Эксперт проанализировал официальную статистику аварийности за прошлый год и выявил тревожные тенденции.

Материалы по теме Смертность на дорогах сокращается. Но с отставанием от графика

Каждая осень приносит России 60-процентный рост аварий на дорогах и смертельных исходов. Осень 2018 года не стала исключением. Число зарегистрированных ГИБДД аварий в период с начала сентября по конец ноября достигло 16 845. В марте, апреле и мае было зафиксировано всего 10 465 случаев. При этом число смертей в осенних ДТП по сравнению с весенними возросло более чем вдвое — с 1019 до 2300.

Число аварий прямо пропорционально размерам автопарка. Соответственно, лидером в абсолютном зачете по количеству ДТП выступают Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. В крупных агломерациях сезонные колебания аварийности сглаживаются в отличие от других мест, где осенний рост аварийности носит взрывообразный характер. В Москве прирост аварий прошлой осенью составил 30%, в Санкт-Петербурге — 45%. Почти двукратно увеличилась осенняя аварийность в Мордовии (+98%), в два раза стало больше ДТП на Сахалине, в Липецкой области (+90%), а в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Кировской, Томской областях, Якутии, Республике Тыва, на Камчатке число ДТП возросло более чем вдвое. В Курганской трагедий случилось втрое больше, в Ямало-Ненецком АО — в пять раз. За Уралом разрыв в показателях аварийности весной и осенью выше, чем на Европейской части России, что обусловлено недостаточным качеством дорог и их неважным содержанием.

Наименьший рост ДТП наблюдался в самых северных малонаселенных районах России, там из-за отсутствия дорожной инфраструктуры автомобилю предпочитают оленьи упряжки, вертолеты и вездеходы — Чукотка, Республика Алтай, Ненецкий АО.

По числу ДТП лидирует Центральный федеральный округ — 4041 случай, за ним идут Приволжский — 3802, и Сибирский — 2077.

Одна из главных причин осенних всплесков аварийности — несвоевременная смена летних шин на зимние в холодную погоду. Другая распространенная причина — инерционность мышления водителей, неготовность быстро приспособиться к смене стиля вождения на зимний.