Бесплатный зазор: почему не стоит превышать скорость на 20 км/ч

Кто не любит прокатиться с ветерком? Вопрос риторический. Превышение скорости — это едва ли не самое распространенное нарушение ПДД. И несмотря на то, что от соблюдения скоростных лимитов напрямую зависит безопасность на дорогах, желание выжать педаль газа до максимума слабее не становится. Разберемся, стоит ли выходить за рамки дозволенного.

Законное превышение?

Глава 10 ПДД «Скорость движения» — азбука любого водителя. Оно и понятно, соблюдать установленные лимиты в прямом смысле слова жизненно необходимо.

Закон требует придерживаться следующих правил: в населенных пунктах ехать на скорости не более 60 км/ч, а передвигаясь по жилым зонам и дворам, не превышать отметку в 20 км/ч (п. 10.2 ПДД). Вне населенных пунктов на скоростные лимиты влияет масса факторов (п. 10.3—10.4 ПДД):

тип дороги;

вид + масса транспортного средства;

масса транспортного средства; факт буксировки : механических ТС , прицепа;

механических ТС прицепа; наличие крупногабаритного, тяжеловесного или опасного груза;

присутствие в ТС детей;

присутствие в кузове грузового авто людей.

Статья 12.9 КоАП РФ неустанно бдит за выполнением установленных правил, наказывая за нарушение оных штрафами и лишением прав. В таблице среди установленных для лихачей санкций вы не найдете штрафа за превышение скоростного лимита на величину не более чем 20 км/ч. Вплоть до 2013 года действовал п. 1 все той же статьи 12.9. КоАП РФ, устанавливающий предупреждение или штраф в размере 100 рублей за поездки на скорости, превышающей установленные лимиты на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч. Целесообразность отмены этой нормы обсуждают до сих пор. Поводов для жарких дискуссий за прошедший период времени было множество, самый главный из них — рост количества аварий из-за любителей прокатиться с ветерком. Но так ли ненаказуем существующий «зазор», как кажется на первый взгляд?

Стоит ли игра свеч?

Пункт 10.1 гл. 10 ПДД содержит формулировку, которая делает скоростное послабление достаточно условным:

« Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства ».

Получается, по факту, водитель всегда должен придерживаться скоростных ограничений. Отклониться в большую сторону от цифр, указанных на знаке, на допустимые 20 км/ч можно, но не из-за того, что дико опаздываешь по важным делам, а, в первую очередь, если полностью уверен, что не спровоцируешь своим поведением ДТП. Поднимая стрелку спидометра, автомобилист должен учитывать целый ряд факторов:

Просчитать остановочный путь , который существенно увеличивается на большой скорости . Нельзя забывать , что в случае возникновения опасности и любой экстремальной ситуации у водителя в запасе должно быть достаточно времени , чтобы сбросить скорость или вовсе остановиться . Одинаково важно думать и об окружающих водителях , которые должны успеть совершить необходимый им маневр , и о пешеходах , ориентирующихся на знаки . Вторым априори тяжело точно определить скорость приближающейся машины . Изменение угла обзора — еще один немаловажный фактор , который нельзя сбрасывать со счетов . Видимость водителя , несущегося на всех парах , снижается в разы , а это значит , что корректно спрогнозировать дорожную ситуацию , увидеть препятствия , помехи справа/слева гораздо сложнее . Ни в коем случае нельзя игнорировать силу удара при возможном столкновении с пешеходами , другими участниками дорожного движения , препятствиями , которая на скорости многократно увеличивается . Вероятность того , что человек выживет при скорости 30 км / ч, очевидно выше , чем при 80 км/ч , где шансов уже практически не остается .

Выходит, что на водителе лежит огромная ответственность за свое решение ускориться. Если случается авария, то скорость движения будет учитываться далеко не в самую последнюю очередь. В большинстве подобных ДТП назначается автотехническая экспертиза, которая будет устанавливать причинно-следственную связь между случившейся аварией и отклонением от скоростных лимитов. В ходе такого исследования выясняют прежде всего:

Какой была скорость машины в момент торможения ? Можно было бы избежать аварии , если бы водитель соблюдал установленные скоростные лимиты и вовремя начал тормозить ? Успел бы пешеход , велосипедист , другой автомобилист и/или иные участники дорожного движения совершить необходимый маневр , если бы скоростные лимиты были четко соблюдены ? Какие еще факторы повлияли на аварию : освещение , погода , состояние дорожного полотна , машины , шин , направление движения и т . д .? Проанализировал и учел ли водитель все сопутствующие факторы, прежде чем разогнаться?

