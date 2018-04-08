Не найти в ПДД: 10 подсказок городскому водителю

Любой большой город — зона повышенной опасности. Опытные автомобилисты знают, что и как делать, дабы сохранить себя и машину. А вот начинающим водителям известно не всё.

Многие дельные советы и рекомендации зашифрованы в ПДД. Но Правила изложены сухим канцелярским языком и, кроме того, пытаясь что-то внушить, не объясняют, зачем да почему. А это как раз важно: ведь водители, не понимая причин появления некоторых запретов и ограничений, будут считать, что эти идиотские правила одни идиоты придумали для других идиотов. Частично восполним этот пробел, а заодно коснемся и неочевидных вещей, о которых даже автошколы умалчивают.

Левое зеркало

В ПДД об использовании зеркал заднего вида не сказано ничего, кроме того, что они должны быть. Пользованию обучают в автошколах. Но в редкой автошколе новичку скажут, что когда он стоит в крайнем левом ряду, ожидая возможности повернуть налево, то перед выполнением маневра очень полезно взглянуть в левое зеркало. А если и скажут, новичок не сможет оценить смысл сказанного в полной мере.

Да, вы не ждете в этой ситуации угрозы сзади с левой стороны — ведь там полосы для встречного потока. В этом и вся засада, поскольку в реальности там может оказаться и попутный транспорт — например, экстренных служб и большого начальства. А на незаконных основаниях — кто угодно. Мы в России, господа! Поэтому лучше перестраховаться и перед началом движения бросить взгляд в левое зеркало.

Движущийся по встречным полосам попутный транспорт — обычное дело. Так что при поворотах налево сверяйтесь с показаниями левого зеркала заднего вида.

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Правое зеркало

Самая слепая зона для водителя практически на всех машинах — сзади справа. Так что, готовясь к перестроению в правый ряд в условиях плотного городского движения, иногда недостаточно посмотреть в правое зеркало. Короткий взгляд через плечо с поворотом головы направо-назад позволит более точно оценить обстановку.

«Одностороннее» движение

При выезде с примыкающей улицы на дорогу с односторонним движением рационально посмотреть в обе стороны. Даже с направления, откуда ничто не должно появляться, что-то может появиться. Коммунальная техника, сдающий задом мусоровоз, велосипедист, транспорт спецслужб — куча вариантов. Для больших городов это достаточно частое явление.

Встречный транспорт на дороге с односторонним движением? Да запросто!

Бойся профессионалов

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Считается, что водители-профессионалы подготовлены лучше водителей-любителей. Возможно и так, но теория откровенно не работает в отношении водителей общественного транспорта.

В ПДД есть пункт, предписывающий уступать дорогу общественному транспорту. Но ни слова о том, что таковой транспорт может выруливать с остановки внезапно, прямо перед вами и без каких-либо световых сигналов. К сожалению, такое случается, а чаще всего в исполнении водителей маршруток.

Посему объезжаем остановочные пункты, отжавшись от них как можно дальше влево. Попутно решаем проблему безопасности внезапно выскакивающих пешеходов.

Уровень подготовки водителей общественного транспорта вызывает большие сомнения. А легальным таксистом сейчас может стать кто угодно — ограничений по стажу подчас нет. Мораль: минимизировать риск контакта!

Берегите карму

Статистика гласит, что почти треть ДТП в России происходит с участием пешеходов. И хотя в 20 тысячах случаев из 53 тысяч (2017) виновными признаны пешеходы, все равно сбивать их неприятно. А оттого что карают виновных водителей, дисциплина пешеходов не повышается.

В городах самое подходящее место для наездов — узкие улицы, с двух сторон заставленные припаркованным транспортом. И, конечно, дворовые проезды. Понятно, что недальновидные пешеходы в таких случаях могут появиться на проезжей части внезапно. Шанс водителя избежать контакта — тупо ползти с черепашьей скоростью, дабы успеть среагировать на выскочивший объект. Даже если это всего лишь кошка, ваша карма вряд ли улучшится.

Угадайте, какой объект обычно появляется первым из-за проема между стоящими машинами. И только потом высунется взрослый, чтобы «оценить дистанцию» до движущихся автомобилей.

Не соблазняй!

ПДД на это даже не намекают, но именно в городах распространены кражи из салонов автомобилей. Методы защиты довольно просты: стараться не ставить машину в темных глухих закутках. Лучше на хорошо просматриваемых стоянках, под окнами жилья, под фонарями — возможно, даже есть смысл подождать, пока освободится хорошее место.

И еще очень важно — не оставлять в салоне вещей, которые могут привлечь внимание потенциального грабителя. Сумки, свертки, коробки лучше спрятать от посторонних глаз.

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Простая арифметика

Парковка — сущее наказание для большинства горожан, потому что места часто не хватает. Тем не менее нет резона втискиваться в узкие зазоры между стоящими машинами так, что появляется риск повредить им детали кузова своими дверями.

Понятно, нас не так уж сильно беспокоит, что мы кому-то что-то поцарапаем при высадке-посадке. Однако с еще большей вероятностью что-то испортят нам, потому что наша машина — одна, а втискивается-то между двумя.

Проблемы выбора

В 50–80 метрах от светофора зеленый глаз начинает мигать. Возникает вопрос — поднажать либо тормозить? Первый вариант, возможно, чреват штрафом — городские перекрестки увешаны камерами. А второй — въездом сзади. И решать надо быстро.

Тот, кто движется непосредственно за вами, может оказаться не готов к резкому торможению. Виноват в случае контакта будет он, но и вы тоже потеряете время и нервы. Поэтому перед нажатием педали тормоза никогда не повредит глянуть в зеркало заднего вида, чтобы оценить степень готовности того, кто сзади. Если он смотрит не в смартфон, а дистанцию держит разумную, можно тормозить.

Это актуально во всех местах, где при плотном потоке необходимы резкие замедления — в частности, на нерегулируемых пешеходных переходах. А если вы склонны иногда тормозить двигателем, показывайте свои намерения заранее нажатием на педаль тормоза.

Мигай, а то проиграешь

ПДД требуют все маневры обозначать сигналами поворотников, что вполне разумно и справедливо. К сожалению, некоторые водители этим пренебрегают — отчасти из-за того, что при городской езде слишком много всяких маневров.

Подсказка простая: не ленитесь включать поворотники, даже если дорога относительно пуста. Чем раньше вы покажете соседям по потоку свои намерения, тем спокойнее и безопаснее для всех пройдет маневр. А при проезде перекрестков с переходами намек полезно сделать и пешеходам — многие из них прекрасно понимают световую сигнализацию.

При всех их достоинствах навигаторы немного запаздывают с рекомендациями в условиях насыщенной дорожной сети, а вдобавок просто отвлекают от управления машиной.

Доверяй, но проверяй

Навигатор — вещь полезная, но концепцию «инь-ян» никто не отменял. В частоколе городских перекрестков навигатор нередко запаздывает со своими рекомендациями. Иногда мы видим, что кто-то на участке в 50 метров пытается оперативно перестроиться из крайнего левого в крайний правый или наоборот. Это почти наверняка адепт езды по навигатору.

И если вы пользуетесь такими помощниками, не полагайтесь полностью на них. Никогда не повредит заранее просмотреть маршрут по карте, чтобы определить подобные места и не загонять себя в ловушку. Минимизация числа перестроений — всем на пользу.