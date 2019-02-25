В 2018 году аварий меньше не стало

ГИБДД отчиталась о ситуации на дорогах в 2018 году. Количество аварий сократилось всего на 0,8%.

Согласно опубликованной ГИБДД статистике, в 2018 году произошло 168 099 аварий, в которых пострадали люди, что всего на 0,8% меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что прежде аварийность снижалась более высокими темпами. Например, в 2016 году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 5,6%. В 2018 году в авариях пострадали 214 тысяч человек и погибли 18 тысяч, что, соответственно, на 0,2% и 4,6% меньше, чем годом ранее.

В ГИБДД отметили рост на 1,8% количества ДТП, в которых пострадали дети. Всего было зафиксировано 20 тыс. подобных аварий. Зато на 5,7% сократились ДТП с участием пешеходов. С их участием было зафиксировано 50 тыс. аварий. На 1,4% стало больше ДТП по вине пьяных водителей легковых машин — 12 483 случая. На 6,7%, до 429 случаев, выросла аварийность по вине пьяных профессиональных водителей, управляющих грузовиками. Чаще садиться пьяными за руль, попадая при этом в ДТП, стали и мотоциклисты (+5,1%, всего 4,5 тыс. аварий).

Увеличилось количество ДТП по вине иностранных водителей, работающих таксистами. Они спровоцировали 5,5 тыс. аварий, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Водители-граждане стран СНГ стали виновниками 4,6 тыс. ДТП (+8,2%).

Напомним, что правительством утвержден новый национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». На его реализацию до 2024 года выделено 4,7 трлн руб.

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Фото: Gareth Harrison on Unsplash