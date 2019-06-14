11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат

«За рулем» рассказывает о нескольких водительских приемах, которые сделают из вас профессионала, даже если вы водите уже не первый год.

Речь идет не только о безопасном вождении, но и о том, как с максимальным комфортом для себя и пассажиров добраться из одной точки в другую, потратив при этом минимум усилий, нервов, времени и денег.

Такому в автошколе точно не учат. Эти знания приходят лишь с опытом, по принципу: чем чаще садишься за руль, тем больше полезных навыков приобретаешь.

Что надо видеть в зеркалах

Потратьте пару минут на регулировки зеркал, водительского кресла и рулевой колонки. Вот какая посадка считается верной

Как бы банально это ни звучало, но прежде всего следует правильно настроить рабочее место водителя. Посадка за рулем влияет на массу вещей: обзорность, время и точность реакции в экстренной ситуации, самочувствие водителя и многое другое. Неправильно сел, и вот уже через полчаса поездки заныла спина или начала неметь нога.

продольная регулировка кресла: установите сиденье в такое положение, чтобы при полностью нажатой педали тормоза нога оставалась слегка согнутой в колене;

наклон спинки и положение руля по вылету должны быть такими, чтобы вытянутые руки касались верхней части руля запястьями;

ось рулевой колонки в идеале должна быть направлена в район грудной клетки водителя. При этом рулевое колесо не должно перекрывать приборный щиток;

в боковых зеркалах должно быть видно заднее крыло вашего автомобиля. Горизонт — чуть ниже середины зеркала.

При таком положении рук на руле время реакции водителя в экстренной дорожной ситуации минимально, а действия максимально точны. Вождение одной рукой и прочие варианты хвата (к примеру, когда ладони лежат на спицах руля внутри обода) потенциально опаснее.

В большом городе

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предотвратить аварию , что в конечном итоге и сэкономит нам упомянутые нервы, время и деньги.

Даже если вы ездите по одному и тому же маршруту ежедневно и уже выучили расположение каждой ямки на своем пути, не говоря уже о нюансах организации движения на перекрестках, это не повод расслабляться за рулем. Причем во многих дорожных ситуациях, описанных ниже, вы будете иметь преимущество в движении согласно ПДД. И случись авария, скорее всего, окажетесь потерпевшим, а не виновником. Но наша главная задача —

Всегда помните, что даже если вы едете в правой полосе, между вашей машиной и бордюром может попытаться пролезть какой-нибудь безответственный водитель, чтобы опередить вас. Совет простой: ехать на таком расстоянии от края дороги, чтобы справа от вас физически не смог поместиться автомобиль . Это позволит вам меньше отвлекаться на правое зеркало и сконцентрироваться на обстановке впереди.

При повороте направо или налево, даже если вы совершаете этот маневр из крайнего ряда, не лишним будет взглянуть в зеркало заднего вида со стороны поворота. Сзади может оказаться попутный мотоциклист, который движется быстрее вас и вовсе не планирует поворачивать. А еще при повороте налево убедитесь, что сзади по встречной полосе вас не нагоняет автомобиль со спецсигналами.

Водитель этого VW Golf планирует повернуть направо из правой полосы. Однако ее ширина позволяет двигаться в два ряда. Что если таксист поедет прямо?

Выезд из двора направо — казалось бы, плевое дело. Посмотрел налево, уступил дорогу и выезжай себе спокойно. Но не все так просто. В некоторых случаях Правила допускают движение задним ходом (даже по дороге с односторонним движением). Так что, выезжая направо, смотреть нужно и налево, и направо . Чтобы не приехать в корму автомобиля, водитель которого прозевал поворот и теперь возвращается задним ходом. Или объезжает таким образом пробку (и такое бывает).

Вы приближайтесь к перекрестку, включили правый указатель поворота и планируете повернуть направо. Но за несколько метров до перекрестка с прилегающей территории выезжает другой автомобиль. Его водитель увидел, что вы включили поворотник, и принял это за намерение повернуть на прилегающую территорию. Решив, что траектории ваших машин не пересекутся, он вполне может начать движение. Так что не включайте поворотник заранее, если это может ввести в заблуждение других участников движения. Об этом даже в ПДД написано, но мало кто об этом помнит.

14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

рекомендуем снижать скорость даже если впереди нет пешеходного перехода, либо если он регулируемый и вам горит разрешающий сигнал светофора. То есть автомобиль в соседнем ряду замедляется без видимых на то причин.

А еще есть в Правилах вот такой пункт:Мы жеК сожалению, желающих перейти дорогу там, где удобнее, невзирая на Правила, предостаточно. Такой пешеход вполне может угодить под колеса вашей машины. А что если дорогу переходит, к примеру, собака? Словом, осторожность не помещает. Конечно, это не означает, что водитель должен бояться всего и вся, а его нога постоянно дежурить над педалью тормоза. Главное, научиться видеть потенциально опасные ситуации на дороге.