Два часа изматывающего стояния на месте... Хочется выпить? Хотя бы пива. Безусловно! И мы можем вас понять. Впрочем, есть более эффективные и менее вредные способы снять стресс.

Один приятель спрашивает другого: «Ты умеешь водить машину?» Тот отвечает: «Да что там уметь, встал в пробку и стой». Грустноватый московский анекдот. На самом деле длительные дорожные пробки — реальный стресс даже для самого спокойного водителя. А стресс хочется как-то снять… Хлопнуть рюмашку или бутылочку пивка? Лучше включить фантазию и прибегнуть к другим способам.

1. Смотрите на воду

Где лучше всего отдыхать? Разумеется, на природе. Идеально — у воды.

Материалы по теме Улыбаемся и машем! И еще 9 приемов, которые сберегут вам настроение

Хорошо, что вы читаете эту статью летом.

Выбравшись из пробки, остановите машину и немного погуляйте — разомнитесь и придите в себя. Если возможно — в сквере или парке, где поменьше людей.

Хорошо бы снять обувь и походить босиком по траве. Впрочем, и десятиминутного сидения на скамейке под пение птиц хватит, чтобы почувствовать себя лучше. И при этом нельзя думать о проблемах — нужно сосредоточиться на чувствах, наслаждаться видом парка, запахами, звуками…

Для релаксации подойдет и обычная городская набережная: на воду можно смотреть бесконечно (особенно в рабочее время, конечно же).

2. Дышите глубже

Дыхательной гимнастикой можно заниматься и в машине — остановившись, разумеется.

Отлично помогает дыхательная гимнастика. Это очень просто: делать глубокие вдохи и выдохи, отсчитывая про себя по 3–4 секунды. Или даже не считать, а только глубоко вдыхать-выдыхать. Главное — чувствовать, как поднимается-опускается диафрагма. Кстати, дыхательную гимнастику можно делать и за рулем — если нет возможности остановиться и погулять. При этом нужно обратить внимание на посадку: спина должна быть прямой.

3. Жуйте

Любопытно, что справиться со стрессом может помочь даже обыкновенная жевательная резинка — она снижает уровень кортизола, который нередко называют гормоном стресса. Поэтому ее всегда следует держать в машине. Сложнее хранить в машине шоколадки — тают, но их можно и в ближайшем супермаркете купить. Горький шоколад — хороший натуральный антидепрессант, помогающий секреции гормона дофамина, вызывающего чувство удовольствия.

4. Заставьте себя улыбнуться

Налить чашку чая, взять книгу и не спеша читать. Вот это релакс! Лучше быть не может.

После прогулки можно отправляться домой, установив комфортную температуру в салоне и включив приятную музыку, что-нибудь типа легкого джаза, лаунжа, эмбиента. А может быть, даже в тишине. И снова — стараясь думать о приятном: о семье, друзьях, успехах на работе, предстоящем отпуске… Попробуйте улыбнуться: это странно, но даже натянутая улыбка помогает нам почувствовать себя лучше.

5. Примите ванну

Дома обязательно примите душ или ванну (лучше всего — под ту же расслабляющую музыку). Если признаете фитотерапию — можно использовать ароматические добавки, типа корицы, лаванды, цитрусовых. После — переодеться в удобную, красивую одежду, почитать любимую книгу или посмотреть хороший фильм. Телепередачи включать нельзя: получите новый стресс.

6. Пробегитесь

Соберитесь с силами, сходите на прогулку с детьми или собакой: устанете физически, зато морально отдохнете как нельзя лучше.

Еще? Провести время с детьми, поиграть с кошкой, сходить на прогулку с собакой. Отлично снимают стресс и спортивные занятия. Идеально — прокатиться на велосипеде или совершить легкую пробежку. После этого от стресса, полученного в пробке, не останется и следа. С ним справится полезный стресс от физических упражнений (эустресс). Если вы занимаетесь в спортивном центре и там есть массажный кабинет, — превосходно, самое время его посетить.

7. Ешьте

Хорошо успокаивают вкусная еда, чай (в том числе с ароматическими добавками типа бергамота, если вы их любите). Главное — не переборщить, иначе будет тяжело заснуть. А сон — это, как всем не зря известно, по-прежнему лучшее лекарство от всего нас свете.