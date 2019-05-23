Мотоциклист между рядами: что он на самом деле нарушает

Начнем с того, что «междурядье» — термин сугубо разговорный. Между полосами движения есть только разметка, по которой ехать на мотоцикле затруднительно. Ведь в большинстве случаев она скользкая и слишком выпуклая. Так что формально байкер находится в какой-то одной полосе.
Прямого запрета на нахождение двух транспортных средств в одной размеченной полосе в российских ПДД нет. А, как известно, что законом не запрещено, то разрешено. И прежде чем возмущаться, рекомендуем автомобилистам вспомнить, как они сами выстраиваются в пробках, когда ширина полосы позволяет двигаться в два ряда (обычно такой ширины бывает крайняя справа полоса, рассчитанная на автобусы и грузовики, или единственная на загородных дорогах). Вот вам и то же самое «междурядье».
Предыдущий абзац не означает, что деяние это ненаказуемое. Пункт 9.10 Правил гласит:
«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».
Логика подсказывает, что езда впритирку с машинами небезопасна, однако в российских ПДД нигде не указано, каким должен быть безопасный боковой интервал. Но, очевидно, раз произошла авария, его не было.
Практика показывает: когда мотоцикл и машина «притираются» бортами в пределах одной полосы, чаще всего виновным назначают байкера, выполняющего маневр опережения. А вот если водитель автомобиля, не глядя назад, открывает дверь и в нее приезжает мотоцикл, виноват уже будет не двухколесный.
Но все описанные выше сценарии начинают работать только в случае аварии. Однако и без ДТП мотоциклиста можно привлечь к ответственности. Он ведь передвигается не в одной полосе, а поочередно слева и справа от разметки в зависимости от того, с какой стороны остается больше места. Это нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (п. 9.4 ПДД запрещает бесцельные перестроения в интенсивном потоке) и пользования световыми приборами (п. 8.1 ПДД обязывает включать при этом поворотники). Так что статья КоАП у инспектора, при желании, найдется.
К слову, за запрещенное пунктом 2.7 опасное вождение санкции в КоАП пока нет. А ведь термин появился в Правилах целых три года назад. И вводили его с большой помпой, рассказывая о колоссальном вкладе в безопасность движения.
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