Эти наводящие вопросы должны определить главное — можно было бы избежать ДТП, если скорость автомобиля четко совпадала с установленной на конкретном отрезке трассы цифрой. Понятно, что целый комплекс довольно неоднозначных и противоречивых факторов, помноженный на превышение скорости, пусть и на законодательно допустимую отметку, могут сделать из водителя нарушителя. Доказать обратное будет крайне непросто. Поэтому, прежде чем воспользоваться имеющимся люфтом, нужно хорошо взвесить все «за» и «против», ведь в случае аварии поблажек ждать не стоит.

Оказаться виновным можно именно из-за превышения скорости. А это значит,что страховая компания откажет в выплатах. При самом лучшем раскладе придется самому ремонтировать не только свое, но и чужое авто, а в худшем — не избежать летального исхода. Получается палка о двух концах. Превышать, как говорится, можно, если осторожно. Идя на ускорение, нельзя забывать, что 5–10 минут, которые так стремятся выиграть некоторые водители, могут стоить кому-то жизни. По сути, скоростной «зазор» не снимает вины за возможные последствия.

Без вины виноватый

Бывают случаи, когда водитель проявляет добросовестность и соблюдает скоростные ограничения, но показания мобильного комплекса фиксации накидывают лишний километр, который может в итоге привести к лишению прав. Прежде чем безоговорочно соглашаться с показаниями прибора, не забывайте, что у него может быть погрешность, и попросите предъявить сертификат на радар (п. 1 ст. 26.8 КоАП РФ). В этом документе как раз и содержится информация о погрешности прибора, а также данные о метрологической поверке.

Вполне возможно, что с учетом погрешности вам удастся настоять на отсутствии нарушения либо, если оно все-таки было, переквалифицировать его в менее строгое. Ну и, конечно, попросите инспектора предоставить доказательства того, что показания относятся именно к вашему автомобилю. Для этого нужно запротоколировать, как именно инспектор совершал измерения: зафиксировать скорость и расстояние до машины в момент ее определения. Если манипуляции происходили, скажем, через стекло машины ДПС, то вероятность получить неточные данные увеличивается. Поэтому с особой тщательностью подойдите к составлению протокола и проверке самого измерительного прибора.

Европейский опыт

Логично, что заядлых автомобилистов-путешественников не меньше тревожит вопрос скоростных лимитов в Европе и возможность всласть насладиться скоростью без штрафов. Но пыл все-таки придется поумерить.

В европейских странах предусмотрены ограничения скоростного режима как внутри, так и вне населенных пунктов, а также на автомагистралях. Скорость движения по населенному пункту в Европе, как правило, ограничена 50 км/ч (если нет других знаков). Максимально разогнаться можно, пожалуй, только на знаменитых автобанах Германии, и то если нет запрещающих знаков. При этом даже на скоростных трассах Германии есть рекомендованная отметка в 130 км/ч. На отдельных участках автобанов могут устанавливаться ограничения скоростного режима.

Допустимые пределы превышения скорости в Европе отсутствуют, то есть превышение в 1 км/ч уже может стать критичным. Штраф светит, если превысил на 1–3 км/ч с учетом погрешности радара. А уж о бесплатном «зазоре» в +20 км/ч и мечтать не стоит (причем уже начиная с территории сопредельных стран СНГ, той же Белоруссии).

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Соблюдать скоростной режим крайне важно не столько, чтобы защитить себя от возможных штрафов или лишения прав, сколько для безопасности окружающих и своей собственной. Каждый раз, решаясь на превышение, оценивайте дорожную ситуацию и помните, что, по сути, бесплатный «зазор» не спасет вас от вины за аварию, которую можно спровоцировать своей неосторожностью.

Удачи на дорогах!