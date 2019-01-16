Этому не учат в автошколах. И зря!

Выезжая на дороги страны, начинающие водители не знают множества элементарных вещей. «За рулем» разобрался, каких именно и чья в этом вина.

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Камеры фотовидеофиксации хороши для пополнения бюджета. Но они не снизят смертность на дорогах в три раза к 2024 году, как того требует федеральная Стратегия безопасности дорожного движения. Придется делать что-то еще.

Сама Стратегия (документ на 19 страницах) признаёт, что безопасность движения «во многом определяется дисциплиной и уровнем мастерства водителей». Свыше 85% аварий происходит из-за нарушений ПДД. Допустим, дисциплину действительно можно немного повысить камерами. А как нарастить уровень мастерства?

Первое, что приходит на ум, - поголовно-принудительные курсы контраварийной подготовки. Естественно, платные. Надеемся, что до этого не дойдет. Да и зачем открывать новые школы? У нас же есть огромная сеть обычных автошкол. Может, в «консерватории» что-то поправить?

Слабые места

Автошколы реформировали не раз, но как-то не в ту сторону. Программа ­обучения по-прежнему базируется на канонах времен СССР и скоростях до 60 км/ч. Тогда как интенсивность дорожного движения неуклонно растет: за последние десять лет машин в стране стало в полтора раза больше, «достигнуто значение 57,1 млн». И появились магистрали, где разрешена скорость 130 км/ч (плюс ненаказуемые 19 км/ч по доброте премьер-министра).

Уделять столько времени отрабатыванию парковки, возможно, и правильно. Но безопасность движения зиждется не на этом.

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А выпускники автошкол остаются недоучками. Они досконально освоили парковку «задом в гараж», но ни разу не обгоняли фуру в дождь на двухполосном шоссе (большинство дорог в России — такие). Те, кто обучался вождению летом, не имеют представления о специфике зимней езды. Они, конечно, получат это представление, но в «боевых» условиях, когда рядом не будет инструктора-хранителя с дублирующими педалями.

Что неплохо бы добавить в программу обучения, подсказывает статистика аварийности. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, например, 77% всех ДТП происходит в населенных пунктах. Но при этом около 52% погибших приходится на загородные аварии.

Наивысшую тяжесть последствий ДТП (индекс определяется как отношение числа погибших к числу пострадавших) дает выезд на полосу встречного движения — обычно это обгоны на двухполосках. Самые большие неприятности приносит сочетание «загород + ночь»: 28,7% аварий происходит в темное время, с жизнью в них расстаются 43,8% общего числа погибших.

Парковаться там, где нельзя, тоже не учат. А все паркуются… Не доучили?

Мы так и продолжим обучать водителей только в светлое время суток да на тихих улицах с низким трафиком, а несчастных мотоциклистов — только на закрытых площадках? Это всё равно что учить плавать в бассейне без воды.

Самообучение

Знания, недополученные в автошколах, водители приобретают глядя на соседей по потоку. И учатся друг у друга не только хорошему. Например, парковаться вторым рядом. Сигналить на светофорах — давай, мол, быстрее! Объезжать пробки по тротуарам. Включать аварийку во всех случаях остановки — вне зависимости от того, запрещена остановка или нет. Не пользоваться поворотниками при маневрах. Игнорировать знаки «Уступи дорогу» — выруливать с примыкания, вынуждая кого-то снизить скорость или поменять полосу. Или ехать ночью в тумане с прицепом со скоростью 120 км/ч.

Это обычные условия движения в России. В автошколах такого не преподают ни устно, ни практически.

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Два вида нарушений, из-за которых происходит почти треть всех ДТП: несоблюдение очередности проезда перекрестков и неправильный выбор дистанции. Очередности в автошколах обучают тщательно, но, как видим, это не работает. Дистанции тоже учат, но сразу после сдачи экзамена, в типичных для горожан условиях плотного потока, про эти уроки быстро забывают. Дистанцию вообще никто не держит: ни в городе, ни за его пределами. Это же касается и скорости. Большинство стойко следует режиму «60 (+ 19)» или «90 (+ 19)» и не собирается учитывать «интенсивность» и всякие там «дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», как того требуют ПДД. Иначе до дачи и к утру не доберешься!

Интернет — плохое пособие для самообучения. Множество ресурсов, к примеру, определяет безопасную дистанцию так: «значение скорости поделить на два». Учитывают примерный тормозной путь, но забывают про время реакции водителя и инертность тормозной системы. Получается, что для остановки со скорости 100 км/ч хватит 50 метров (по сухому асфальту). А в реальности-то выходит больше.

Чему еще не учат в автошколах? Элементарному выживанию. Скажем, как ночью определять дистанцию до встречной машины и куда направлять взгляд, если встречный слепит. А самое главное — нужно вложить в голову будущего водителя, что автомобиль — это источник повышенной опасности, в первую очередь — для него. И если не в автошколах всему этому обучать, то где и когда?

Обгон фуры на загородных дорогах — одно из самых опасных «упражнений» в реальной жизни. Но в автошколах не учат правильно его выполнять.

С чего начать?

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Например, ввести дополнительно практику езды по загородным дорогам — днем и в темноте. Или обязательные часы ознакомления со скользким покрытием (навыки управления быстро не приобретутся, но обучаемый хоть ощутит, почему МЧС и ГИБДД так назойливо предупреждают о гололеде). В некоторых странах Европы езда по магистралям и скользким дорогам — обязательная часть обучения. Там автошкола не инструмент для успешной сдачи экзаменов, а печка, от которой пляшет вся безопасность движения.

Расширение программы непременно ударит по карманам соискателей водительских прав. Но в дальнейшем обязательно окупится из-за смягчения «тяжести последствий». Хотя вместо всего этого можно просто добавить камер, а через пять лет выработать еще более эффективную Стратегию.

ОПЫТ ЗАГРАНИЦЫ