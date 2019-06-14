11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат — журнал За рулем

11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат

«За рулем» рассказывает о нескольких водительских приемах, которые сделают из вас профессионала, даже если вы водите уже не первый год.

Речь идет не только о безопасном вождении, но и о том, как с максимальным комфортом для себя и пассажиров добраться из одной точки в другую, потратив при этом минимум усилий, нервов, времени и денег.

Такому в автошколе точно не учат. Эти знания приходят лишь с опытом, по принципу: чем чаще садишься за руль, тем больше полезных навыков приобретаешь.

Что надо видеть в зеркалах

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Как бы банально это ни звучало, но прежде всего следует правильно настроить рабочее место водителя. Посадка за рулем влияет на массу вещей: обзорность, время и точность реакции в экстренной ситуации, самочувствие водителя и многое другое. Неправильно сел, и вот уже через полчаса поездки заныла спина или начала неметь нога. Потратьте пару минут на регулировки зеркал, водительского кресла и рулевой колонки. Вот какая посадка считается верной:

  • продольная регулировка кресла: установите сиденье в такое положение, чтобы при полностью нажатой педали тормоза нога оставалась слегка согнутой в колене;
  • наклон спинки и положение руля по вылету должны быть такими, чтобы вытянутые руки касались верхней части руля запястьями;
  • ось рулевой колонки в идеале должна быть направлена в район грудной клетки водителя. При этом рулевое колесо не должно перекрывать приборный щиток;
  • в боковых зеркалах должно быть видно заднее крыло вашего автомобиля. Горизонт — чуть ниже середины зеркала.

При таком положении рук на руле время реакции водителя в экстренной дорожной ситуации минимально, а действия максимально точны. Вождение одной рукой и прочие варианты хвата (к примеру, когда ладони лежат на спицах руля внутри обода) потенциально опаснее.
При таком положении рук на руле время реакции водителя в экстренной дорожной ситуации минимально, а действия максимально точны. Вождение одной рукой и прочие варианты хвата (к примеру, когда ладони лежат на спицах руля внутри обода) потенциально опаснее.

В большом городе

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На усмотрение инспектора — самые неоднозначные пункты ПДД
Даже если вы ездите по одному и тому же маршруту ежедневно и уже выучили расположение каждой ямки на своем пути, не говоря уже о нюансах организации движения на перекрестках, это не повод расслабляться за рулем. Причем во многих дорожных ситуациях, описанных ниже, вы будете иметь преимущество в движении согласно ПДД. И случись авария, скорее всего, окажетесь потерпевшим, а не виновником. Но наша главная задача — предотвратить аварию, что в конечном итоге и сэкономит нам упомянутые нервы, время и деньги.

  • Всегда помните, что даже если вы едете в правой полосе, между вашей машиной и бордюром может попытаться пролезть какой-нибудь безответственный водитель, чтобы опередить вас. Совет простой: ехать на таком расстоянии от края дороги, чтобы справа от вас физически не смог поместиться автомобиль. Это позволит вам меньше отвлекаться на правое зеркало и сконцентрироваться на обстановке впереди.
  • При повороте направо или налево, даже если вы совершаете этот маневр из крайнего ряда, не лишним будет взглянуть в зеркало заднего вида со стороны поворота. Сзади может оказаться попутный мотоциклист, который движется быстрее вас и вовсе не планирует поворачивать. А еще при повороте налево убедитесь, что сзади по встречной полосе вас не нагоняет автомобиль со спецсигналами.

Водитель этого VW Golf планирует повернуть направо из правой полосы. Однако ее ширина позволяет двигаться в два ряда. Что если таксист поедет прямо?
Водитель этого VW Golf планирует повернуть направо из правой полосы. Однако ее ширина позволяет двигаться в два ряда. Что если таксист поедет прямо?

  • Выезд из двора направо — казалось бы, плевое дело. Посмотрел налево, уступил дорогу и выезжай себе спокойно. Но не все так просто. В некоторых случаях Правила допускают движение задним ходом (даже по дороге с односторонним движением). Так что, выезжая направо, смотреть нужно и налево, и направо. Чтобы не приехать в корму автомобиля, водитель которого прозевал поворот и теперь возвращается задним ходом. Или объезжает таким образом пробку (и такое бывает).
  • Вы приближайтесь к перекрестку, включили правый указатель поворота и планируете повернуть направо. Но за несколько метров до перекрестка с прилегающей территории выезжает другой автомобиль. Его водитель увидел, что вы включили поворотник, и принял это за намерение повернуть на прилегающую территорию. Решив, что траектории ваших машин не пересекутся, он вполне может начать движение. Так что не включайте поворотник заранее, если это может ввести в заблуждение других участников движения. Об этом даже в ПДД написано, но мало кто об этом помнит.
А еще есть в Правилах вот такой пункт:
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.
Мы же рекомендуем снижать скорость даже если впереди нет пешеходного перехода, либо если он регулируемый и вам горит разрешающий сигнал светофора. То есть автомобиль в соседнем ряду замедляется без видимых на то причин. К сожалению, желающих перейти дорогу там, где удобнее, невзирая на Правила, предостаточно. Такой пешеход вполне может угодить под колеса вашей машины. А что если дорогу переходит, к примеру, собака? Словом, осторожность не помещает. Конечно, это не означает, что водитель должен бояться всего и вся, а его нога постоянно дежурить над педалью тормоза. Главное, научиться видеть потенциально опасные ситуации на дороге.

