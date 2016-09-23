Поливальные машины — на грани добра и зла

В рамках Дня города Москвы прошел парад уборочной техники: колонна из 650 машин растянулась на два километра, побив мировой рекорд. Почему-то сразу вспомнилась другая, повседневная ситуация, когда группа из двух-трех поливалок образует за собой аналогичную колонну, чей хвост недоумевает – из-за чего пробка?

В фильмах советского времени поливальные машины работают на улицах городов и днем, и ночью. Режиссеры показывали их исключительно для создания позитивных ощущений – чистоты, свежести, радости.

Сегодня, когда мы встречаем на дорогах поливалки, возникают совсем другие чувства: от недоумения до бешенства, включая возмущение и ненависть. Слышал, что поливалками крайне недовольны жители Петрозаводска и Самары. А лично меня столичные поливомоечные машины просто извели. Куда бы ты ни поехал или пошел, в любое время дня – они везде. В худшем случае – попадешь в затор, в лучшем – просто испачкаешься. Перечислять неудобства, которые доставляет всякая уборочная техника мирному населению, можно долго. Ограничимся основными пунктами.

Поливалки мешают?

Ничего не имею против снегоуборочных машин. Ну, конечно, если они не слоняются попусту, а заняты делом во время снегопада, который обычно повергает Москву в кататонический ступор. Но с апреля по ноябрь в городе работают поливалки. Разные источники дают разные сведения об их количестве: где-то в диапазоне от двух до трех тысяч единиц, включая тракторы с бочками.

Даже одна поливальная машина неизбежно создаст затруднения движения в плотном потоке.

И представьте, все эти две-три тысячи больших черепах, из которых вечно что-то подтекает, круглосуточно ползают по улицам. В Москве, напомню, всего насчитывается порядка 3500 улиц и переулков. Проезд бригады из нескольких поливалок днем по широкому проспекту неизбежно тормозит движение – на всем протяжении проспекта. Мытье разделительных полос и ограждений – то же самое, у дороги просто отбирают один ряд. В случае, если это МКАД или ТТК в дневное время – пробка гарантирована.

Столичный департамент транспорта переживает, что в столице слишком много машин. По словам главы департамента Максима Ликсутова, 200 тысяч из них – лишние, и их как-то надо бы вытеснить. Предпринятых мер – перехватывающие парковки, повсеместное введение выделенных полос, платные парковки в центре с ограниченным количеством мест в связке со службой эвакуации – недостаточно. А что если попросту не усугублять уличное движение, убрав хотя бы часть поливалок? Если это по каким-то причинам невозможно (мегаполис утонет в грязи и безработице?), то пересмотреть график выхода поливальной техники на работу. Нельзя так издеваться над людьми!

Я понимаю, «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88, утверждены еще в СССР главным санитарным врачом; действуют поныне) предписывают поливать «улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года» (пункт 4.6). Это по делу. Но, простите, по-настоящему жаркие дни в Москве – от силы три-четыре недели в году. А микроклимат зачем-то улучшают ежедневно. Смею также заверить, что в 1988-м, когда узаконили эти правила, интенсивность движения была совсем иная. Поливалки тогда встречались намного реже и не особо мешали.

Отдельная тема – полив улиц во время проливного дождя. Это единственная ситуация, когда поливалки, как и прежде, вызывают позитивные эмоции. Даже в дни, когда дождь за дождем, Москву все равно поливают: есть утвержденные нормы и маршруты, отработка контролируется с помощью ГЛОНАСС. Налогоплательщики веселятся и выкладывают фото и видео в Мировую сеть.

На деле ничего смешного тут нет. Во-первых, как утверждают чиновники, лучше всего мыть дороги именно в дождь. А во-вторых, фактически на дороги (и в топливные баки спецтехники) льют бюджетные средства.

Поливалки пачкают?

