«За рулем» выяснил, в каком регионе России дорожное движение самое безопасное для его маленьких участников.

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Количество травм, получаемых детьми на дорогах, следует за общими показателями аварийности и пропорционально парку автомобилей. Неудивительно, что более двух третей ДТП с участием детей до 16 лет зафиксировано в 2018 году на европейской территории России. Урал, Сибирь и Дальний Восток как регионы с небольшой плотностью населения и, соответственно, меньшим количеством автомобилей, по статистике, безопаснее для детей.

Аварии с наиболее тяжелыми последствиями происходят на загородных дорогах. Наглядный пример — Москва и Московская область. В 787 ДТП с детьми до 16 лет в Москве семь погибших, тогда как 528 аварий в области унесли 21 жизнь. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 594 аварии с 4 летальными исходами в городе против 341 аварии с 17 погибшими детьми в области. Статистика подтверждает, что тяжесть ДТП пропорциональна средней скорости движения транспорта.

Наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

Наиболее печальную статистику по количеству ДТП с участием детей в абсолютном выражении демонстрирует Приволжский федеральный округ, немногим лучше дела в Центральном округе.Однако республики Северного Кавказа лидируют по удельной тяжести ДТП со смертельными для детей последствиями. Так, в Дагестане уносит жизнь каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие с детьми до 16 лет, а в Чечне — каждое четвертое.

Страшно, когда погибают дети. Даже писать об этом страшно. За каждой сухой цифрой печальной статистики — несостоявшаяся судьба маленького человека.