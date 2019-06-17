Зачем смотреть на обочину? Объяснения эксперта

Вождение по трассе отличается от городского не только скоростным режимом и редкими светофорами, но и тем, что окружает дорогу. Опытные водители знают, что особенно внимательно нужно следить за тем, что происходит на обочинах.

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Конечно, и в городе водитель должен крутить головой на 360 градусов, как говорил главный герой фильма «В бой идут одни „старики“». Но, увы, при современной интенсивности движения, обилии знаков и информационного «мусора» видеть все без исключения не получается — хотя стремиться контролировать происходящее вокруг машины и предугадывать действия других участников движения нужно стараться.

Напомню, что аварийность на загородных трассах на 30–40% выше, чем на городских, и последствия обычно намного серьезнее — в первую очередь из-за более высокой скорости движения. Однако и сами причины аварий бывают другими…

На современных магистралях так и тянет от души нажать на газ. Но не стоит поддаваться таким порывам.

За городом, притом что скорость движения выше, вы должны видеть и анализировать обстановку не только на самой дороге, но и вокруг нее. Просматривать как свою, правую, обочину, так и встречную, левую. Причина самая очевидная: в сельской местности на дорогу нередко выходят коровы или лошади, а из густого леса в любой момент может выскочить лось. Столкновение с таким крупным животным смертельно опасно — в первую очередь для водителя и пассажиров машины.

Впрочем, и от мелких животных бывают крупные неприятности. Так что не стоит расслабляться, даже если лесной массив отгорожен от дороги сеткой.

Козы и овцы, собаки, кошки, лисы и еноты — вы должны видеть любую живность возле дороги. И готовиться тормозить.

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На загородной дороге стоит опасаться не только четвероногих. Пешеходы нередко забывают об опасности и перебегают (переходят, переезжают на велосипеде) дорогу в самых неподходящих местах. Особое внимание — на детей и стариков. Первые — излишне шустрые, вторые — медлительные. Ну и отдельная категория — люди в состоянии алкогольного опьянения. В сельской местности, увы, таких возле дорог особенно много. И тем более — в темное время суток. Идти в магазин по дороге пьяным нравится больше, чем спотыкаться на тропинках.

Кстати, ночью смотреть на обочины еще и полезно: во-первых, «разминаются» глазные мускулы, глаза меньше устают, а во-вторых, на извилистых дорогах на деревьях виден свет фар встречных машин, можно заранее приготовиться к переключению с дальнего на ближний и разъезду. Плюс вы вовремя заметите поваленное или согнутое дерево.

В полях же главная причина внимательно смотреть на обочину (то есть анализировать обстановку вокруг дороги) — сельхозтехника. Не только в кино, но и в жизни некоторые ухари — трактористы и водители грузовиков выскакивают с поля или второстепенной дороги на главную, не пропуская движущиеся по ней машины. Так же они проезжают и нерегулируемые перекрестки — напролом.

Конечно, ваше внимание должны занимать не только дорожное полотно и обочины, но и дорожные знаки, а также всевозможные информационные таблички.

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Постарайтесь анализировать не только объекты на обочине, но и саму обочину — возможно ли будет съехать не нее в экстренной ситуации. Это бывает необходимо, если дорога без разделительного барьера, а водитель встречной машины неправильно совершает обгон, не успевая встроиться в свой ряд. Помните, что лобовое столкновение — самое страшное.

И наконец, еще одна причина просматривать обе обочины — камеры фотовидеофиксации нарушений. В городах они висят на консолях, за городом их ставят на треноги везде, где можно (и нельзя), и все, кому не лень.