Бесплатный зазор: почему не стоит превышать скорость на 20 км/ч

Законное превышение?
Глава 10 ПДД «Скорость движения» — азбука любого водителя. Оно и понятно, соблюдать установленные лимиты в прямом смысле слова жизненно необходимо.
Закон требует придерживаться следующих правил: в населенных пунктах ехать на скорости не более 60 км/ч, а передвигаясь по жилым зонам и дворам, не превышать отметку в 20 км/ч (п. 10.2 ПДД). Вне населенных пунктов на скоростные лимиты влияет масса факторов (п. 10.3—10.4 ПДД):
- тип дороги;
- вид + масса транспортного средства;
- факт буксировки: механических ТС, прицепа;
- наличие крупногабаритного, тяжеловесного или опасного груза;
- присутствие в ТС детей;
- присутствие в кузове грузового авто людей.
Статья 12.9 КоАП РФ неустанно бдит за выполнением установленных правил, наказывая за нарушение оных штрафами и лишением прав. В таблице среди установленных для лихачей санкций вы не найдете штрафа за превышение скоростного лимита на величину не более чем 20 км/ч. Вплоть до 2013 года действовал п. 1 все той же статьи 12.9. КоАП РФ, устанавливающий предупреждение или штраф в размере 100 рублей за поездки на скорости, превышающей установленные лимиты на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч. Целесообразность отмены этой нормы обсуждают до сих пор. Поводов для жарких дискуссий за прошедший период времени было множество, самый главный из них — рост количества аварий из-за любителей прокатиться с ветерком. Но так ли ненаказуем существующий «зазор», как кажется на первый взгляд?
Стоит ли игра свеч?
Пункт 10.1 гл. 10 ПДД содержит формулировку, которая делает скоростное послабление достаточно условным:
«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».
Получается, по факту, водитель всегда должен придерживаться скоростных ограничений. Отклониться в большую сторону от цифр, указанных на знаке, на допустимые 20 км/ч можно, но не из-за того, что дико опаздываешь по важным делам, а, в первую очередь, если полностью уверен, что не спровоцируешь своим поведением ДТП. Поднимая стрелку спидометра, автомобилист должен учитывать целый ряд факторов:
- Просчитать остановочный путь, который существенно увеличивается на большой скорости. Нельзя забывать, что в случае возникновения опасности и любой экстремальной ситуации у водителя в запасе должно быть достаточно времени, чтобы сбросить скорость или вовсе остановиться. Одинаково важно думать и об окружающих водителях, которые должны успеть совершить необходимый им маневр, и о пешеходах, ориентирующихся на знаки. Вторым априори тяжело точно определить скорость приближающейся машины.
- Изменение угла обзора — еще один немаловажный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Видимость водителя, несущегося на всех парах, снижается в разы, а это значит, что корректно спрогнозировать дорожную ситуацию, увидеть препятствия, помехи справа/слева гораздо сложнее.
- Ни в коем случае нельзя игнорировать силу удара при возможном столкновении с пешеходами, другими участниками дорожного движения, препятствиями, которая на скорости многократно увеличивается. Вероятность того, что человек выживет при скорости 30 км/ч, очевидно выше, чем при 80 км/ч, где шансов уже практически не остается.
Выходит, что на водителе лежит огромная ответственность за свое решение ускориться. Если случается авария, то скорость движения будет учитываться далеко не в самую последнюю очередь. В большинстве подобных ДТП назначается автотехническая экспертиза, которая будет устанавливать причинно-следственную связь между случившейся аварией и отклонением от скоростных лимитов. В ходе такого исследования выясняют прежде всего:
- Какой была скорость машины в момент торможения?
- Можно было бы избежать аварии, если бы водитель соблюдал установленные скоростные лимиты и вовремя начал тормозить?
- Успел бы пешеход, велосипедист, другой автомобилист и/или иные участники дорожного движения совершить необходимый маневр, если бы скоростные лимиты были четко соблюдены?
