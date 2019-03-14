10 вредных советов начинающему водителю

Тому, кто готовится стать водителем или недавно начал водить машину, нужно с осторожностью относиться к советам бывалых и «старших товарищей». Особенно тех, кто проводит выходные в гаражах.

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Как известно, в России любой разбирается в политике, футболе и, конечно же, автомобилях. Новичку тяжело — со всех сторон на него сыпятся советы опытных водителей с многолетним стажем. Которые, само собой, лучше знают, что и как делать, но забыли, что сегодня уже не 90-е годы.

1. Можно не учиться — водительское удостоверение покупается

В принципе, это не заблуждение — еще не так давно в органах ГИБДД процветала коррупция такого уровня, что за деньги водительское удостоверение разве что на дом не приносили. Хотя бывало и такое.

В интернете до сих пор много объявлений об услугах по продаже водительских удостоверений. Но это в подавляющем числе низкопробные подделки, а фальшивку раскусит любой инспектор ДПС. А дальше последует неотвратимое наказание, причем уголовное.

2. Выбор автошколы не важен

Бывалые водители очень часто советуют тем, кто только готовится сесть за руль, выбирать автошколу по цене и удобству расположения. Дескать, любая автошкола выдаст карточку, с которой можно идти сдавать экзамены в ГИБДД.

Во-первых, на рынке до сих пор присутствуют «автошколы», которые не прошли всех необходимых проверок, а их лицензии просрочены. В ГИБДД попросту не допустят до экзаменов человека, который прошел обучение в таком заведении. Во-вторых, не все автошколы учат одинаково. Большинство лишь готовят к экзаменам в ГИБДД, но есть учебные заведения, где ученик выходит из стен действительно водителем, а не человеком, натасканным для сдачи экзамена.

Так что лучше всего пообщаться с теми, кто недавно заканчивал автошколу, почитать отзывы в интернете и сделать разумный выбор. Который, скорее всего, заставит вас заплатить несколько больше.

3. Заниматься — необязательно

Еще одно распространенное мнение: главное не прогуливать лекции, а заниматься в автошколе совсем необязательно. Ведь деньги заплачены, значит учебное заведение обязано обеспечить ученику сдачу экзаменов в ГИБДД.

Но перед экзаменом в ГИБДД предстоит внутренний, самой автошколы. И если не учиться как следует, то завалить его — просто. А значит придется платить дополнительные деньги за пересдачу. На лекциях помимо тех знаний, без которых не сдать экзамен, ученикам зачастую рассказывают и о маленьких хитростях, о приемах и навыках, не входящих в «обязательную программу». И такие знания для новичка очень ценны.

4. Первый автомобиль должен быть «на ручке»

Здесь любого новичка буквально завалят советами, причем зачастую диаметрально противоположного смысла. Например, что первый автомобиль должен быть обязательно новым или, наоборот, подержанным. В первом случае будет минимум головной боли, так как машина на гарантии, а в случае аварии убытки покроет страховка каско. В случае с подержанным автомобилем аргумент следующий — все равно «на убой», зачем тратить деньги на новую машину? Самые хардкорные «дяди Васи» требуют, чтобы вы купили старые Жигули на 4-ступенчатой механике. Потому что — какой из вас выйдет водитель, если вы не сумеете в полевых условиях перебрать мотор? Не говоря уж о том, что «только механическая коробка позволит полностью понять поведение автомобиля».

Первый автомобиль нужно выбирать, в первую очередь, исходя из бюджета и здравого смысла. Если есть деньги на новую машину, то зачем покупать подержанную, у которой еще может оказаться и мутная история? Зачем вам механика, если вы собираетесь всю жизнь ездить на двухпедальной машине? Ну и наконец, уж точно не стоит брать старые Жигули или иномарку в возрасте вашей бабушки. Мы бы рекомендовали взять новый или подержанный в возрасте до трех лет, простой и относительно надежный автомобиль. Благо такие на рынке еще остались.

5. Первая поездка должна быть в пробке

Многие водители с большим стажем советуют сразу выезжать в самое пробочное время. Потому что можно сразу получить массу новых знаний и умений. Но представьте: вы только сели за руль автомобиля и попали в плотный, нелогично и часто не по правилам ведущий себя на дороге трафик. Поберегите свои и чужие нервные клетки: начинать стоит на свободных дорогах, например в выходной день. И лишь когда на подкорке отложатся все действия, стоит постепенно выезжать на загруженные транспортом дороги. Так вы и себя сбережете, и другим создадите минимум помех.

6. Обслуживаться надо, когда сам решишь

Многие, особенно те, кто застал времена, когда автомобили обслуживали и чинили сами владельцы, говорят новичкам, что плановое техобслуживание автомобиля — заговор маркетологов. Дескать, и масло, и фильтры могут «проходить» гораздо дольше, чем межсервисные интервалы, заявленные производителем. В качестве примеров приводятся все те же Жигули или старые «американцы».

Но на самом деле, особенно в условиях постоянных поездок по городу и пробкам, межсервисные интервалы нужно даже сократить от тех, что требует производитель. Связано это с повышенными нагрузками на двигатель, так что срок жизни расходников только уменьшается.

7. Прогревать машину не требуется

А вот тут как раз полно советчиков, начитавшихся инструкций к автомобилям и не нашедших там пункта о необходимости прогрева автомобиля. Они говорят, что можно ехать сразу после поворота ключа в замке зажигания.

Действительно, ПДД запрещают стоянку автомобилей с включенным двигателем во дворах. Но само понятие стоянки подразумевает остановку транспортного средства на время более пяти минут. К тому же в холодное время года каждый пуск двигателя — это удар по его ресурсу. Кроме того, нужно же разморозить стекла и дворники.

8. Стояночный тормоз должен быть затянут

Бывалые говорят, что стояночный тормоз надо затягивать каждый раз, паркуя автомобиль. Это легко объяснимо: у старых автомобилей эффективность тормозной системы низкая, потому водители стараются подстраховаться.

Если же машина находится в нормальном техническом состоянии, то прибегать к стояночному тормозу необходимо в случаях, когда автомобиль стоит под уклоном. Во всех остальных случаях достаточно включенной передачи или переведенного в режим P селектора автомата.

9. Правила дорожного движения — для дураков

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«ПДД написаны для дураков», — еще одна расхожая фраза среди тех, кто считает себя опытными водителями. Например, обязанность пристегиваться ремнем безопасности многие считают излишней, аргументируя это тем, что личная безопасность — выбор человека, и штраф за непристегнутый ремень — просто очередной побор. Превышение скорости на +20 км/ч тоже не считается зазорным — штрафа не предусмотрено, значит это и не нарушение вовсе. О соблюдении разметки забывают даже водители, которые считают себя законопослушными.

Ездить нужно, соблюдая все пункты Правил дорожного движения, даже если некоторые кажутся нелепыми. Помимо банального «ПДД написаны кровью» хочется напомнить о том, что камер на дорогах становится все больше. И фиксируют они все новые и новые нарушения.

10. ГИБДД занимается только «разводами»

Что все гаишники взяточники и на каждом углу вас будет поджидать «развод» с их стороны, новичок слышит со всех сторон. И морально действительно готов к тому, что инспектор ДПС обязательно окажется вымогателем.

На самом деле в Госавтоинспекции серьезно закрутили гайки. Низовая коррупция, конечно, до конца не побеждена, но носит эпизодический характер. Задумайтесь сами — если вы ничего не нарушали (см. предыдущий пункт), то как инспектору удастся получить взятку?