8 вкусных штук, которые опасно есть (и пить) за рулем

И еще четыре таких, которые можно и нужно!

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Отправляясь на дачу или в автопутешествие, стоит озаботиться не только багажом, мангалом, рассадой и прочими важными вещами, но и провизией, которой можно (и нужно) будет подкрепиться в дороге. Причем такой, какую можно съесть прямо в движении, чтобы не терять время на остановки.

Кофе в стандартных стаканчиках фаст-фуд

Хороший зерновой кофе действительно придает энергию. Но из стандартных стаканчиков, в которых его продают в точках быстрого обслуживания и АЗС, пить его за рулем не стоит. Это только кажется, что крышка надежно прилегает к стакану. На самом деле стоит сжать его, и она предательски отлетает. В этот момент содержимое стакана может оказаться на вашей одежде. Обжигающая жидкость и фактор неожиданности могут привести к аварийной ситуации.

Лучше совместить употребление кофе с заправкой. На импровизированном пит-стопе неожиданностей будет меньше. Ну или не поскупитесь и приобретите перед поездкой хорошую кружку-непроливайку. Она как раз предназначена для того, чтобы пить за рулем.

Вода из бутылок

С осторожностью стоит подходить и к простым напиткам. Не надо за рулем пить из полуторалитровой (например) бутылки. Шансы, что вы прольете жидкость на себя, велики. И стоит вам отвести взгляд от дороги, чтобы осмотреть размеры бедствия, как опасность ДТП увеличивается многократно.

Энергетики

Производители энергетиков обещают небывалый подъем сил, но количество кофеина и таурина в них обычно ничтожно мало. А берут они ударной дозой сахара и глюкозы. Помимо ожирения и диабета, злоупотребление энергетиками за рулем приведет и к тому, что вам чаще придется делать санитарные остановки.

Шоколадные батончики и чипсы

Если вы не хотите после поездки отдавать машину в химчистку, то стоит отказаться от их употребления. От батончиков будут отлетать кусочки, чипсы падают на коврики, конфеты тоже коварны: из них может вывалиться начинка. После поездки предстоит минимум комплексная мойка, а максимум — химчистка салона. Особенно если он тканевый, велюровый, замшевый, а пассажиров — полная машина.

Жевательная резинка

Не стоит пытаться сбить голод жевательной резинкой. Мало того, что организм будет получать ложные сигналы, так еще и выделяющемуся желудочному соку будет не с чем «бороться». Возможны обострения ЖКТ (ну не так сразу, конечно, но если вы к ним уже склонны…). Ничего хорошего в жевательной резинке нет, ведь придумана она, чтобы забить ароматом запах изо рта да почистить полости между зубов.

Тяжелый фаст-фуд

Как бы ни были вкусны гамбургеры, пончики или чебуреки, но лучше попросить упаковать их с собой. Пища эта тяжелая, а значит потребует увеличить количество санитарных остановок, что, конечно же, не способствует быстрому достижению цели.

Фрукты и овощи

Удивительное дело, но обычное яблоко может быть опаснее горячего кофе. Достаточно поперхнуться не по размеру откушенным куском. Поэтому еще перед поездкой яблоки надо не только помыть, но и порезать, а апельсинам предпочесть мандарины. Да, именно потому, что у них дольки меньше.

Сухофрукты

Аккуратнее с сухофруктами. Некоторые из них имеют побочные эффекты. Например, чернослив — ярко выраженный слабительный.

Просто забудьте об этом

Алкоголь

Как бы банально ни звучало, но забудьте об алкогольных напитках. Причем сделать это лучше за несколько дней до поездки: если полицейские что-то заподозрят и повезут вас в наркологическую экспертизу, результат может быть неутешительным: из крови или мочи алкоголь выводится дольше, и даже существующая (пока) погрешность может не помочь.

Лекарства

Фармацевтические препараты еще более коварны, чем алкоголь. Даже врачи порой затрудняются назвать полный перечень лекарств, при употреблении которых запрещено или хотя бы не рекомендуется водить автомобиль. Инструкции вносят еще большую сумятицу: даже в бумагах к безобидным анальгетикам может быть строчка «не рекомендуется управление транспортным средством».

Поэтому приема лекарств, если это не витамины, стоит тоже избежать за несколько дней до поездки.

А что же взять с собой?

Правильные батончики

Шоколадные батончики легко заменяются на так называемые протеиновые или «питательные». Пусть они менее вкусны, но голод утоляют не хуже, а для обшивки салона безопаснее.

Орехи

Возьмите немного орехов, лучше всего кешью или фундука. По питательности они дадут фору многим снекам, но безопаснее, и насыщение приходит быстрее.

Овощи

Кстати, обыкновенная сочная морковка тоже будет хорошей альтернативой чипсам. И не надо стесняться — никто не будет смеяться над водителем, грызущим морковку. Скорее, наоборот, завидовать.

Другая вода

Обычную воду стоит заменить изотониками: они богаты витаминами и другими веществами. Да и бутылки у них удобные, как раз для того, чтобы утолить жажду, не отрываясь от процесса управления. Ведь их, например, берут с собой бегуны.

Но на самом деле вывод будет неожиданным: находясь за рулем, лучше испытывать небольшое чувство голода, нежели насыщенности. Так концентрация будет выше. Да и удовольствие от нормальной пищи на финише окажется в разы больше!