Учимся вождению у ФСО (без мигалок и не по встречке)

Автор «За рулем» прошел курс контраварийного вождения на полигоне автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО России и выяснил, чем безопасное вождение отличается от экстремального.

Федеральная служба охраны. Гараж особого назначения. Какие ассоциации первым делом стучатся вам в голову при упоминании этих структур? Для меня ФСО и ГОН — это «АМР» и «ЕКХ» на встречке. Это многочисленные аварии с «мигалками» на Тверской и Новом Арбате, после которых «патимейкеры» спешно скручивают номерá, чтобы лишний раз не попасть в чей-нибудь объектив.

Наверное, именно по этой причине к приглашению автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО России посетить курсы безопасного вождения я отнесся слегка скептически.

В назначенный час солдат-охранник открыл ворота и впустил меня за «периметр».

Основа учебного автопарка — седаны Ford Focus первого поколения и Мерседесы S‑класса (W220). В распоряжении автомотоклуба есть также ГАЗ‑3102. Возможно, однажды здесь появятся автомобили семейства «Кортеж».

Скажу честно — я ожидал другого приема. Был убежден, что при въезде на полигон бездушные секьюрити заставят меня выпотрошить салон и багажник. И боже упаси опоздать хоть на секунду — наверняка придется разворачиваться и ехать домой ни с чем.

На деле всё оказалось иначе. Нашу небольшую группу журналистов встретили милые, приветливые люди, предложили кофе и попросили немного подождать опоздавших. Говорят, в случае с коммерческой группой всё проходит так же. Да-да! Помимо подготовки водителей для нужд государства автомотоклуб ФСО России обучает всех желающих. Достаточно заполнить заявку на сайте — и жди звонка.

Местный автопарк разнообразным не назовешь: передний привод представляют седаны Ford Focus первого поколения (впрочем, был и один — второго). Познавать премудрости езды на заднем приводе помогают списанные с госслужбы Мерседесы S‑класса — седаны с индексами W220 и W221. Некоторые — с дырками в порогах и пробегом под 300 000 км. Но по части технической начинки всё в полном порядке.

Предстартовый брифинг занимает не больше получаса: инструкторы напомнят азы правильной посадки и правильного хвата. И подробно расскажут о предстоящих упражнениях.

— Я уже на пенсии, так что меня можете фотографировать сколько душе угодно. А вот остальные ребята — практикующие госинструкторы, их лучше не снимать.

Примерно с такой просьбы начался предстартовый разговор, в ходе которого мне напомнили, как правильно сидеть за рулем, и рассказали о полигоне и предстоящих упражнениях. Оказалось, проектом автодрома ФСО в Старой Купавне руководил небезызвестный Герман Тильке. Не думал, что немецкий архитектор и автор практически всех современных трасс Формулы‑1 вездесущ до такой степени.

Начальное упражнение — элементарная змейка за рулем Фокуса. Как в автошколе! Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Если инструкторы увидят, что ты легко и на солидной скорости преодолеваешь змейку как с постоянным, так и со сбитым шагом, они заставят повторить упражнение пользуясь только одной рукой. Всё еще просто? Тогда задним ходом! В этом случае придется быстро жонглировать взглядом между зеркалами и поворачивать руль на минимальные углы. Чуть переборщишь — размотает.

Если обычная змейка для вас — пара пустяков, попробуйте с каждым новым проходом поднимать скорость. Затем то же самое, но одной рукой. А после «прошейте» конусы задним ходом. Узнаете о себе много нового.

Бонусное упражнение под названием «корова» помогает прочувствовать поведение переднеприводного автомобиля в заносе на скоростях всего 15–20 км/ч.



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На тестовых Фокусах нет системы стабилизации, так что переставка на залитом водой гудроне, имитирующем лед, - еще одно бесценное упражнение. Во‑первых, можно ­научиться справляться со страхом и распрямлять занос при помощи тяги. Во‑вторых, отрабатывается навык своевременного контрруления. Чуть запоздал с коррекцией — получи мгновенный разворот. Перекрутил — узнаешь, что такое «хлыст». Для людей без автоспортивного бэкграунда это уникальная возможность.

Прежде чем перейти к Мерседесам и самому интересному упражнению, заезжаю на Фокусе в шестидесятиметровую ванну аквапланирования. Сначала на «детской» скорости, затем разгоняюсь всё быстрее — и удивляюсь меняющемуся в геометрической прогрессии поведению машины. Если на 80 км/ч канавки на шинах еще эвакуируют воду и позволяют корректировать курс, то на 110–120 км/ч ты становишься пассажиром. Большинство уличных «гонщиков» впервые узнают об этом в реальной жизни.

Шестидесятиметровая ванна аквапланиро­вания позволит прочувствовать коварство одно­именного свойства. С каждым новым проходом поднимаешь скорость на 5 км/ч и понимаешь, что машина всплывает совершенно внезапно. Грань очень тонкая.

Абсолютный гвоздь программы — это плита динамического заноса, которая придает боковое ускорение задней оси, вызывая занос. Причем коварная платформа может «выстрелить» как в одну, так и в другую сторону. На определение направления заноса и первые усилия по его коррекции остается пара десятых секунды.

В первые проезды даже опытный водитель рискует ошибиться на скорости 30–35 км/ч. Если успеваешь отловить машину на 50 км/ч — можешь возить президента.

Гордость полигона ФСО — плита динамического заноса, срывающая в занос заднюю ось автомобиля, причем без предупреждения — влево или вправо. Прозевал опасный момент — получишь мгновенный разворот на 180 градусов. Никакая система стабилизации не поможет.

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Именно на этом упражнении я впервые огорчился, что наш ознакомительный курс длится всего один день, ведь даже базовая коммерческая программа (от 25 000 до 31 000 рублей, в зависимости от дней недели) в два раза длиннее. Регулярно «побеждать» плиту динамического заноса мне так и не удалось. Понятно, что в реальной жизни сей отдельно взятый навык едва ли пригодится, но стоит разобрать его по винтикам — и ты поймешь, что получил бесценный опыт. Эта штука способна научить чувствовать автомобиль буквально на клеточном уровне.

Выезжая с полигона ФСО, увидел баннер: «Мы учим. Экзамен принимает дорога». Отличная фраза. Если сравнивать с другими «брендированными» школами безопасного или экстремального вождения, пользы от обучения здесь, пожалуй, даже больше.

При сопоставимом ценнике (продвинутый четырехдневный курс стоит от 48 000 до 56 000 рублей) тебе предложат не россыпь новеньких моделей премиум-брендов, а старинные Фокусы и потрепанные жизнью Мерседесы. Но если прикладные навыки важнее красивых фотографий для соцсетей, приехать сюда определенно нужно.

А что до происшествий с правительственными машинами, о которых я говорил вначале, - «в гараже не без урода». Категоричность моих ассоциаций дала трещину — с удовольствием вернусь сюда для прохождения зимнего курса. Ребята обещали позвать.