Особенно сложно с дистанцией (расстоянием до впереди идущего автомобиля). Чтобы определить безопасную дистанцию, нужно учитывать и скорость движения, и погодные условия, и техническое состояние машины… Однако есть пара простых распространенных методик.
Скорость надвое
Чтобы определить безопасную дистанцию на сухой дороге, для простоты предлагается делить скорость надвое. То есть: едешь 100 км/ч — безопасная дистанция 50 метров, едешь 60 км/ч — дистанция 30 метров, и так далее. Эта методика описывалась в старых водительских учебниках, о ней рассказывал журнал «За рулем» еще полвека назад, и время от времени ее до сих пор вспоминают на всевозможных автофорумах.
Но эта методика применима только для сухого покрытия. В дождь коэффициент сцепления с дорогой снижается примерно в 1,5 раза. Зимой — в 2 раза. Так что едешь 100 по снежной каше — и дистанция должна равняться 100. Не меньше!
Правило двух секунд
Чем плох предыдущий метод? Приблизительностью. Глазомер у всех разный, и один водитель будет считать, что держит дистанцию в 50 метров, тогда как между машинами нет и 30, а другой будет держать 75, принимая их за 50.
Опытные водители предлагают использовать правило двух секунд. Нужно заметить место, которое проехал впередиидущий автомобиль, и сосчитать до двух. Если за это время вы проскочили ориентир — дистанцию нужно увеличить.
Опять же, это правило действует только для сухой дороги. На мокрой дороге стоит применять правило трех секунд, на зимней — отсчитывать до 6 секунд. А в темноте двигаться так, чтобы иметь возможность остановиться до границы светового пятна фар вашего автомобиля. Помните, что за этими границами может оказаться неподвижный объект (пешеход, сломанный автомобиль, собака или лось). Остановочный путь на скорости 100 км/ч равняется примерно 70 метрам: 40 метров — средний тормозной путь современного легкового автомобиля, и 27,78 метров — путь, который автомобиль проходит на 100 км/ч за 1 секунду (время реакции водителя на экстренную ситуацию).
Боковой интервал
Здесь правило еще проще: чем больше — тем лучше. Фактически следует всегда держаться ровно в середине своей полосы (есть нет колейности, глубоко утопленных люков и прочих препятствий).
Говорят, что безопасный боковой интервал на высокой скорости (при движении по загородной дороге) должен равняться примерно половине ширины машины. В городе он может быть меньше, но не стоит забывать о мотоциклистах, ездящих между рядами, и не только на узких эндуро, но и на круизерах — широченных и очень дорогих. При аварии вам вполне могут приписать несоблюдение бокового интервала. Если будете ехать ровно в середине своей полосы, оснований для этого не возникнет.
Последний совет — думать не только за себя, но и за других участников движения, пытаться предусматривать их дальнейшие действия, а также прислушиваться к интуиции. Если вам хочется увеличить дистанцию или боковой интервал — не нужно сопротивляться этому чувству. Безопасность не может быть лишней.
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