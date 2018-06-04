Стратегия безопасности: что не так в 94 пунктах ГИБДД?

В России утвердили «Стратегию безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы». Мы проанализировали проект документа, который должен помочь за шесть лет снизить количество погибших в ДТП в три с половиной раза.

Согласно «Стратегии безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы», количество погибших в авариях к отчетной дате должно составлять не более четырех человек на 100 000 жителей. Иными словами, сократить смертность нужно радикально, в 3,5 раза за шесть лет! Сама стратегия представляет собой лишь рамочный документ, в котором прописаны общие направления. Профильные ведомства должны представить конкретные шаги по ее реализации. Первой это сделала ГИБДД.

В обширной таблице прописано больше 130 пунктов и подпунктов. Около трети из них носят чисто организационный характер вроде разработки и правки нормативных актов, проведения собраний, кампаний и мониторингов, прописывания рекомендаций. Но конкретики хватает.

Обучение детей правилам поведения на дороге — важнейшая составляющая для снижения количества аварий и пострадавших. В ГИБДД об этом знают, но какова будет реализация?

Много внимания уделено вовлечению образовательных учреждений и объектов здравоохранения в обучение ПДД и начальным навыкам вождения. Причем упоминается работа не только с детьми и подростками, но и с родителями. Результат эти усилия дадут через годы, но зато при грамотной реализации мы получим поколение людей, с малых лет осознающих степень опасности дороги. Сейчас же для некоторых мамаш в порядке вещей перейти улицу с коляской вне перехода, не глядя по сторонам. Кому придется отвечать в случае аварии за недальновидность таких родителей, думаем, пояснять не надо.

Так что инициатива однозначно полезная и требующая самой активной реализации — и не для галочки в ведомости, а на совесть. Потребуется значительное финансирование, ведь автоинспекция заложила и весьма затратные меры: развитие детско-юношеских автошкол и секций, оснащение автогородками, проведение соревнований. Отдельно прописаны меры по популяризации использования светоотражателей. Они могут стать обязательными для детской одежды и рюкзаков, а водить группы детей предлагают только в светоотражающих жилетах. Интересной выглядит инициатива организовать пункты проката детских бустеров и автокресел. Чем больше родителей получат возможность их использовать (а вещи эти для многих семей недешевые), тем лучше.

На детской одежде и рюкзаках фликеры могут стать обязательным аксессуаром. Светоотражающие жилеты для организованных групп детей тоже могут принести пользу.

Не забыли в ГИБДД о велосипедистах, а также катающихся на самокатах, гироскутерах и другом подобном транспорте. Для них станут делать больше выделенных полос и дорожек, проработают вопросы безопасности, включая обязанность носить защитную экипировку. Всё ж «логично»: сначала эти категории активно приглашают на дороги общего пользования ездить среди автомобилей, а потом начинают задумываться над безопасностью. Дополнительная сложность в том, что пропаганду для них организовать сложно. С детьми и родителями можно коммуницировать через школы и поликлиники, автомобилистов «мотивировать» рассылкой штрафов. А двухколесных и бесправных — никак.

Поклонники велосипедов, самокатов и гироскутеров даже на бумаге находятся в правовом поле лишь частично. Это направление требует большой работы, но без соответствующего контроля на дорогах она окажется бесполезной.

В части повышения уровня безопасности дорог прописаны очевидные и давно назревшие меры. Среди них — физическое разделение встречных потоков, необходимость транспортного планирования при строительстве новых районов, оперативное информирование водителей о ЧП и затруднениях впереди, переработка требований к размещению объектов придорожного сервиса и торговли, разработка типовых решений для аварийно-опасных участков и улиц около общественных объектов. Сейчас большинство этих проблем решается неоперативно, точечно, без анализа причин аварийности. Если будет реализован системный и комплексный подход, дороги действительно станут безопаснее.

Тросовые отбойники привлекают дорожников дешевизной, однако смертельно опасны для мотоциклистов и наносят большие повреждения машинам. Наметилась тенденция к замене их пластиковыми, производство которых освоили в России.