- Какие еще факторы повлияли на аварию: освещение, погода, состояние дорожного полотна, машины, шин, направление движения и т.д.?
- Проанализировал и учел ли водитель все сопутствующие факторы, прежде чем разогнаться?
Эти наводящие вопросы должны определить главное — можно было бы избежать ДТП, если скорость автомобиля четко совпадала с установленной на конкретном отрезке трассы цифрой. Понятно, что целый комплекс довольно неоднозначных и противоречивых факторов, помноженный на превышение скорости, пусть и на законодательно допустимую отметку, могут сделать из водителя нарушителя. Доказать обратное будет крайне непросто. Поэтому, прежде чем воспользоваться имеющимся люфтом, нужно хорошо взвесить все «за» и «против», ведь в случае аварии поблажек ждать не стоит.
Оказаться виновным можно именно из-за превышения скорости. А это значит,что страховая компания откажет в выплатах. При самом лучшем раскладе придется самому ремонтировать не только свое, но и чужое авто, а в худшем — не избежать летального исхода. Получается палка о двух концах. Превышать, как говорится, можно, если осторожно. Идя на ускорение, нельзя забывать, что 5–10 минут, которые так стремятся выиграть некоторые водители, могут стоить кому-то жизни. По сути, скоростной «зазор» не снимает вины за возможные последствия.
Без вины виноватый
Бывают случаи, когда водитель проявляет добросовестность и соблюдает скоростные ограничения, но показания мобильного комплекса фиксации накидывают лишний километр, который может в итоге привести к лишению прав. Прежде чем безоговорочно соглашаться с показаниями прибора, не забывайте, что у него может быть погрешность, и попросите предъявить сертификат на радар (п. 1 ст. 26.8 КоАП РФ). В этом документе как раз и содержится информация о погрешности прибора, а также данные о метрологической поверке.
Вполне возможно, что с учетом погрешности вам удастся настоять на отсутствии нарушения либо, если оно все-таки было, переквалифицировать его в менее строгое. Ну и, конечно, попросите инспектора предоставить доказательства того, что показания относятся именно к вашему автомобилю. Для этого нужно запротоколировать, как именно инспектор совершал измерения: зафиксировать скорость и расстояние до машины в момент ее определения. Если манипуляции происходили, скажем, через стекло машины ДПС, то вероятность получить неточные данные увеличивается. Поэтому с особой тщательностью подойдите к составлению протокола и проверке самого измерительного прибора.
Европейский опыт
Логично, что заядлых автомобилистов-путешественников не меньше тревожит вопрос скоростных лимитов в Европе и возможность всласть насладиться скоростью без штрафов. Но пыл все-таки придется поумерить.
В европейских странах предусмотрены ограничения скоростного режима как внутри, так и вне населенных пунктов, а также на автомагистралях. Скорость движения по населенному пункту в Европе, как правило, ограничена 50 км/ч (если нет других знаков). Максимально разогнаться можно, пожалуй, только на знаменитых автобанах Германии, и то если нет запрещающих знаков. При этом даже на скоростных трассах Германии есть рекомендованная отметка в 130 км/ч. На отдельных участках автобанов могут устанавливаться ограничения скоростного режима.
Допустимые пределы превышения скорости в Европе отсутствуют, то есть превышение в 1 км/ч уже может стать критичным. Штраф светит, если превысил на 1–3 км/ч с учетом погрешности радара. А уж о бесплатном «зазоре» в +20 км/ч и мечтать не стоит (причем уже начиная с территории сопредельных стран СНГ, той же Белоруссии).
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Соблюдать скоростной режим крайне важно не столько, чтобы защитить себя от возможных штрафов или лишения прав, сколько для безопасности окружающих и своей собственной. Каждый раз, решаясь на превышение, оценивайте дорожную ситуацию и помните, что, по сути, бесплатный «зазор» не спасет вас от вины за аварию, которую можно спровоцировать своей неосторожностью.
Удачи на дорогах!
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