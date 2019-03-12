Распространенная ситуация: у одного водителя преимущественное право проезда, но нет технической возможности ехать. А у другого — наоборот. ЗР объясняет, как проще разъехаться, взяв инициативу в свои руки.

Городская двухполосная улица. Вы за рулем белого внедорожника собираетесь повернуть налево к себе во двор. Из вашего дворового проезда готовится выехать легковой автомобиль, которому нужно повернуть налево, на улицу по которой вы едете. Однако в тот же дворовый проезд направляется уборочная машина. Ее водитель ждет, когда легковой автомобиль освободит узкий проезд, чтобы ему было проще повернуть направо. В чем потенциальная опасность для вас в такой ситуации, и как вы поступите?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. А ситуацию и все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.