В ходе многолетних наблюдений сложилось устойчивое ощущение, что поливомоечные машины ничего не моют, а только смачивают. То есть слегка прибивают пыль. Словно кто-то пролоббировал круглогодичное поддержание дорог во влажном состоянии. Летом орошают водой, зимой – специальными подолгу невысыхающими растворами. Над оживленными трассами постоянно висит водогрязевая взвесь и значительный объем дорожной грязи попадает на кузова автомобилей и одежду пешеходов. Иногда мне кажется, что в этом и заключается смысл современной технологии уборки улиц.

Часть грязи с дорожного полотна непременно попадет на кузова и стекла окружающих автомобилей.

Умиление вызывает методика мытья участков под разделительными барьерами на больших магистралях. Едет машина и струей воды перемещает грязь с одной стороны на другую. Потом она же едет в обратном направлении и возвращает грязь на прежнее место. Пожалуй, чиновники в чем-то правы – без хорошего дождя толком что-нибудь вымыть не получится.

Учитывая эти обстоятельства, я посоветовал бы провести специальные исследования. Коммунальная техника, несомненно, источник вредных загрязнений. Как и у всех других машин – это выхлоп, утечка рабочих жидкостей и т.д. А суммарно в Москве порядка 18 тысяч различных уборочных машин. Вопрос, чего они делают больше – чистят или пачкают?

Поливалки опасны?

Собственно, задуматься о комплексном вреде поливалок меня подвигла очередная авария на Киевском шоссе. В районе аэропорта Внуково это восьмиполосная магистраль с разделительными металлическими барьерами. По-видимому, трактор с бочкой как раз мыл эти барьеры, так как ДТП произошло в крайней левой полосе: две машины всмятку, одна из них лежит кверху колесами на капоте другой. Бочка почти не пострадала.

Сценарий аварии воссоздать несложно. Вы едете в левом ряду, перед вами фургончик или полноразмерный пикап. Так что вы перед собой не видите ничего полезного, кроме его кормы. Корма вдруг уходит в правый ряд, а перед вами – оранжевая бочка и желтый маячок на крыше трактора. Разница в скорости – порядка 80 км/ч, время реакции среднестатистического водителя – 1 секунда. А увлажненная трактором дорога увеличивает тормозной путь. Шансы попасть в аварию крайне велики.

Конечно, в Правилах на этот счет есть железный аргумент — водитель должен выбирать скорость, учитывая «интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», а «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Все так, но ведь очевидно и то, что при выборе скорости в плотном потоке следует ориентироваться на среднюю скорость потока, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Поэтому любой объект, движущийся значительно медленнее, опасен и вносит сумятицу. Кроме того, поливалки склонны выполнять непредсказуемые маневры – например, разворачиваться из правого ряда там, где простым смертным разворот вообще запрещен, а значит его попросту не ожидаешь. Было бы интересно узнать статистику ДТП с участием уборочной техники, но такой учет никто, к сожалению, не ведет.

Так работу любых дорожных служб обозначают в Японии: занятый спецтехникой ряд отгораживают конусами за несколько десятков метров, а непосредственно перед машиной дорожных служб установлено обилие предупреждающих знаков, которые мерцают словно новогодняя гирлянда в темное время суток.

Проблему «неожиданного появления» трактора в левом ряду можно было решить более ярким и заметным обозначением его на дороге. Как, например, в Японии — заметит самый невнимательный водитель. Наши ПДД требуют только включенный маячок желтого или оранжевого цвета на автомобиле, который в плотном потоке не всегда виден издалека. Что касается внезапных маневров поливалок, то ПДД отдельным пунктом (3.5) разрешают уборочной технике игнорировать требования дорожной разметки и некоторых знаков при условии обеспечения безопасности других участников движения. Правда, на практике многие водители-коммунальщики зачастую пренебрегают этим условием.

Отдельная тема – зимняя обработка дорог реагентами. Ее проводит, как правило, та же техника, но с другим навесным оборудованием. Бытует мнение, что тормозной путь по жиже с реагентами длиннее, чем на укатанном снегу. Но не будем смешивать зиму с летом, впереди еще долгая поливальная осень.

Поливалки полезны?