Все чаще бывает, что пешеходы, переходя улицу, заняты разговором по мобильному телефону. Иногда такое пренебрежение собственной безопасностью обходится им слишком дорого. При этом в случае наезда ответственности с водителя никто не снимет.
Все чаще бывает, что пешеходы, переходя улицу, заняты разговором по мобильному телефону. Иногда такое пренебрежение собственной безопасностью обходится им слишком дорого. При этом в случае наезда ответственности с водителя никто не снимет.

На трассе или скоростной дороге

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За городом тоже немало потенциальных опасностей. Вот лишь несколько характерных примеров:

  • Если поток плотный, а скорость движение высока, нелишним будет видеть и то, что происходит перед впереди идущей машиной. Для этого достаточно сместиться чуть левее в пределах полосы. Вы заранее увидите возникшее препятствие, и торможение машины перед вами не станет неожиданностью.
  • Допустим, вы едете по трассе с высокой скоростью и замечаете впереди затор. Самое безопасное в такой ситуации — тормозить заранее, включив при этом аварийку. Это привлечет внимание водителей позади вас. А если не помогло и водитель позади не реагирует на ваши предупреждения, не начинает замедляться, лучше сместиться на обочину, оставив ему чуть больше места на дороге для экстренного торможения.
  • Догнали медленно плетущийся грузовик и теперь ждете, пока освободится встречка, чтобы совершить обгон? Не прижимайтесь к большегрузу слишком близко. Перед маневром лучше держать дистанцию побольше (2–3 корпуса легкового автомобиля) — это улучшит обзор и позволит вам начать ускорение заранее, еще до выезда на встречную полосу. Таким образом вы сократите время пребывания на встречке во время обгона.
  • Нелишним будет разузнать, что означают те или иные неформальные сигналы водителей. Впрочем, в большинстве случаев достаточно знать, что включенный левый поворотник на едущем впереди грузовике означает, что обгонять его нельзя, а правый — встречка свободна. Эти знания особенно пригодятся в пути во время непогоды, когда видимость ограничена. Кстати, о ней…

«За рулем» неоднократно проводил сравнительные тесты фар. Для примера, ближним светом Лада Веста SW Cross «дотянулась» до конуса, стоявшего на 130‑метровой отметке! А дальний иссяк только к 290‑метровой вешке. Однако нужно учитывать и форму светового пятна. Препятствие на левой стороне дороги водитель заметит в последний момент.
«За рулем» неоднократно проводил сравнительные тесты фар. Для примера, ближним светом Лада Веста SW Cross «дотянулась» до конуса, стоявшего на 130‑метровой отметке! А дальний иссяк только к 290‑метровой вешке. Однако нужно учитывать и форму светового пятна. Препятствие на левой стороне дороги водитель заметит в последний момент.

Едете по ночной дороге — выбирайте такую скорость, чтобы успеть затормозить, вплоть до полной остановки на расстоянии, которое высвечивают фары. Смысл в том, чтобы вам хватило тормозного пути, если заметите препятствие на дороге. Как определить безопасную скорость? Все просто.

Скорость реакции водителя на возникшую опасность: от 0,3 до 1,5 с, плюс время на перенос ноги с педали акселератора на тормоз — еще 0,5 с. Среднестатистический ближний свет галогенок высвечивает порядка 80 м дороги. Дальний — около 200 м. При скорости 90 км/ч автомобиль преодолевает 25 м в секунду. Таким образом, до начала торможения вы можете проехать 50 м, и оставшихся тридцати метров для полной остановки вам, скорее всего, не хватит. Так что разрешенный скоростной лимит совсем не подразумевает, что ехать с такой скоростью ночью безопасно. По крайней мере, с ближним светом фар.

Не все правила прописаны в ПДД — сознание этого приходит с опытом. Если хотя бы часть наших советов вы вовремя вспомните и примените за рулем, на дорогах станет еще чуточку безопаснее, культурнее и спокойнее.

11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат

Фото: «За рулем» и depositphotos.com

11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат
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