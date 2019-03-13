Водительское медицинское заключение — вещь полезная или бессмысленная? Вопрос риторический. Главное, что оно необходимо. ЗР выяснил, можно ли сэкономить при оформлении справки легальным способом.

Не так давно у меня истек срок действия водительских прав. Благодаря этому расширил познания о действующей системе выдачи медицинских справок. Она заметно эволюционировала, но только в сторону расширения спектра коррупционных услуг.

Десять лет назад нельзя было купить справку в интернете, поэтому так или иначе приходилось обращаться к медикам. Предыдущую справку мне за четверть часа изготовили в конторе «Медкомиссия» при магазине автозапчастей. Два эксперта в белых халатах поочередно исполнили роли терапевта, невролога, окулиста, нарколога, психиатра и кого-то еще. Но, по крайней мере, измерили давление (словно оно вечно неизменное!) и проверили, различаю ли Ш, Б, М, Н, К... К слову, таблицу Сивцева, разработанную в 1925 году, я выучил наизусть еще в далеком детстве.

Теперь всё можно купить, не отличая красного от зеленого. Даже справку о беременности, не говоря уж о такой чепухе, как медицинское заключение для водителя.

У нас всё честно!

Стоимость получения медсправки в столице стартует примерно с 1000 рублей. Вариантов много. Самый дешевый — более-менее настоящие медкомиссии: вас принимают живые врачи и ставят нужные печати. Весь цикл занимает, по рекламным заверениям, от десяти минут до получаса. Есть совсем сомнительные «справки под ключ» с доставкой на дом. Пытаются выдавать справки обычные поликлиники и больницы, но они не могут предложить высокую скорость обслуживания.

Вершиной эволюции считаю сайт, заявляющий, что, дескать, «наша справка полностью легитимна и на ней стоят подписи и печати ведущих специалистов Москвы». Услуга «с психиатром и наркологом» обходится в 3500 рублей.

В итоге я выбрал промежуточный вариант. За пять минут и 2000 рублей в соседнем переулке получил готовую справку с заключениями обычных врачей и ксерокопию лицензии медучреждения. Менеджер продаж справок, заполняя бланк, пояснила: «ГИБДД и иные органы проверяют подлинность медсправок и лицензий, поэтому у нас всё честно». И моя справка затем действительно успешно прошла все проверки.

Годен без ограничений

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Но мне еще предстояло расплатиться за скупость — посетить два замечательных диспансера по месту прописки.

Для чувствительных людей не самая приятная процедура: наверняка наткнешься на сограждан, реально состо­ящих на учете.

Когда-то автомобилисты в диспансерах часами сидели в коридорах, поскольку пара диспансеров на округ с миллионным населением — катастрофически мало. Сейчас, вероятно, большинство выбирает окольные пути. Ведь левая справка и быстрее, и дешевле.

Непосильный труд медиков, которые возятся с картотеками, оценивается высоко. В наркодиспансере потребовалось оформить договор, согласие на проведение обследования и карту больного (это зачем?), взять квитанцию на 750 рублей и сбегать в определенный банк — другой формы оплаты не предусмотрено.

В психоневрологическом диспансере тоже заполняют договор и карту пациента (и попробуйте потом доказать, что вы не пациент!). Но в фойе стоит терминал, позволяющий заплатить 1000 рублей на месте. У терминала — провоцирующий неврозы алгоритм работы и частично атрофированы сенсоры.

Ради чего вся эта суета на 1750 руб­лей, занявшая почти целый рабочий день? Врач-нарколог спросил, не алкоголик ли я, и, получив отрицательный ответ, поставил подпись и печать. А психиатр как-то неискренне выразил удивление, когда услышал, что для добычи справки можно вообще не посещать никаких врачей и что мой визит к нему — акт доброй воли.

Отменить медсправку

Формально срок годности медсправки для обычных водителей, не работающих по найму, - два года. На практике она востребована только при каких-либо изменениях в водительском удостоверении. И только в этих случаях свежесть справки проверяют. Так что для большинства непрофессионалов интервал между прохождениями медкомиссий определен порядком замены водительских удостоверений — раз в десять лет. Здоровье за такой срок может претерпеть самые удивительные изменения. И в некоторых случаях водитель об этом даже не подозревает.

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В современном виде медсправка — это материальный образ налога, который законопослушные граждане, по гениальной задумке чиновников, обязаны уплачивать частями в трех-четырех разных местах. Схема предельно неудобна. При этом к объективному состоянию здоровья справка имеет отдаленное отношение, поскольку врачи ничего толком у водителей не проверяют. И любой человек, страдающий какими угодно недугами, может просто купить справку «под ключ».

Какой смысл в такой справке, кроме сбора средств и создания рабочих мест?

Месяц назад Госдума приняла к рассмотрению поправку в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств». Группа депутатов предложила его отменить — для автомобилей, не используемых в пассажирских и коммерческих перевозках.

В пояснительной записке к поправке сказано: «Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств».

Представляется, что сказанное полностью справедливо и в отношении водительской медсправки.

А как у них?

Директива 2006/126 Евросоюза «О водительских удостоверениях» обязывает проводить мед­осмотры водителей, рекомендательно привязывая их сроки к выдаче и замене водительских удостоверений (обычно раз в десять лет). Однако сам медосмотр проходит по разным правилам.

В одних европейских странах осмотр проводит врач общей практики, в других — имеющий соответствующую специализацию и допуск. При возникновении неясностей врач направляет водителя к узким специалистам. В некоторых странах водитель перед мед­осмотром заполняет подробную декларацию, где перечисляет имеющиеся проблемы со здоровьем и все перенесенные заболевания. Сокрытие недомогания, вли­яющего на вождение, считается правонарушением. Неизбежна тщательная проверка зрения, остальные параметры врачи оценивают «визуально».

В Японии проверяют только зрение. В США помимо проверки зрения проводят устный опрос на доверительной основе: не состоите ли, мол, на учете, не признаны ли судом невме­няемым, не страдаете ли ди­абетом? Заодно оцениваются слух и реакции на вопросы. Всё это не касается водителей-профессионалов, которые проходят ежегодные и предрейсовые медосмотры.

Интересен опыт Великобритании. Инспектор дорожной службы в любой момент может обязать водителя прочесть номерную табличку с расстояния 20 метров (с этого же начинается экзамен на получение прав). Если что-то не так, права изымаются до выяснения обстоятельств. А водителя, совершившего нарушение с высокой степенью риска, могут направить на принудительный углубленный медосмотр.