Правила дорожного движения требуют соблюдать безопасные дистанцию и боковой интервал — но без конкретики. «За рулем» напоминает несколько простых, но эффективных способов, позволяющих сориентироваться в потоке и избежать аварийной ситуации.

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Любопытно, что пункт 9.10 ПДД , в отличие от многих прочих, за последние 25 лет ни разу не менялся — хотя это не говорит о его совершенстве. Скорее уж — о невозможности четко указать значения безопасных бокового интервала и дистанции. Поэтому формулировка этого пункта довольно абстрактная: «9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

Особенно сложно с дистанцией (расстоянием до впереди идущего автомобиля). Чтобы определить безопасную дистанцию, нужно учитывать и скорость движения, и погодные условия, и техническое состояние машины… Однако есть пара простых распространенных методик.

Водители машин, попавших в «паровозик», явно нарушили пункты 9.10 и 10.1 ПДД (о безопасной скорости).

Скорость надвое

Чтобы определить безопасную дистанцию на сухой дороге, для простоты предлагается делить скорость надвое. То есть: едешь 100 км/ч — безопасная дистанция 50 метров, едешь 60 км/ч — дистанция 30 метров, и так далее. Эта методика описывалась в старых водительских учебниках, о ней рассказывал журнал «За рулем» еще полвека назад, и время от времени ее до сих пор вспоминают на всевозможных автофорумах.

Но эта методика применима только для сухого покрытия. В дождь коэффициент сцепления с дорогой снижается примерно в 1,5 раза. Зимой — в 2 раза. Так что едешь 100 по снежной каше — и дистанция должна равняться 100. Не меньше!

Правило двух секунд

Чем плох предыдущий метод? Приблизительностью. Глазомер у всех разный, и один водитель будет считать, что держит дистанцию в 50 метров, тогда как между машинами нет и 30, а другой будет держать 75, принимая их за 50.

Опытные водители предлагают использовать правило двух секунд. Нужно заметить место, которое проехал впередиидущий автомобиль, и сосчитать до двух. Если за это время вы проскочили ориентир — дистанцию нужно увеличить.

Вы можете считать дистанцию в метрах или секундах. Самое главное — не жадничать!

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Откуда взялись эти две секунды? Да все просто. Давно установлено, что среднестатистическому водителю требуется 0,8 секунды на осознание экстренной ситуации и принятие решения, еще 0,2 секунды — на удар по педали и срабатывание тормозов. И еще 1 секунда — хороший запас для нерасторопных.

Опять же, это правило действует только для сухой дороги. На мокрой дороге стоит применять правило трех секунд, на зимней — отсчитывать до 6 секунд. А в темноте двигаться так, чтобы иметь возможность остановиться до границы светового пятна фар вашего автомобиля. Помните, что за этими границами может оказаться неподвижный объект (пешеход, сломанный автомобиль, собака или лось). Остановочный путь на скорости 100 км/ч равняется примерно 70 метрам: 40 метров — средний тормозной путь современного легкового автомобиля, и 27,78 метров — путь, который автомобиль проходит на 100 км/ч за 1 секунду (время реакции водителя на экстренную ситуацию).

Боковой интервал

Здесь правило еще проще: чем больше — тем лучше. Фактически следует всегда держаться ровно в середине своей полосы (есть нет колейности, глубоко утопленных люков и прочих препятствий).

Система предупреждения об объектах в «мертвой» зоне дисциплинирует, отучает шарахаться по полосе.

Говорят, что безопасный боковой интервал на высокой скорости (при движении по загородной дороге) должен равняться примерно половине ширины машины. В городе он может быть меньше, но не стоит забывать о мотоциклистах, ездящих между рядами, и не только на узких эндуро, но и на круизерах — широченных и очень дорогих. При аварии вам вполне могут приписать несоблюдение бокового интервала. Если будете ехать ровно в середине своей полосы, оснований для этого не возникнет.

Раз уж заговорили о двухколесных, напомню, что тормозной путь у среднестатистического мотоцикла на городских скоростях больше, чем у среднестатистической машины — и это нужно учитывать при выборе дистанции.

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Правило бокового интервала применимо не только к машинам и мотоциклам. От велосипедистов и пешеходов стоит ехать не ближе чем в полутора метрах. И это будет вполне безопасно.

Последний совет — думать не только за себя, но и за других участников движения, пытаться предусматривать их дальнейшие действия, а также прислушиваться к интуиции. Если вам хочется увеличить дистанцию или боковой интервал — не нужно сопротивляться этому чувству. Безопасность не может быть лишней.