Сезонное обострение: самые распространенные нарушения ПДД весной

После затяжной зимы некоторые водители явно переоценивают свое мастерство, что нередко приводит к серьезным нарушениям ПДД и, как следствие, авариям. А открытие мото- и велосезона лишь подливает масла в огонь. Расскажем, о каких правилах автолюбители забывают весной чаще всего и что за это грозит.

Неисправная машина

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Не секрет,что зимой многие автомобилисты предпочитают за руль не садиться, оставляя машину в гаражах и на стоянках.Поэтому резко всплывающие после длительного хранения технические неисправности — явление довольно частое. Не забывайте: первое, что должен сделать каждый водитель, прежде чем отправиться в дорогу, — проверить, может ли его машина выезжать на дороги общего пользования (п.2.3.1. ПДД).

За поездки на неисправном автомобиле либо машине, которую запрещено эксплуатировать из-за определенных недочетов, грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей (ч.1 ст. 12.5. КоАП РФ). К примеру, запрещено ездить на машине, у которой нарушена герметичность гидравлического тормозного привода или системы вентиляции картера двигателя. Впрочем, штраф — последнее, о чем стоит беспокоиться, ведь здоровье свое и окружающих куда дороже.

Лихачи

С потеплением численность лихачей на улицах городов резко возрастает — зимой их прыть сдерживают погодные условия. Результатом гонок без правил очень часто становятся страшные ДТП. Ясно, что соблюдать скоростной режим в прямом смысле слова жизненно необходимо. Для всех, кто забывает об установленных скоростных лимитах, предусмотрены соответствующие штрафы. А особо настырных могут наказать вторично. Нелишним будет вспомнить, что тут к чему.

Превышение скорости Размер штрафа Наказание за повторное нарушение На величину более 20, но не более 40 км/ч 500 рублей (ч. 2 ст. 12.9. КоАП РФ) —-------- На величину более 40, но не более 60 км/ч от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.9. КоАП РФ) от 2000 до 2500 рублей (ч. 6 ст. 12.9. КоАП РФ) На величину более 60, но не более 80 км/ч от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев (ч. 4 ст. 12.9. КоАП РФ) лишение прав на 1 год, а в случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, — 5000 рублей На величину более 80 км/ч 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев (ч. 5 ст.12.9. КоАП РФ) лишение прав на 1 год, а в случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, — 5000 рублей

Без света

Увеличение продолжительности светового дня, улучшение погодных условий и видимости — все это приводит к тому,что весной водители часто забывают включать фары ближнего света днем.Меж тем в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (п. 19.5. гл.19 ПДД). В противном случае нарушителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей (ст.12.20. КоАП РФ).

Проще живется тем, у кого осветительная техника включается автоматически, но в машинах, лишенных такой функции, важно постоянно контролировать этот момент. Именно от включенных фар во многом зависит безопасность — то, как быстро удастся заметить другую машину и совершить маневр, если это нужно. А значит, риск попасть в ДТП снижается.

Нарушая дистанцию

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После затяжной зимы на дорогах появляются выбоины, ухабы и трещины. Перепады температуры приводят к разрушению асфальта и образованию множества луж, которые зачастую скрывают под собой глубокие ямы. Риск потерять управление из-за резкого маневра возрастает.

Поэтому весной особенно важно соблюдать безопасную дистанцию между своим и движущемся впереди автомобилем (п. 9.10. ПДД), а также скоростной режим, обращая пристальное внимание на дорожные условия (п. 10.1. ПДД). Сохранив безопасное расстояние, водитель может спокойно совершить экстренное торможение, заприметив, к примеру, замерзшую лужу, и при этом не повредить ни свою, ни чужую машины. Всех, кто забывает об этом правиле, ждет штраф 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15. КоАП РФ.

