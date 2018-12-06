Смертность на дорогах сокращается. Но с отставанием от графика

Статистика свидетельствует: на российских дорогах становится безопаснее. Однако нынешние темпы сокращения смертности на дорогах отстают от «плановых» как минимум вдвое: за год потери должны сокращаться не менее чем на две тысячи жизней, а не на тысячу, как сейчас.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обнародовал отчет о количестве аварий за три квартала текущего года. Относительно того же периода 2017 года, когда аварийность была рекордно низкой, показатели стали еще позитивнее. Дороги становятся лучше, автопарк — современнее. Камеры фиксации нарушений заставляют абсолютное большинство водителей соблюдать ПДД. Постепенно растет и культура вождения. Эти факторы в совокупности приводят к положительным сдвигам.

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Ура? И да, и нет. По части дорожно-транспортных происшествий наша страна спускается не с холма, а с Эвереста: относительные показатели радуют, а вот абсолютные — пока нет.

В прошлом году на российских дорогах погибло 19 088 человек: минус 6% к 2016 году. В этом году — еще минус 4,7%. Значит, по всему 2018 году «минус» окажется около 5%, а это около 18,2 тысячи погибших.

Но, согласно принятой несколько месяцев назад Cтратегии безопасности дорожного движения, в 2024 году (то есть через шесть лет) в ДТП должно погибать не более 6000 человек ежегодно. Выходит, нынешние темпы отстают от «плановых» как минимум вдвое: за год потери должны сокращаться не менее чем на 2 тысячи жизней, а не на тысячу, как сейчас.

Сумеем ускориться?

Интересная инфографика, наглядно характеризующая все аспекты аварийности на российских дорогах, — в фотогалерее ниже.

Конечно, не все зависит только от нас: на ситуацию на дороге могут повлиять различные внешние факторы. Однако никогда не стоит забывать про основу — качественный набор автомобилиста должен быть всегда под рукой. А штатную аптечку нужно проверять по срокам годности и по необходимости дополнять. Фото: Unsplash

Инфографика: «За рулем»