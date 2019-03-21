​12 советов новичку: как получить права и начать водить машину

Человек, решивший сесть за руль, зачастую теряется, не зная, как и что делать. «За рулем» рассказывает о самых важных первых шагах.

В ГИБДД фиксируют снижение выдачи водительских удостоверений новым водителям. Но связано это, скорее, не с тем, что желающим стало меньше, а с тем, что с каждым годом сдать экзамены все сложнее. К тому же в ведомстве практически избавились от коррупционной составляющей: «купить права» сегодня практически невозможно.

Рассказываем, что нужно сделать человеку, который решился сесть за руль, но пока не знает, с чего начать и что его ждет в будущем.

1. Выбрать правильную автошколу

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Уже несколько лет сдать экзамены экстерном, то есть без обучения в автошколе, нельзя. Поэтому избежать учебного заведения не удастся. И к выбору автошколы надо подойти так же ответственно, как к выбору ВУЗа или аспирантуры. Печальная реальность такова, что большинство автошкол готовят учеников исключительно к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Но первичные знания очень важны, потому необходимо найти достойное учебное заведение.

Почитайте отзывы в интернете, пообщайтесь со знакомыми, которые недавно заканчивали автошколы, проверьте, есть ли учебное заведение в реестре ГИБДД («пробить» автошколу можно на официальном сайте ведомства). Лучшие автошколы — это чаще всего либо бывшие, либо действующие УПК с давней историей. Преподаватели там опытные, помимо обязательной программы дают дополнительные знания, которые впоследствии пригодятся на дороге. Дополнительным плюсом будет наличие собственной площадки (а еще лучше автодрома) для практических занятий.

2. Выучить билеты

Чтобы сдать теоретический экзамен, придется заняться зубрежкой билетов. Часть из них содержит ответы, правильные из которых кажутся нелогичными, но это вопросы с подвохом. Уделяйте им каждую минуту свободного времени, проходите тестирование на сайтах, где симулируется экзамен в ГИБДД. Например — на «За рулем»

Конспектируйте все лекции. Да, обучение в автошколе практически ничем не отличается от учебы в обычном учебном заведении. Не стесняйтесь задавать преподавателям вопросы. Ничего зазорного в этом нет — в аудитории все пришли учиться с нулевым багажом знаний.

3. Повторяйте практические упражнения

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С упражнениями на площадке вопросов возникнуть не должно. Все они утверждены, и их придется «зубрить» точно так же, как билеты по теории. Повторяйте и повторяйте попытки, пока правильные действия буквально не отложатся на подкорке.

С вождением в городе сложнее. В курс обучения входит не так уж много практических занятий в городских условиях, к тому же инструктор может вас не устроить по тем или иным причинам. Все они профессиональны в плане опыта вождения, но некоторые практически неспособны к передаче знаний.

Опять же стоит обратиться к знакомым и интернету в поисках хорошего инструктора. Он вам пригодится не только для подготовки к сдаче практического экзамена, но и привьет навыки поведения за рулем в городе, где вам вскоре придется ездить самостоятельно. Сосед дядя Вася с 30-летним стажем не подойдет: машина инструктора должна быть оборудована дополнительными педалями, а сам он — иметь право обучать кандидатов в водители. Кстати, если вы нашли действительно хорошего инструктора, то с ним стоит позаниматься и после получения водительского удостоверения.

4. Пройти медкомиссию

Перед экзаменом необходимо пройти медкомиссию и получить справку о том, что медицинских ограничений для допуска к управлению транспортными средствами у вас нет. Автошколы традиционно централизованно приводят группы кандидатов на сдачу экзаменов, а кое-где еще и предоставляют автомобили для сдачи практических экзаменов. Но мнимая поддержка автошколы не поможет. Давно прошли те времена, когда можно было прийти в класс, понажимать на кнопочки, сделать вид, что выполнил упражнения на площадке, и, проехав 100 метров в городе, получить водительское удостоверение.

Сегодня все классы сдачи экзаменов компьютеризированы и буквально увешаны камерами, фиксирующими каждое движение инспекторов ГИБДД и кандидатов в водители. Камеры установлены и на площадке, а также в самом автомобиле. Редкий инспектор пойдет на подлог, так как контролирующие органы постоянно просматривают записи с камер.