Опасная грязь

Соблюдать дистанцию важно и по следующей причине. Из-за обильного таяния снега и грязи на дорогах многие водители предпочитают не мыть свои машины до наступления стабильного плюса и установления сухой погоды. Грязные стоп-сигналы на некоторых авто весной — история довольно распространенная. И опасная: водители сзади не смогут избежать столкновения, если вы вдруг резко затормозите. Так что прежде чем выехать на дорогу, крайне важно позаботиться о чистоте световых приборов. За невыполнение этого требования велик риск получить не только предупреждение или штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5. КоАП РФ), но и внушительную вмятину багажника и заднего бампера. И это еще если повезет.

К слову, держать в чистоте нужно и номерные знаки. За нечитаемые номера водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.2. КоАП РФ).

Обновляем гардероб

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С марта этого года водители должны возить с собой светоотражающий жилет, соответствующий требованиям ГОСТа 12.4.281–2014. Надевать его обязательно, находясь на проезжей части или обочине, при вынужденных остановках авто или авариях, которые случились вне населенных пунктов ночью либо в условиях ограниченной видимости (п.2.3.4.гл.2 ПДД).

Так как норма относительно новая, еще далеко не все автомобилисты успели совершить необходимый шопинг. И хотя прямых санкций за дефиле без жилета пока нет, велика вероятность заплатить штраф в двух следующих случаях.

Если, попав в аварию вне населенного пункта , водитель , покидая салон своего авто , выходит на дорогу и не надевает жилет , то это может попасть под ч . 1 статьи 12 . 27 . КоАП РФ « Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является ». За это нарушение есть штраф — 1000 рублей . Если рассуждать логически , то водитель , вышедший на дорогу или обочину, превращается в пешехода . По крайней мере , по своему статусу он попадает под определение пешехода , так как « это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу » . Известно , что пешеходы вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. ( п . 4 . 1 . гл . 4 ПДД ) . А за нарушение этого требования предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей (ч . 1 ст . 12 . 29 . КоАП РФ ).

Впрочем, обновить гардероб важно не столько из-за возможных штрафов, сколько опять же из соображений безопасности.

Без шлема и прав

Весной на дорогах резко возрастает количество мотоциклистов и водителей мопедов. Некоторые из них зачастую пренебрегают элементарной техникой безопасности. Далеко за примерами ходить не нужно — интернет пестрит роликами с такими лихачами в главных ролях. Понятно,что подобное вождение опасно как для самих нарушителей, так и для окружающих. Поэтому прежде чем завести мотор, все любители мотоциклов или мопедов должны надеть и застегнуть мотошлемы и себе, и пассажирам. Иначе нарушителей ждет штраф — 1000 рублей (ст.12.6.КоАП РФ).

Ну и, конечно, не забыть взять с собой права соответствующей категории: «А» — мотоциклы; «М» — мопеды и легкие квадроциклы. Езда без прав обойдется уже дороже — от 5000 до 15 000 рублей (ч.1 ст. 12.7. КоАП РФ).

Не уступил дорогу

В весенний сезон сохранять особую бдительность за рулем нужно еще и по причине множества велосипедистов, которые могут неожиданно оказаться у вас на пути. Эти участники дорожного движения пользуются преимуществом, поэтому важно уступать им дорогу. За невыполнение данного требования водителю придется заплатить штраф в размере от 1500 до 2500 рублей (ст.12.18. КоАП РФ).

Впрочем, эта улица не с односторонним движением, поскольку и для самих велосипедистов установлена ответственность за нарушение ПДД в виде штрафа в 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29. КоАП РФ). Речь идет о несоблюдении всех правил дорожного движения, касающихся непосредственно велосипедистов, в том числе гл. 24. А если водитель двухколесника, нарушая ПДД, вдобавок окажется подшофе, то сумма штрафа подскочит до отметки от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29. КоАП РФ).

Создание помех для движения машин обойдется велосипедисту в 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.30. КоАП РФ). Нарушение же правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение вреда легкой или средней тяжести здоровью потерпевшего, наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей (ч.2 ст.12.30. КоАП РФ).

Фото: DPA/TASS, depositphotos