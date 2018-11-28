10 главных проблем на дороге, которые мы же и создаем

Мы, водители, привыкли воспринимать пробки как данность. Но ведь не секрет, что многих затруднений удалось бы избежать, если бы не поведение самих водителей. ЗР решил выяснить основные причины загруженности дорог в крупных городах и заступил на дежурство с инспекторами «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения в Москве.

В нашей фотогалерее собраны различные эпизоды службы инспекторов «Дорожного патруля» ЦОДД Сергея Баринова и Рустама Закирова:

10 главных проблем на дороге, которые мы же и создаем

Коллеги рассказывали про другой случай: вдоль отбойника на МКАДе разгуливал пешеход. Патрульный экипаж остановился и попросил его присесть к ним в машину. Мужчина удивился, но исполнил просьбу инспекторов. Меня, говорит, здесь друзья высадили, и все. Я теперь ищу, где можно перейти дорогу. Был выходной, движение интенсивное. Пешеходу объяснили, что вряд ли он где-то сможет пересечь трассу без последствий. В итоге довезли его до ближайшего надземного перехода. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.

10 главных проблем на дороге, которые мы же и создаем
Фото: Онлайн-редакция
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