Пока мы спим, кто-то гибнет: что делать с ночными авариями

С начала года на российских дорогах погибли 14 800 человек. Несмотря на то, что эта цифра за последние годы сокращается, успокаиваться рано. По аварийности и тяжести последствий от ДТП российские дороги оставят далеко позади любые европейские страны, вместе взятые. Особенно в ночное время.

Текст: Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»

Мы провели небольшой анализ данных, которые публикуются российской Госавтоинспекцией в сети интернет. Эти данные доступны по адресу stat.gibdd.ru и каждый может их проверить. Вот что получилось.

Опаснее всего ночью

Пока большинство людей мирно спят дома, на дорогах разыгрываются самые настоящие трагедии. Число погибших в ночных авариях необычно высоко, так как трафик в это время резко падает. Например, самое опасное время по тяжести последствий ДТП — интервал с 4 до 5 утра. Не сильно отличается по опасности время с 3 до 4 утра. Это хорошо видно на графике ниже.

Число погибших на одно ДТП.

Какие причины такой огромной тяжести последствий у аварий в период с 3 ночи до 5 утра? Их несколько. Первой причиной является естественный физиологический ритм человека, который в это время должен спать. Биологические часы работают безотказно, поэтому многие водители, которые почему-то оказались в это время за рулем, засыпают во время движения и становятся участниками крупных ДТП. Вторая причина, как ни странно, климатические особенности в нашей стране. Ночная темень, помноженная на плохое или отсутствующее искусственное освещение и естественную физиологическую усталость водителя, приводит к тяжелым последствиям. Третьей же причиной являются свободные дороги, которые в отсутствие ночного контроля со стороны ГИБДД провоцируют на значительное превышение скорости.

Что делать?

Посмотрев на график выше, можно сделать вывод о том, что в нашей стране нужно делать для предотвращения хотя бы части ДТП.

ГИБДД должна жестко контролировать дорожное движение не только днем, но особенно в темное время суток. Крайне необходимо не останавливать всех подряд, а работать целенаправленно с теми, кто систематически и серьезно превышает скоростной режим и делать это не штрафами в почтовый ящик, а в режиме реального времени. На основании данных с камер выделять группу риска (лихачей) и подводить её под особый контроль. Стимулировать развитие обязательного искусственного освещения на дорогах в городах и населенных пунктах и хотя бы на федеральных и региональных трассах, устанавливать дополнительное освещение пешеходных переходов, светофоры с кнопкой, строить внеуличные переходы. Привести стандарты верхней осенней и зимней одежды к единому знаменателю безопасности — не менее 3% поверхности должно быть выполнено из световозвращающей ткани. Стимулировать использование современных сертифицированных фар с ксеноном и LED.

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Давайте попробуем разобрать по пунктам. Ночью водители не только уставшие, но и плохо видят. Искусственное освещение не является панацеей, особенно с использованием натриевых ламп, которые дают неестественный желтый свет. Можно не заметить пешехода, можно не увидеть яму, если это происходит на скорости — жди беды. Масла в огонь добавляет то, что инспекторы ГИБДД, как белые люди в массе своей, привыкли работать днем по Трудовому кодексу, а в ночь выходят сменные экипажи, которых значительно меньше, чем в светлое время суток. В итоге в большинстве городов России ночью создается впечатление, что полиция спит и можно делать, что хочешь. Собственно, так и происходит.

Города, где установлено достаточное количество комплексов фиксации нарушений, работающих 24/7, отличаются от общероссийской статистики в лучшую сторону. Вот, для примера, сравним аналогичный график смертности в одном ДТП для России и Москвы.

Сравнение числа погибших в одном ДТП в России и в Москве.

Как можно заметить, время с 3 ночи до 5 утра в Москве, несмотря на отсутствие пробок, наоборот, практически самое безопасное, а кривая смертности в целом повторяет российскую, но последствия аварий в столице до двух раз менее тяжелые.

Такое нехарактерное для России поведение кривой смертности на дорогах в Москве в ночное время связано с несколькими факторами:

ГИБДД в Москве ночью активно работает на улицах, их присутствие заметно. Искусственное освещение присутствует везде, на большинстве улиц установлены современные светодиодные лампы, позволяющие гораздо четче воспринимать обстановку в темное время суток. В автопарке столицы большое количество современных автомобилей с современным головным освещением. Развитая сеть светофоров, не позволяющая разогнаться (режим «ночной красной волны»). Развитая система фото- и видеофиксации нарушений, работающая в режиме 24/7. Наличие световозвращающей разметки на дорогах.

Выводы

Инвестиции в российскую дорожно-транспортную инфраструктуру позволят резко снизить аварийность. Разметка, светофоры, фонари освещения — это не пустой звук. Они позволяют водителям не потеряться на дороге ночью и резко повышают безопасность движения. Пешеходам я бы рекомендовал хотя бы в осенне-зимний период приобрести себе какой-нибудь световозвращающий брелок: он позволит сделать вас заметнее на дороге в темную и плохую погоду. А Госавтоинспекция, конечно, должна усилить ночные патрули, которые должны быть заметны в населенных пунктах. В комплексе это сделает передвижение ночью заметно более безопасным и поможет сохранить жизнь и здоровье нас с вами.