7 типичных ошибок начинающих (да и опытных) водителей

Так Эдуард Николаев когда-то травмировал руку на одном из раллийных допов. Вообще гонщики считают, что нельзя нащупать грань, не переступив за нее однажды. А еще говорят, что любой, даже негативный, опыт — это прежде всего опыт. Вот только пилота защищает спортивная экипировка и каркас безопасности его машины. Да и на трассе нет посторонних, которые могли бы пострадать. Гражданский водитель такой привилегии лишен, а потому цена его ошибки может оказаться слишком дорогой.

Сегодня Эдуард Николаев входит в число самых титулованных автогонщиков планеты. Он поделился с читателями ЗР рядом полезных советов, которые уберегут начинающих водителей от типичных ошибок в самом начале драйверского пути. Бывалым, кстати, тоже будет не лишним ознакомиться с этой подборкой.

1. Посадка за рулем

Многие новички пренебрегают правильной посадкой за рулем. А зря! Прежде чем начать движение, нужно отрегулировать сиденье, рулевую колонку и зеркала. Спинка не должна быть слишком завалена назад или стоять совсем вертикально. Найдите удобное положение, но при этом вы не должны быть слишком расслаблены, будто сидите на домашнем диване. Этим, кстати, грешат водители с многолетним стажем. В идеале ось руля должна быть направлена вам в область грудной клетки. При этом обод руля не должен перекрывать приборы.

В зеркалах нужно видеть не себя любимого, а дорожную обстановку позади. Причем отражающаяся в них линия горизонта должна проходить приблизительно в центре зеркала. Кроме того, боковые зеркала следует повернуть таким образом, чтобы видеть краешек кузова собственного автомобиля. Это поможет вам легче оценивать реальную дистанцию до попутного транспорта.

2. Безопасность превыше всего

Помните, что все находящиеся в машине должны быть пристегнуты. Включая пассажиров заднего ряда сидений. Речь ведь о безопасности. Причем не только пассажиров, но и водителя. В случае лобового столкновения непристегнутый пассажир на втором ряду превращается в смертоносный снаряд, который несется на вас. Если вам недостает ответственности или инстинкта самосохранения, то, возможно, сработает вероятность заработать штраф.

3. Все новое — не на дорогах общего пользования

Старайтесь не выезжать на дороги общего пользования во время непогоды, если еще ни разу этого не делали. Выпал снег, а вы учились вождению, сдавали экзамен и получали права в теплое время года? Тогда попробуйте сначала поездить на закрытой площадке. Вам нужно понять, как ведет себя автомобиль в новых для вас условиях. В идеале, с наступлением первой в вашей шоферской карьере зимы запишитесь на курсы контраварийного вождения. Пары занятий будет достаточно, чтобы не попасть в ДТП на первых же метрах своего пути. То же самое можно посоветовать и опытному водителю, если он оказался за рулем нового для себя автомобиля. Сначала нужно понять и привыкнуть к его ездовым повадкам.

4. Регулярная практика

Стать хорошим водителем вам поможет только опыт. А он приходит, как известно, со временем. Поэтому регулярно садиться за руль просто необходимо. Не делайте длительные перерывы между редкими поездками, иначе забудете то, чему только что научились в автошколе. Так же, как забывает школьную программу выпускник сразу после экзамена — если, конечно, не поступает в ВУЗ или не использует полученные знания на своей первой в жизни работе. Ведь не зря даже опытные автогонщики регулярно тренируются, чтобы не утратить бесценные навыки руления.

5. Проторенной дорожкой

Новичок за рулем обычно обдумывает каждое свое действие. Перестроения, повороты, парковка и другие маневры требуют от него максимальной сосредоточенности. Незнакомая обстановка легко собьет с толку, поэтому первое время старайтесь ездить по одним и тем же знакомым маршрутам. Важно, чтобы базовые навыки, которые вы приобрели в автошколе, превратились в привычные. Доведите их до совершенства, и тогда вы сможете обдумывать маршрут, беседовать с пассажиром или просто размышлять о чем-либо постороннем прямо на ходу, не отвлекаясь от управления. То есть не в ущерб безопасности. Только не стоит злоупотреблять: писать СМС за рулем или прокручивать на своем смартфоне новостную ленту соцсетей — это чересчур. Даже если вы находитесь в пробке.

6. Следим за давлением

Хорошее сцепление с дорогой — залог безопасной езды. Поэтому как можно чаще контролируйте давление в шинах и состояние протектора. В идеале это нужно делать перед каждой поездкой. Однако даже опытные водители порой забывают про давление в шинах до очередной сезонной переобувки. Это неправильно. Так считают и специалисты компании Continental, одного из лучших производителей шин в мире и организатора проекта «Безаварийное начало». В межсезонье, когда температура окружающего воздуха меняется на несколько десятков градусов за относительно короткий промежуток времени, меняется и давление в шинах. С приходом холодов шины следует подкачать до рекомендованных заводом-изготовителем значений.

7. Нет предела совершенству

Используйте любую возможность для саморазвития. Теоретические знания не заканчиваются уроками в автошколе. Посещение специализированных форумов и чтение соответствующей литературы помогут вам разобраться во всех нюансах водительского бытия, узнать об особенностях эксплуатации того автомобиля, на котором вам предстоит ездить. Помните: ученье — свет. В нашем случае — зеленый свет.