Не делайте так! 9 ДТП, которых не должно было случиться

Интернет переполнен видеозаписями дорожных аварий. Большинство из них происходит по схожим сценариям. «За рулем» выбрал несколько самых распространенных видов аварий и предлагает оценить поведение водителей и поучиться на чужих ошибках.

Посмотрите этот видеоролик. После этого мы разберем каждый запечатленный случай на дороге в отдельности.

Эпизод первый

На первой секунде мы замечаем на столбе перед перекрестком знаки 2.4. «Уступите дорогу» и 1.5. «Пересечение с трамвайной линией». Водитель микроавтобуса не внял предупреждениям и не пропустил трамвай. За что и поплатился.

Рискнем предположить, что для водителя микроавтобуса приближающийся трамвай был закрыт припаркованным поблизости фургоном. Поэтому косвенно виноватым в этой аварии можно считать и водителя ГАЗели, поставившего машину с нарушением Правил: запрещена остановка ближе 5 метров от пересечения дорог. Но этот факт не может служить оправданием.

Совет: выезжая на пересечение с главной дорогой в условиях ограниченной видимости, нужно было проявить особую осторожность.

Эпизод второй

Авария, произошедшая на ваших глазах, не так проста, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, водитель поворачивающего налево Форда нарушил ПДД:

13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

С другой стороны, остановившийся внедорожник явно пропускал Форд. Мотивы водителя Ленд Крузера могли быть самыми разнообразными. То ли он увидел в Форде своего знакомого, то ли перед ним возник пешеход или другое препятствие — да мало ли что. В любом случае стоящий посреди улицы внедорожник с горящими стоп-сигналами должен был привлечь внимание водителя Лады. Но не привлек. Лада поехала вперед и врезалась в Форд.

Совет: главное, о чем забыли оба водителя, — никогда не надо ехать «вслепую»! Даже если у вас приоритет в движении.

Эпизод третий

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Здесь все просто. Водитель зацепил правыми колесами снежную обочину. Чтобы не зарыться, резко повернул руль влево. Ему это удалось, но машину с вывернутыми колесами отбросило на левую обочину. Дальше неконтролируемый занос. Хорошо еще, что на встречке не оказалось транспорта, — в ином случае итог мог бы оказаться куда плачевнее.

Совет: Не делайте резких движений рулем, избегайте контактов с обочиной! Особенно на зимней дороге.

Эпизод четвертый

Налицо явное пренебрежение ПДД:

п. 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Но об этом совершенно забыл — а может, и не знал — орловчанин на «бэхе». Только по счастливой случайности обошлось без травм. Не делайте так!

Совет: Если автомобиль в соседнем ряду притормаживает, это не просто так. Притормозить следует и вам. Особенно, если впереди пешеходный переход. Вроде бы очевидная мысль, однако из-за массовых аварий по схожему сценарию ее даже пришлось записать в ПДД.

Эпизод пятый

Не всегда любителям проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора это удается. Водитель Мондео врезается в желтый автомобиль. В этой ситуации есть одна деталь — водитель машины с видеорегистратором, судя по всему, заметил летящий на большой скорости справа Форд и притормозил, тогда как шофер желтой машины был увлечен стартом со светофора.

Совет: Не игнорируйте действия соседей по потоку!

Эпизод шестой

Это наглядный пример того, что плохие дороги — одна из главных причин ДТП в России. Водитель решил объехать колдобины, но на скользкой дороге машину занесло и она угодила в кювет. Не исключено, что шины на автомобиле с видеорегистратором тоже не соответствовали сезону либо были сильно изношены. В любом случае, итог один — авария.

Совет: Не стоит резко маневрировать при езде по разбитой дороге.

Эпизод седьмой

Идеальный, но мокрый асфальт на городской улице. Лада 4х4 двигается в правом ряду. Водитель машины в левом ряду подрезает Ладу при перестроении. Вероятно, от неожиданности водитель Лады резко виляет, уходя от столкновения и задевает бордюрный камень. В итоге машина переворачивается. Вероятная причина: невнимательность водителя при маневре. Усугубил ситуацию неопытный шофер Лады. Эта машина обладает короткой колесной базой и довольно высоким центром масс, из-за чего при маневрах ее легко опрокинуть.

Совет: Недостаточно включить поворотник при перестроении, нужно убедиться в безопасности дальнейших действий.

Эпизод восьмой

Грубое нарушение Правил дорожного движения — сбит пешеход на регулируемом перекрестке, на пешеходной дорожке.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

Да, водитель автомобиля с регистратором ехал на «зеленый», но почему он не обратил внимания на то, что все остальные водители стоят?

Совет: и снова не следует начинать движение на разрешающий сигнал светофора в условиях ограниченной видимости.

Эпизод девятый

Ну что тут сказать? Водитель такси не уступил дорогу и спровоцировал аварию. В итоге разбито сразу три автомобиля.

Совет: Не пытайтесь проскочить перед идущим по главной дороге транспортом! Особенно на зимней скользкой дороге.