и к утру не доберешься!
Интернет — плохое пособие для самообучения. Множество ресурсов, к примеру, определяет безопасную дистанцию так: «значение скорости поделить на два». Учитывают примерный тормозной путь, но забывают про время реакции водителя и инертность тормозной системы. Получается, что для остановки со скорости 100 км/ч хватит 50 метров (по сухому асфальту). А в реальности-то выходит больше.
Чему еще не учат в автошколах? Элементарному выживанию. Скажем, как ночью определять дистанцию до встречной машины и куда направлять взгляд, если встречный слепит. А самое главное — нужно вложить в голову будущего водителя, что автомобиль — это источник повышенной опасности, в первую очередь — для него. И если не в автошколах всему этому обучать, то где и когда?
С чего начать?
Например, ввести дополнительно практику езды по загородным дорогам — днем и в темноте. Или обязательные часы ознакомления со скользким покрытием (навыки управления быстро не приобретутся, но обучаемый хоть ощутит, почему МЧС и ГИБДД так назойливо предупреждают о гололеде). В некоторых странах Европы езда по магистралям и скользким дорогам — обязательная часть обучения. Там автошкола не инструмент для успешной сдачи экзаменов, а печка, от которой пляшет вся безопасность движения.
Расширение программы непременно ударит по карманам соискателей водительских прав. Но в дальнейшем обязательно окупится из-за смягчения «тяжести последствий». Хотя вместо всего этого можно просто добавить камер, а через пять лет выработать еще более эффективную Стратегию.
ОПЫТ ЗАГРАНИЦЫ
- В ФИНЛЯНДИИ, если экзамены сданы успешно, выпускник получает временные права (на два года) и… продолжает обучение вождению с эпизодическими проверками навыков. К каждому новичку прикреплен инструктор-контролер. В эти два года допустимо попасться на нарушениях не более трех раз, в противном случае права изымают и цикл начинается с нуля. Обязательны двухчасовые занятия с инструктором на скользком покрытии (зимой это снег и лед, летом — водно-масляная смесь).
- В ШВЕЦИИ теорию и практику можно изучать в школах или самостоятельно (вождение — с наемным инструктором). Обязательная часть программы — езда по загородным трассам, а также на скользких дорогах. Четырехчасовой «скользкий» курс проходит на специальных платных площадках, и без него не допустят к экзамену.
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- В КАНАДЕ в разных провинциях порядки чуть разнятся. Есть автошколы, но теорию и практику можно изучать самостоятельно; успешно сдав теорию и получив ученические права, будущий водитель начинает постигать азы вождения. На это отводится ровно год, то есть ученик пройдет через все четыре сезона. Или восемь месяцев, если уроки вождения он получает в сертифицированной школе. На экзамене досконально проверяют навыки езды по городу — «площадки» нет. Посмотреть в зеркалá перед выполнением любого маневра на экзаменах недостаточно: нужно еще крутить головой, отслеживая мертвые зоны.
- В ГЕРМАНИИ обучаемые самостоятельно осваивают теорию, а занятия по ней сводятся к тестам и разъяснению ошибок. Самая страшная ошибка на дороге — создание помехи, в первую очередь пешеходам. Обучения на «площадке» нет, только «улица». Навыки парковки отрабатывают на платных учебных автодромах ADAC. Для сдачи экзамена нужно уметь парковать машину семью способами, на экзамене их проверяют выборочно. Норм наката нет — момент, когда ученика можно отправлять на экзамен, определяет инструктор. Езда по автобану (ученикам рекомендована скорость 130 км/ч) — обязательная часть обучения.
- В ВЕЛИКОБРИТАНИИ нет развитой сети автошкол. Желающие получить водительские права изучают теоретическую часть самостоятельно и, оплатив временные, «учебные» права, обучаются вождению — обычно с профессиональным инструктором (можно и со знакомым, имеющим достаточный стаж, как когда-то было в СССР). Рекомендовано накатать не менее 30 часов, при этом выезд на скоростные магистрали запрещен. При выдаче прав настоятельно рекомендуют пройти дополнительный курс обучения на магистралях.
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