Билеты зазубрены, а к практическим экзаменам вы подготовились с инструктором. Потому главное не нервничать и сосредоточиться на процессе. Инспекторы экзаменационных отделов утверждают, что чаще всего кандидаты «заваливают» экзамены именно потому, что очень сильно нервничают, хотя для получения удостоверения у них есть все знания.

5. Подобрать первый автомобиль

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Нет особого смысла в том, чтобы первый автомобиль был новым. Но и Жигули с Самарами и прочий автохлам необходимо отмести хотя бы из соображений собственной безопасности.

Идеальный, на наш взгляд, вариант: простая иномарка в возрасте 2–3 лет, например Renault Logan/Sandero. У таких моделей непробиваемая подвеска, довольно надежные силовые агрегаты и трансмиссии.

Сразу после покупки стоит сменить все жидкости в автомобиле, даже если продавец утверждал, что провел полное ТО перед продажей.

6. Купить наклейку

Без ОСАГО путь на дороги общего пользования заказан, потому «автогражданку» придется оформлять. Для начинающих водителей действует повышенный коэффициент, хотя по статистике ГИБДД новички в аварии попадают все реже. Оформлять ли каско — личное дело каждого, но цена полиса может быть очень высокой. Хотя в случае серьезной аварии и покроет ремонт автомобиля.

Также новички обязаны наклеить на заднюю часть автомобиля специальную наклейку «Начинающий водитель». За ее отсутствие полагается штраф в размере 500 руб.

7. Не стесняться аварийки

Понятно желание новичка сразу начать ездить на машине на работу. Но первые поездки лучше совершать на свободных дорогах, а не в час пик. И лучше всего в первое время поездить на своем автомобиле с инструктором.

Самостоятельную езду лучше всего начинать в правых рядах. Не нужно никому ничего доказывать и пытаться стать самым быстрым на дороге — так только повышается риск попасть в аварию. Скорость лучше держать даже немного ниже разрешенной. И не нужно нервничать, если, не дай бог, машина заглохла, а позади сигналят вечно спешащие. Делайте лицо «кирпичом», включайте аварийку, выдохните, заведите автомобиль, выключайте аварийку и трогайтесь, как учили в автошколе.

8. Будьте внимательны

Не стоит парковать автомобиль на уклоне: потом будет сложнее тронуться, нежели с ровной поверхности. Даже если вы прекрасно чувствуете габариты автомобиля, паркуйтесь так, чтобы у соседей была возможность выехать без проблем. В холодное время года обязательно прогревайте автомобиль — холодный старт и нагрузки уменьшают ресурс двигателя и трансмиссии. Перед поездкой обязательно проверьте, работают ли у вас фары, нет ли подтеков, а также не загрязнены ли номера. Если они не будут читаться, инспектор ГИБДД вправе выписать штраф в размере 500 руб.

9. Продолжайте учиться

Какой бы хорошей ни были автошкола и инструктор, не помешает сходить на курсы контрааварийного вождения, если они существуют в вашем регионе. Новичку не нужны продвинутые программы, в которых учат делать полицейский разворот, двигаться в колонне и уходить от преследователей. А вот базовые курсы привьют навыки безопасного вождения и адекватной реакции на дорожные сюрпризы: от ям до внезапно появившихся на проезжей части пешеходов. Обучение в подавляющем большинстве случаев проходит на собственном автомобиле.

10. Оплачивайте штрафы

Рано или поздно это произойдет — придет первый в жизни штраф с камеры фиксации нарушений. Многие банки предлагают внести данные о водительском удостоверении и автомобили в свои мобильные приложения, после чего уже автоматика будет следить за появлением штрафов. Большинство из которых можно оплатить со скидкой.

Внести данные о водительском удостоверении и автомобиле стоит и на «Госуслугах», а заодно подключить т.н. «Госпочту» (работает не во всех регионах). В электронном виде постановления о штрафах приходят в нее буквально через пару часов после совершения нарушения.

11. Не расслабляйтесь

Начинающий водитель через месяц настолько осваивается на дороге, что уже считает себя Шумахером. В этот момент он часто попадает в аварию. Не расслабляйтесь: если в первый месяц поездки проходили нормально, это не значит, что надо ослаблять внимание.

Вторая временная отсечка — год вождения. В этот момент почти все уже чувствуют себя уверенно. Не торопитесь — дорога всегда преподнесет урок.

12. ДДД

На дороге не надо ничего никому доказывать. Поэтому помните главное правило (его, к сожалению, нет в ПДД): дай дорогу дураку.