Летняя мойка проезжей части в Москве производится по ночам. То, что мы видим в дневное время, – это так называемая патрульная мойка. В жаркие дни (при температуре от 25 градусов и выше) производят дополнительный полив (в цикличном режиме, каждые два часа). По крайней мере так сказано в Постановлении Правительства Москвы № 1018-ПП от 9 ноября 1999 года (раздел 7).

При мытье дорог работает тот же принцип, что и в стирке белья, – предварительное замачивание позволяет справляться даже с самыми сильными загрязнениями. Самые сильные – это не мелкодисперсные наносы с газонов, а масляные и мазутные пятна. Применяют специальный шампунь — полностью биоразлагаемый, что подтверждено заключением факультета почвоведения МГУ. В результате мойки мусор от осевой линии дорожного полотна сбивается в прилотковую зону, после чего осуществляют уборку лотковой зоны. Этим занимаются уже подметально-уборочные машины, в том числе вакуумные пылесосы. Город более-менее чист именно благодаря Департаменту коммунального хозяйства.

«Нужно привыкнуть к факту, что надлежащая уборка достигается именно определенным количеством и классом техники. Естественным силам природы с этим не справиться», — говорят чиновники.

Тон и аргументы убедительны, но сомнения все равно одолевают. Отчасти потому, что плотный шлейф пыли, поднимаемый вакуумными подметальщиками, иногда подолгу вынимаю из глаз и ноздрей. Наносы с газонов в моем квартале обеспечивает трактор с бочкой. Он не умещается на тротуарах по ширине, его колеса из года в год перемешивают в кашу бесконечно восстанавливаемый (тем же департаментом) газон. У меня нехорошие подозрения, кто именно оставляет мазутные пятна. Наши машины покрываются слоем грязи даже в погожие ясные дни. Выезжаешь с автомойки – упираешься в поливалку. Воистину, цикличный режим!

Гидрометцентр РФ при этом утверждает, что средний московский дождь – это 6,5 млн тонн воды. А хороший ливень – свыше 150 млн тонн. Потуги поливалок на этом фоне кажутся смехотворными. В 2013 году московский ежедневный объем полива составлял 230-250 тысяч кубометров воды. Но, может быть, я действительно заблуждаюсь, а коммунальщики правы?

Справка В Москве работает 126 Государственных бюджетных учреждений «Жилищник», подчиненных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Среди прочих работ занимаются уборкой улиц. Почти у всех – собственный парк уборочной техники разных типов. Крупнейшей организацией, курирующей состояние московских магистралей, остается ГБУ «Автомобильные дороги» — около трех тысяч единиц техники и 17 тысяч сотрудников.

Что делать?

Совсем без поливалок не обойтись — это насущная потребность любого большого города. Но график их работы, установленный санитарными и муниципальными документами в далеких годах, определенно устарел и требует модернизации. Слишком изменились за это время дорожные условия. Простейшие рекомендации: минимизировать выход уборочной техники на важные магистрали городов в дневное время, и уж точно — в часы пик. Половину проспекта в сторону «из центра» логичнее мыть в первой половине дня, в сторону центра — во второй. Разделительные полосы и ограждения — ночью, когда дороги свободны. При условии, что спецтехника будет обозначена предупреждающими знаками заранее. Если для качественного мытья необходим дождь — дождитесь ночного дождя, их достаточно много. И, конечно, исключить повреждения газонов колесами уборочной техники — иначе их работа становится бессмысленной тратой времени, сил и средств.

Здесь поливалка ежедневно не умещается на тротуаре: сами пачкаем, сами моем! Схема полной занятости успешно реализована в Даниловском округе.

Конечно, чем реже поливалки будут выезжать на маршрут, тем меньше им потребуется топлива и воды. А вода хоть и техническая, но у нее тоже есть рыночная цена. Большинство из моих рекомендаций подразумевают и сокращение бюджета организаций, занимающихся уборкой на дорогах. Поэтому не уверен, что такая идея всем придется по душе — времена-то непростые.

Фото: Георгий Садков, Unilever, ГУИЦ ДЖКХиБ