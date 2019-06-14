11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат

Речь идет не только о безопасном вождении, но и о том, как с максимальным комфортом для себя и пассажиров добраться из одной точки в другую, потратив при этом минимум усилий, нервов, времени и денег.
Такому в автошколе точно не учат. Эти знания приходят лишь с опытом, по принципу: чем чаще садишься за руль, тем больше полезных навыков приобретаешь.
Что надо видеть в зеркалах
- продольная регулировка кресла: установите сиденье в такое положение, чтобы при полностью нажатой педали тормоза нога оставалась слегка согнутой в колене;
- наклон спинки и положение руля по вылету должны быть такими, чтобы вытянутые руки касались верхней части руля запястьями;
- ось рулевой колонки в идеале должна быть направлена в район грудной клетки водителя. При этом рулевое колесо не должно перекрывать приборный щиток;
- в боковых зеркалах должно быть видно заднее крыло вашего автомобиля. Горизонт — чуть ниже середины зеркала.
В большом городе
- Всегда помните, что даже если вы едете в правой полосе, между вашей машиной и бордюром может попытаться пролезть какой-нибудь безответственный водитель, чтобы опередить вас. Совет простой: ехать на таком расстоянии от края дороги, чтобы справа от вас физически не смог поместиться автомобиль. Это позволит вам меньше отвлекаться на правое зеркало и сконцентрироваться на обстановке впереди.
- При повороте направо или налево, даже если вы совершаете этот маневр из крайнего ряда, не лишним будет взглянуть в зеркало заднего вида со стороны поворота. Сзади может оказаться попутный мотоциклист, который движется быстрее вас и вовсе не планирует поворачивать. А еще при повороте налево убедитесь, что сзади по встречной полосе вас не нагоняет автомобиль со спецсигналами.
- Выезд из двора направо — казалось бы, плевое дело. Посмотрел налево, уступил дорогу и выезжай себе спокойно. Но не все так просто. В некоторых случаях Правила допускают движение задним ходом (даже по дороге с односторонним движением). Так что, выезжая направо, смотреть нужно и налево, и направо. Чтобы не приехать в корму автомобиля, водитель которого прозевал поворот и теперь возвращается задним ходом. Или объезжает таким образом пробку (и такое бывает).
- Вы приближайтесь к перекрестку, включили правый указатель поворота и планируете повернуть направо. Но за несколько метров до перекрестка с прилегающей территории выезжает другой автомобиль. Его водитель увидел, что вы включили поворотник, и принял это за намерение повернуть на прилегающую территорию. Решив, что траектории ваших машин не пересекутся, он вполне может начать движение. Так что не включайте поворотник заранее, если это может ввести в заблуждение других участников движения. Об этом даже в ПДД написано, но мало кто об этом помнит.
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.Мы же рекомендуем снижать скорость даже если впереди нет пешеходного перехода, либо если он регулируемый и вам горит разрешающий сигнал светофора. То есть автомобиль в соседнем ряду замедляется без видимых на то причин. К сожалению, желающих перейти дорогу там, где удобнее, невзирая на Правила, предостаточно. Такой пешеход вполне может угодить под колеса вашей машины. А что если дорогу переходит, к примеру, собака? Словом, осторожность не помещает. Конечно, это не означает, что водитель должен бояться всего и вся, а его нога постоянно дежурить над педалью тормоза. Главное, научиться видеть потенциально опасные ситуации на дороге.
На трассе или скоростной дороге
- Если поток плотный, а скорость движение высока, нелишним будет видеть и то, что происходит перед впереди идущей машиной. Для этого достаточно сместиться чуть левее в пределах полосы. Вы заранее увидите возникшее препятствие, и торможение машины перед вами не станет неожиданностью.
- Допустим, вы едете по трассе с высокой скоростью и замечаете впереди затор. Самое безопасное в такой ситуации — тормозить заранее, включив при этом аварийку. Это привлечет внимание водителей позади вас. А если не помогло и водитель позади не реагирует на ваши предупреждения, не начинает замедляться, лучше сместиться на обочину, оставив ему чуть больше места на дороге для экстренного торможения.
- Догнали медленно плетущийся грузовик и теперь ждете, пока освободится встречка, чтобы совершить обгон? Не прижимайтесь к большегрузу слишком близко. Перед маневром лучше держать дистанцию побольше (2–3 корпуса легкового автомобиля) — это улучшит обзор и позволит вам начать ускорение заранее, еще до выезда на встречную полосу. Таким образом вы сократите время пребывания на встречке во время обгона.
- Нелишним будет разузнать, что означают те или иные неформальные сигналы водителей. Впрочем, в большинстве случаев достаточно знать, что включенный левый поворотник на едущем впереди грузовике означает, что обгонять его нельзя, а правый — встречка свободна. Эти знания особенно пригодятся в пути во время непогоды, когда видимость ограничена. Кстати, о ней…
Едете по ночной дороге — выбирайте такую скорость, чтобы успеть затормозить, вплоть до полной остановки на расстоянии, которое высвечивают фары. Смысл в том, чтобы вам хватило тормозного пути, если заметите препятствие на дороге. Как определить безопасную скорость? Все просто.
Скорость реакции водителя на возникшую опасность: от 0,3 до 1,5 с, плюс время на перенос ноги с педали акселератора на тормоз — еще 0,5 с. Среднестатистический ближний свет галогенок высвечивает порядка 80 м дороги. Дальний — около 200 м. При скорости 90 км/ч автомобиль преодолевает 25 м в секунду. Таким образом, до начала торможения вы можете проехать 50 м, и оставшихся тридцати метров для полной остановки вам, скорее всего, не хватит. Так что разрешенный скоростной лимит совсем не подразумевает, что ехать с такой скоростью ночью безопасно. По крайней мере, с ближним светом фар.
Не все правила прописаны в ПДД — сознание этого приходит с опытом. Если хотя бы часть наших советов вы вовремя вспомните и примените за рулем, на дорогах станет еще чуточку безопаснее, культурнее и спокойнее.
Фото: «За рулем» и depositphotos.com
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