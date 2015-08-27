Двухколесные: жертвы или нарушители?

Автомобили — не единственные обитатели проезжей части. Чтó следует знать автолюбителям о двухколесных соседях по потоку?

Без выхлопа

Максим Кадаков, главный редактор

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Москва — не Амстердам и не Копенгаген, но столичные власти всерьез решили разгрузить центр города от автомобилей. Новый тренд — велодорожки.

В июле девятикилометровая велополоса открылась на Бульварном кольце. Прогнозируемое количество велосипедистов — не менее 10 тысяч человек в день. Машинам парковаться на велополосе запрещено: за остановку и стоянку — штраф 2500 рублей. Cеть велопроката разрослась до 300 станций (на 2700 велосипедов), а со следующего лета планируется перекрывать ради велосипедистов и пешеходов 32 километра улиц в центре Москвы — по воскресеньям, в дневные часы.

Дело благое, но сделано «как всегда». От проезжей части велодорожки отгородили… только разметкой. Они неожиданно начинаются и так же неожиданно обрываются. С велознаками и навигацией — беда.

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Конечно, и в крупных мегаполисах обустраивают велодорожки. Но знаете, как это делают в Нью-Йорке? Крайнюю парковочную полосу относят на несколько метров от тротуара — и в образовавшемся прогале прокладывают просторную двухстороннюю велодорожку, которая отгорожена от автомобильного движения защитными столбиками, бордюрами и припаркованными машинами: велосипедисту крайне сложно «встретиться» с автомобилем!

И если в США в Правилах дорожного движения прописано, как следует делать поворот направо при наличии велодорожек (перед перекрестком нужно перестроиться на велодорожку, а затем поворачивать), то у нас об этом никто не позаботился. На Тверском бульваре машины вполне законно поворачивают направо под горящую зеленую стрелку — а им под колеса несутся велосипеды!

Автомобилисты, включая таксистов, фактически лишены возможности высаживать пассажиров: нужно либо останавливаться на велодорожке, что запрещено, либо тормозить весь поток в своей полосе — угрожая открытой правой дверью велосипедистам и высаживая людей не на тротуар, а на велодорожку.

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В Лондоне этим уже наелись. Когда количество смертей велосипедистов на дорогах достигло нескольких десятков в год, власти города задумались о тотальном разведении авто- и велопотоков — вплоть до проектирования веломагистралей над железнодорожными путями.

Я не против великов. Но в Правилах сказано, что велосипед — это транспортное средство. Если любителей крутить педали массово выпускают на городские улицы, почему их не обяжут надевать шлемы? Почему нет запрета на ночную езду? А если таковой вводить не будут, почему велосипедистов не обяжут иметь световое оборудование или хотя бы катафоты спереди и сзади? А может, и вело-ОСАГО будет нелишним? Пока же велосипедисты колесят буквально «без ничего»! Когда начнут их наказывать за езду по пешеходным переходам (это стало массовым явлением) и «против шерсти»? Велодорожки уже оккупированы мотоциклистами — почему их не штрафуют?

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Проблема эта не только столичная. Власти Московской области к концу нынешнего года намерены расширить велосеть до 118 километров. Аналогичные проекты есть в других регионах.

Тему двухколесного транспорта продолжает Кирилл Милешкин. А я надеюсь получить ответ от городских властей: безопасностью велосипедистов мы начнем заниматься сейчас или когда дождемся первых трагедий? Тьфу-тьфу-тьфу…

В ЗЕРКАЛАХ НЕ ОТРАЖАЮТСЯ

Кирилл Милешкин, обладатель водительских прав категории А и В

В прежние времена мотоцикл в массе своей был уделом селян, а в городах предпочитали автомобили. Ныне в мегаполисах двухколесного транспорта с каждым днем становится все больше. К сожалению, мирным это «сосуществование видов» не назовешь.

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К ПОРЯДКУ!

Несколько лет назад для мотоциклистов в порядке вещей было пренебрежение экипировкой, езда без номеров, без страховки и категории А в правах. Сейчас «беспредельщиков» на порядок меньше. Во‑первых, естественный отбор к двухколесным беспощаднее. Во‑вторых, неплохо сработало повышение штрафов в сочетании с усилением контроля со стороны ГИБДД, во всяком случае в Москве. Мотобатальон ДПС, как бы ни относились к нему байкеры, послужил хорошим стимулом для роста их законопослушности.

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С велосипедистами ситуация, на первый взгляд, более благополучная: аварии с их участием случаются редко. Но у такой идиллии есть очевидное объяснение: любителей крутить педали на проезжей части намного меньше, чем мотоциклистов. Между тем в столице развернута активная пропаганда велокультуры. Плюсы очевидны: дешево и пробки уменьшает. Вот только ни в одной агитке я не нашел ни слова о необходимости надевать шлем, пользоваться светотехникой и строго соблюдать правила дорожного движения.

Осознают ли власти, к каким последствиям приведет появление на городских магистралях тысяч людей, не имеющих даже минимального представления о безопасности на дорогах? Зато заявлений о том, что велосипедист является полноправным участником дорожного движения и его все кругом должны пропускать, предостаточно. Так что теперь автомобилистам придется чаще смотреть в правое зеркало при повороте — чтобы не зацепить кого-нибудь из велосипедистов, которым предписано двигаться вдоль края проезжей части и которые начинают считать себя хозяевами дорог.

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА

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Букет нарушений у мотоциклистов и велосипедистов немаленький. Первых поймать сложно (чтобы наказать), а безмоторные и вовсе ездят бесконтрольно.