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О необходимости ужесточить контроль за техническим состоянием коммерческого транспорта, его водителей и эксплуатирующих организаций мы слышим не первый год. Воз и ныне там! А те меры, что принимаются, выглядят странно. Например, с 1 июля при перевозке детей на школьном автобусе должен работать желтый проблесковый маячок. Давайте вспомним, сколько категорий транспорта уже наделены правом его ношения: дорожная и строительная техника, грузовики, перевозящие опасные и крупногабаритные грузы, эвакуаторы, «дорожный патруль» ЦОДД в Москве. Водители видят оранжевые мигалки настолько часто, что перестали уделять им внимание. Так что, в реализацию очередных красиво описанных идей не верится.

Однозначно поддерживаем пункт о «проработке вопроса о правовом статусе организаций, оказывающих диспетчерские услуги при осуществлении перевозок пассажиров легковыми такси и сервисами каршеринга, включая установление ответственности за нарушения норм и правил в области дорожного движения». Они дают водителям допуск за руль, но не несут за них никакой ответственности. Понизить рейтинг или отлучить от заказов — это несоразмерное наказание за риск жизни и здоровью окружающих, который они могут нести. Сейчас результат борьбы за легализацию такси только один — государство получило свою выгоду в виде налогов. Для клиентов же рисков стало ненамного меньше: за рулем преимущественно сидят не спящие сутками мигранты, имеющие смутное представление о ПДД.

Автомобилистам нужно смириться с неизбежным: штрафов, выписанных по кляузам активистов, станет больше. Другое дело, что поток жалоб не должен быть бесконтрольным.

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Приветствуем и усиление общественного контроля за нарушителями правил. Но — только саму идею. По факту все рискует превратиться в фарс с наказанием всех подряд. С установкой первой камеры фиксации нарушений на российских дорогах перестала действовать презумпция невиновности. Получивший несправедливое «письмо счастья» должен сам доказать, что не виноват. А ГИБДД предлагает массово допустить к системе наказаний всех жителей страны без проверки на степень адекватности и знаний ПДД. В сочетании с «упрощением механизма привлечения собственников транспортных средств к административной ответственности» получим значительно выросшие риски схлопотать штраф для законопослушных водителей. Например, у нас не прописана разница между газоном и обочиной. На первом парковаться нельзя, на второй — можно. Думаете, инспектор в кабинете станет разбираться, где именно стоит машина на фотографии? Хотя государству сплошная польза: поступления от штрафов регионы успели очень сильно полюбить.

Предсказуемым было упоминание развитие системы видеофиксации нарушений. К ней в ГИБДД хотят добавить контроль с помощью бортовых модулей ЭРА-ГЛОНАСС и внедрение алкозамков. Говорится в документе и об очередных мерах по ограничению и перевоспитанию попавшихся пьяными за рулем. Как показывает опыт последних лет с ужесточением ответственности — не поможет.

При российских расстояниях и уровне развития «скорой» в регионах одно только решение проблемы с оперативной медпомощью после ДТП может спасти немало жизней.

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Наконец, есть в плане раздел, посвященный оказанию первой помощи. Выделим в нем две инициативы — «развитие системы информирования о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними» и «распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи». Этих знаний действительно не хватает, а они могут спасти не одну жизнь. Использование санитарной авиации значится в статусе «проработка вопроса». Значит, никаких реальных шагов сделано не будет. Хотя бы по причине дороговизны этого направления. Зато в автомобильную аптечку предлагается добавить термоодеяло для укрывания и переноса пострадавшего. Учитывая российский климат и скорость прибытия медиков, нелишний аксессуар.

Вот только как бы все описанные меры не вздумали реализовать «альтернативным» способом. В плане мероприятий есть пункты про совершенствование системы учета показателей аварийности и расчета экономического ущерба от ДТП, а также «установление и обеспечение целевого показателя больничной летальности пострадавших». Иначе говоря, не важно, что там будет на самом деле, важно — как посчитают.

В комментариях, конечно, мгновенно появятся обвинения в том, что ЗР сгущает краски, а автор в особо циничной форме не любит родину. Хочу вернуть всех желающих высказаться в 2015 год, когда премьер Дмитрий Медведев утвердил план по борьбе с аварийностью, дабы самим понять, что из него было реализовано за истекшие три года. Так, прописанные в документе залог за задержанный автомобиль, повышающие коэффициенты ОСАГО для злостных нарушителей и наказание за опасное вождение так и не появились. Некоторые пункты с чуть измененной формулировкой перекочевали в новый план ГИБДД — с новой надеждой на осуществление. Так с чего бы новому перечню вдруг оказаться реализованным?