10 вредных советов начинающему водителю

1. Можно не учиться — водительское удостоверение покупается
В принципе, это не заблуждение — еще не так давно в органах ГИБДД процветала коррупция такого уровня, что за деньги водительское удостоверение разве что на дом не приносили. Хотя бывало и такое.
В интернете до сих пор много объявлений об услугах по продаже водительских удостоверений. Но это в подавляющем числе низкопробные подделки, а фальшивку раскусит любой инспектор ДПС. А дальше последует неотвратимое наказание, причем уголовное.
2. Выбор автошколы не важен
Бывалые водители очень часто советуют тем, кто только готовится сесть за руль, выбирать автошколу по цене и удобству расположения. Дескать, любая автошкола выдаст карточку, с которой можно идти сдавать экзамены в ГИБДД.
Во-первых, на рынке до сих пор присутствуют «автошколы», которые не прошли всех необходимых проверок, а их лицензии просрочены. В ГИБДД попросту не допустят до экзаменов человека, который прошел обучение в таком заведении. Во-вторых, не все автошколы учат одинаково. Большинство лишь готовят к экзаменам в ГИБДД, но есть учебные заведения, где ученик выходит из стен действительно водителем, а не человеком, натасканным для сдачи экзамена.
Так что лучше всего пообщаться с теми, кто недавно заканчивал автошколу, почитать отзывы в интернете и сделать разумный выбор. Который, скорее всего, заставит вас заплатить несколько больше.
3. Заниматься — необязательно
Еще одно распространенное мнение: главное не прогуливать лекции, а заниматься в автошколе совсем необязательно. Ведь деньги заплачены, значит учебное заведение обязано обеспечить ученику сдачу экзаменов в ГИБДД.
Но перед экзаменом в ГИБДД предстоит внутренний, самой автошколы. И если не учиться как следует, то завалить его — просто. А значит придется платить дополнительные деньги за пересдачу. На лекциях помимо тех знаний, без которых не сдать экзамен, ученикам зачастую рассказывают и о маленьких хитростях, о приемах и навыках, не входящих в «обязательную программу». И такие знания для новичка очень ценны.
4. Первый автомобиль должен быть «на ручке»
Первый автомобиль нужно выбирать, в первую очередь, исходя из бюджета и здравого смысла. Если есть деньги на новую машину, то зачем покупать подержанную, у которой еще может оказаться и мутная история? Зачем вам механика, если вы собираетесь всю жизнь ездить на двухпедальной машине? Ну и наконец, уж точно не стоит брать старые Жигули или иномарку в возрасте вашей бабушки. Мы бы рекомендовали взять новый или подержанный в возрасте до трех лет, простой и относительно надежный автомобиль. Благо такие на рынке еще остались.
5. Первая поездка должна быть в пробке
Многие водители с большим стажем советуют сразу выезжать в самое пробочное время. Потому что можно сразу получить массу новых знаний и умений. Но представьте: вы только сели за руль автомобиля и попали в плотный, нелогично и часто не по правилам ведущий себя на дороге трафик. Поберегите свои и чужие нервные клетки: начинать стоит на свободных дорогах, например в выходной день. И лишь когда на подкорке отложатся все действия, стоит постепенно выезжать на загруженные транспортом дороги. Так вы и себя сбережете, и другим создадите минимум помех.
6. Обслуживаться надо, когда сам решишь
Многие, особенно те, кто застал времена, когда автомобили обслуживали и чинили сами владельцы, говорят новичкам, что плановое техобслуживание автомобиля — заговор маркетологов. Дескать, и масло, и фильтры могут «проходить» гораздо дольше, чем межсервисные интервалы, заявленные производителем. В качестве примеров приводятся все те же Жигули или старые «американцы».
Но на самом деле, особенно в условиях постоянных поездок по городу и пробкам, межсервисные интервалы нужно даже сократить от тех, что требует производитель. Связано это с повышенными нагрузками на двигатель, так что срок жизни расходников только уменьшается.
7. Прогревать машину не требуется
А вот тут как раз полно советчиков, начитавшихся инструкций к автомобилям и не нашедших там пункта о необходимости прогрева автомобиля. Они говорят, что можно ехать сразу после поворота ключа в замке зажигания.
Действительно, ПДД запрещают стоянку автомобилей с включенным двигателем во дворах. Но само понятие стоянки подразумевает остановку транспортного средства на время более пяти минут. К тому же в холодное время года каждый пуск двигателя — это удар по его ресурсу. Кроме того, нужно же разморозить стекла и дворники.
8. Стояночный тормоз должен быть затянут
Бывалые говорят, что стояночный тормоз надо затягивать каждый раз, паркуя автомобиль. Это легко объяснимо: у старых автомобилей эффективность тормозной системы низкая, потому водители стараются подстраховаться.
Если же машина находится в нормальном техническом состоянии, то прибегать к стояночному тормозу необходимо в случаях, когда автомобиль стоит под уклоном. Во всех остальных случаях достаточно включенной передачи или переведенного в режим P селектора автомата.
9. Правила дорожного движения — для дураков
Ездить нужно, соблюдая все пункты Правил дорожного движения, даже если некоторые кажутся нелепыми. Помимо банального «ПДД написаны кровью» хочется напомнить о том, что камер на дорогах становится все больше. И фиксируют они все новые и новые нарушения.
10. ГИБДД занимается только «разводами»
Что все гаишники взяточники и на каждом углу вас будет поджидать «развод» с их стороны, новичок слышит со всех сторон. И морально действительно готов к тому, что инспектор ДПС обязательно окажется вымогателем.
На самом деле в Госавтоинспекции серьезно закрутили гайки. Низовая коррупция, конечно, до конца не побеждена, но носит эпизодический характер. Задумайтесь сами — если вы ничего не нарушали (см. предыдущий пункт), то как инспектору удастся получить взятку?
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