Улыбаемся и машем! И еще 9 приемов, которые сберегут вам настроение

Моргнул дальним светом, не дал втиснуться на свою полосу без поворотника, обгудел обочечника, наорал внутренне на очередного «шумахера», треснул ребром ладони по рулю… Еще немного, и сами станете таким же, кому моргали, бибикали и кричали. Вам оно надо?

Признаться, я сам иногда сильно нервничаю за рулем — в первую очередь, из-за неадекватности других водителей. И они, видно, чудят не от большого спокойствия. Меж тем есть несколько простых приемов успокоить свои нервы. Напомню их себе и вам.

Прием 1. ДДД

Правило «Дай дорогу дураку» — проверенное и эффективное. Конечно, другой водитель может быть не прав и он мог умышленно не соблюдать ПДД… И так хочется настоять на своем, доказать собственную правоту. Но стоит ли это нервотрепки? И кто гарантирует, что за весь путь вам встретится только один дурак? Так и будете «бодаться» со всеми? Да пусть себе едут, куда им надо. В добрый путь!

Прием 2. Спокойная музыка

Включите вместо тяжелого рока спокойную музыку и умерьте громкость звучания до фонового.

Музыка здорово влияет на наше настроение, а автомобиль — место, где никто не мешает слушать то, что нравится. Главное — правильно выбрать жанр. Тяжелый рок или техно будоражат, попса раздражает. Чтобы успокоиться, лучше выбрать легкий джаз, лаунж или эмбиент. И включать не слишком громко: музыка должна быть фоновой, не утомлять слух и не занимать все внимание.

Прием 3. Аудиокниги

Неплохо работают и аудиокниги, создающие аудиовизуальные образы: у мозга появляется дополнительная работа, внешние факторы раздражают намного меньше. Но чтобы сохранять концентрацию, необходимую для вождения, нужно выбрать что-нибудь полегче — с юмором. Впрочем, кто-то сочтет легкой книгой и «Теорию поля» Ландау и Лифшица, если она есть на аудионосителях. Нет? Так есть Пол Парсонс, «Научные теории за 30 секунд». Рекомендую.

Прием 4. Самовнушение

«Я спокоен, мне нравится не спешить и пропускать торопыг» — достаточно несколько раз повторить про себя или вслух (если в машине больше никого нет) такую мантру, чтобы успокоиться. Я не смогу объяснить, как это действует, но это работает — особенно если стараться говорить убедительно. По Бехтереву, самовнушающую фразу нужно повторить трижды. Напомню, что академик Владимир Бехтерев — выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Авторитетный, в общем, человек.

Прием 5. Позитивное настроение

Не разрешайте себе забивать голову проблемами. Думайте о хорошем.

Если мантры кажутся вам скучными или глупыми, постарайтесь просто думать о хорошем: своих достижениях, семье, детях, друзьях, понравившемся фильме, любимой музыке… Вспоминайте прошлый отпуск или представляйте будущий. И возвращайтесь к позитивным мыслям как можно чаще.

Прием 6. Дыхательные упражнения

Дыхательная гимнастика — основа основ для йоги, восточных единоборств, многих видов спорта. И первый совет, который обычно дают человеку в состоянии стресса, — «подыши, успокойся». А как? Очень просто: выпрямить спину и дышать глубоко, с равными промежутками, стараясь почувствовать, как поднимается-опускается диафрагма. Можно считать «раз-два-три», а можно и без счета, просто по ощущениям.

Прием 7. Наблюдение и предсказание

Смотрите, что происходит вокруг вашей машины, анализируйте и старайтесь предугадать действия других водителей.

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Многие ситуации, которые вызывают стресс на дороге, можно предвидеть. Перестройтесь заранее в соседний ряд, увидев сзади «мигалку» скорой помощи. Поставьте ногу на тормоз, если к пешеходному переходу приближается велосипедист. Вы еще далеко от «зебры», но он может «забыть» спешиться — придется экстренно тормозить. В вашем направлении дорога свободна, а на встречке вереница грузовиков — будьте готовы к тому, что из-за одного из них выскочит торопыга.

В США есть система Smith Safety Driving, по которой учат профессиональных водителей. Один из принципов системы — видеть дорогу как минимум на 15 секунд движения. Видеть — желательно в буквальном смысле. А в переносном — знать, что будет. Впрочем, 15 секунд при современном трафике — это чересчур оптимистично. Пусть будет хотя бы 10.

Прием 8. Безопасная дистанция и боковой интервал

На эту тему я недавно написал отдельный материал. Если сжать его до абзаца, то боковой интервал должен быть максимальным, а дистанция до впередиидущей машины — равной двум секундам движения на сухой дороге. Если дорога влажная, дистанция должна быть не меньше четырех секунд, на заснеженной, обледеневшей дороге может и восьми секунд оказаться мало. Что значит дистанция в секундах? Замечаете, где находится машина впереди, отсчитываете две секунды. Если оказываетесь на ее месте за это время — дистанция нормальная. Если не доезжаете — дистанцию можно сократить. Пролетаете — дистанцию необходимо увеличить.

Прием 9. «Мертвые» зоны

Подставщики, расплодившиеся в доосаговское время на дорогах мегаполисов, научили наших водителей перестраиваться, одновременно поворачивая голову, чтобы убедиться в отсутствии помех в «мертвой» зоне. Сейчас на многих автомобилях ту же функцию выполняют электронные системы. Но доверять им на 100% не стоит: лучше страховаться. Заодно и шею разомнете — голова будет лучше работать.

Прием 10. Пофигизм

Дорожный трафик? Неадекватный сосед по дороге? Если разобраться — все это мимолетная чепуха, не стоящая ваших нервов. Расслабьтесь.

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Вы, конечно, знаете этот старый анекдот:

— Вот ты не пьешь, не куришь. Как же ты расслабляешься?

— Никак!

— ???

— А я не напрягаюсь!

Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. А в этой — только правда. Здоровый пофигизм очень помогает в жизни. Надо будет как-нибудь попробовать.