Главная претензия к мотоциклистам — езда в так называемом междурядье. Прямого запрета двигаться в одной полосе с автомобилями в правилах нет. Насчет бокового интервала сказано лишь одно: он должен быть «безопасным». Сколько это в метрах? Каждый решает сам. Но в случае аварии в границах одной полосы виновным, скорее всего, признают опережающего машину мотоциклиста. Кстати, автомобилисты почему-то предпочитают не вспоминать о том, что сами не прочь встать в два ряда в одной полосе, когда ширина позволяет.

У велосипедистов любимое нарушение — пересечение проезжей части по зебре. Правила предписывают спешиться и катить велобайк рядом с собой. Большинство этим требованием пренебрегает. Тут-то и таится главная опасность: водители не ожидают увидеть столь шустрого «пешехода» и не успевают среагировать. Формально столкновение с велосипедистом на переходе — это ДТП с участием двух транспортных средств. Чью сторону примет инспектор или суд — большой вопрос, так что бдительность водителям не повредит.

СМОТРИ В ОБА

Я не стремлюсь оправдать двухколесных нарушителей: они обязаны соблюдать правила. Но хочу обратиться к водителям: будьте внимательны к «братьям меньшим», пользуйтесь указателями поворота и зеркалами. Если водитель автомобиля в случае аварии зачастую получает лишь удар по нервам, то мотоциклистам или велосипедистам грозят серьезные травмы, а то и смерть. И неизвестно еще, в какую сторону повернется дышло закона.

Даже если велосипедист или мотоциклист не прав — пропустите, поступите великодушно. Тем более что в ответ вы наверняка получите благодарный кивок или взмах рукой. А если вам все-таки приспичит проучить наглеца, помните: разборки «по понятиям» ни к чему хорошему не приводят. Мой совет: либо наказывайте по закону, либо отпускайте с миром.

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Личное мнение

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

Байкеры, кто запудрил вам мозги? Неужели жизнь не дорогá? Что значит «не запрещено двигаться параллельно автомобилю в одной полосе»? А разве разрешено?

Бог с ними, с правилами, — но должен же работать инстинкт самосохранения! Если байкер решает, что в одной полосе достаточно места не только для плетущегося в вялой пробке автомобиля, но и для мотоцикла, то вся ответственность за последующий маневр (опережение машины) лежит именно на нем: не автомобилист должен смотреть в зеркала, а байкер обязан выбирать такую скорость, чтобы успеть остановиться в случае опасности. Когда разница в скоростях достигает 40 км/ч и более (машина плетется, а мотоциклист летит), то почему вечно виноват медленный, а не быстрый?

Несостоятельна и сказка о том, что, дескать, «мы по разделительным полосам не ездим». Именно по ним! Между машинами, которые движутся по своим полосам, около полутора метров бокового интервала. Вот как раз посередине этого интервала вы и шпарите. А поскольку машины идут не идеально ровно, а чуть смещаясь вправо‑влево в пределах своей полосы, то и вы постоянно смещаетесь — с одной полосы на другую и обратно, за минуту пересекая разметку десятки раз. А каждое пересечение линии разметки — маневр! Если вы маневрируете с такой частотой, негоже требовать от других трепетного к вам внимания.

На миллион возражений у меня лишь один ответ: недавно насмерть разбился бывший сотрудник журнала «За рулем», имевший многолетний опыт езды, — не рассчитал боковой интервал, зацепился за машину кофром…

Берегите себя!

Владимир Соколов, председатель общественного движения «Союз пешеходов»

В Москве велосипедист как участник дорожного движения абсолютно не решает проблему пассажироперевозок. Столичное велодвижение — сезонная мода. И она не радует, так как на большинстве улиц нет и не будет условий для безопасной езды на велосипеде, даже по выделенным полосам. А езда по «выделенкам» на тротуарах опасна для пешеходов. Благодаря активной пропаганде велосипедисты считают себя главными и на дорогах, и на тротуарах — и забывают о своих обязанностях.

Преимущество мотоцикла — возможность просочиться на приличной скорости между автомашинами, ползущими в заторе, — связано с риском как для мотоциклистов, так и для пешеходов. Но сбивают пешеходов, в основном, нетрезвые мотоциклисты. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но с пьяными мотоциклистами и ночными гонками по жилым кварталам нужно активно бороться.

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Сергей Смирнов, юрист журнала «За рулем»

Пункт 9.7 ПДД говорит о необходимости движения строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистую линию разметки разрешается только при перестроении. Правила прямо не запрещают движение двух транспортных средств по одной полосе, поэтому формально параллельное движение по одной полосе мотоцикла и автомобиля не является нарушением.

Мотоциклист, двигаясь в одной полосе с автомобилем и опережая его, обязан соблюдать необходимый и безопасный боковой интервал (пункт 9.10 ПДД) и действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда (пункт 1.5 ПДД). При этом ПДД не предписывают водителям автомобилей уступать дорогу в подобных ситуациях. На автомобилистов также не распространяется требование не создавать помех: незначительное изменение траектории в рамках своей полосы маневром не считается.

А что думают по этому поводу в ГИБДД? Мы отправили запрос и непременно ознакомим читателей с ответом.

Андрей Иванов, руководитель объединения «Мотомосква»

В Москве зарегистрировано более 180 тысяч мотоциклов, еще примерно столько же не стоит на учете. Мы готовы не мешать автомобилистам, поэтому неоднократно просили допустить байкеров на автобусные полосы, как это принято во всем мире. Такого разрешения нам не выдают, зато предлагают штрафовать на 5000 рублей за движение между рядами.

Представьте, что завтра 100 тысяч мотоциклистов поедут по одному в каждой полосе со скоростью 60 км/ч, — пробки только увеличатся! Мотосообщество открыто для диалога. Это наш город, и мы готовы сделать всё, чтобы жизнь в нем становилась комфортнее и безопаснее.